Roland Garros DRABINKA kobiet i WYNIKI

Maja Chwalińska nie przestaje zadziwiać i sprawiać niespodzianek. W sobotę polska tenisistka awansowała do 4. rundy Roland Garros w Paryżu, po wygranej z Greczynką Marią Sakkari 1:6, 6:3, 6:2. 24-letnia Chwalińska, która w rankingu zajmuje 114. miejsce, po przebrnięciu kwalifikacji debiutuje w zasadniczej części turnieju w stolicy Francji. W kolejnym notowaniu listy WTA na pewno pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce. Obecnie wirtualnie jest 75.

W 4. rundzie Roland Garros jest też Iga Świątek, która pokonała 6:4, 6:4 Magdę Linette. Kolejną rywalką czterokrotnej mistrzyni Roland Garros będzie w niedzielę Ukrainka Marta Kostiuk.

Roland Garros 2026 DRABINKA i WYNIKI kobiet

3. runda

A. Sabalenka - D. Kasatkina 6:0, 7:5

I. Jović - N. Osaka 6:7(5), 7:6(3), 4:6

V. Mboko - M. Keys

D. Sznajder - O. Olinykowa 7:5, 6:1

C. Gauff - A. Potapowa

A Kalinska - C. Osorio

M. Chwalińska - M. Sakkari 1:6, 6:3, 6:2

D. Parry - A. Anisimova

E. Switolina - T. Korpatsch 6:2, 6:3

P. Steams - B. Bencic 3:6, 3:6

M. Kostiuk - V. Golubic 6:4, 6:3

M. Linette - I. Świątek 4:6, 4:6

M. Andriejewa - M. Bouzkova 6:4, 6:2

J. Teichmann - K. Muchova 6:1, 7:5

S. Sierra - S. Cirstea 0:6, 0:6

X. Wang - J. Starodubcewa 6:3, 7:5