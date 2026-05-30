Maja Chwalińska - Maria Sakkari NA ŻYWO. Relacja live z Roland Garros [WYNIK]

Michał Chojecki
2026-05-30 12:38

Maja Chwalińska walczy z Marią Sakkari w 3. rundzie Roland Garros. Trwa trzeci set. Polska tenisistka, która do głównej drabinki przebiła się w kwalifikacjach, sprawiła dużą niespodziankę, dochodząc tak daleko w paryskim turnieju. Czy pójdzie znów za ciosem? Poniżej relacja na żywo z meczu Maja Chwalińska - Maria Sakkari.

Autor: East News/ East News
15-30 Dobra akcja Sakkari przy siatce

15-15 Mocny i dokładny forhend Greczynki

15-0 Znakomity bekhend Chwalińskiej po crossie

1:6, 6:3, 2:0

Gem Chwalińska. Na koniec Maja znów ściągnęła rywalkę do siatki skrótem, a potem popisała się pewnym minięciem

40-15 As serwisowy Chwalińskiej!

30-15 Piękne zagranie Mai. Atak wzdłuż linii

15-15 Teraz dobry forhend Sakkari

15-0 Sakkari coraz bardziej się niecierpliwi i popełnia błędy. Teraz zagrała w siatkę

1:6, 6:3, 1:0

Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Na koniec znów najpierw dobry skrót, a potem pewny lob Polki!

40-15 Oj szkoda. Maja chciała zagrać forhend po linii, ale uderzyła w siatkę

40-0 Po dobrym bekhendem Polki rywalka odegrała w aut. Są breakpointy

30-0 Kolejny błąd Greczynki. Teraz zagrała w aut

15-0 Na koniec długiej wymiany Sakkari uderzyła w siatkę

Początek trzeciego seta. Serwuje Maria Sakkari

1:6, 6:3

GEM I SET MAJA CHWALIŃSKA! Na koniec dobry lob Polki autowy smecz Greczynki! Będzie trzeci set!

40-15 Błąd Sakkari. Zagrała w siatkę. Chwalińska ma piłki setowe

30-15 Ładna akcji Mai

15-15

1:6, 5:3

Gem Sakkari. Greczynka znów miała problemy, ale obroniła podanie, przerywając serię Polki

30-40 Ładny forhend Sakkari

30-30 Podwójny błąd serwisowy tenisistki z Aten

15-30 Znów udana akcja Greczynki

15-15 Pewny drive-volley Sakkari

15-0 Po returnie Polki Greczynka odegrała w aut

1:6, 5:2

Gem Chwalińska. Czwarty gem z rzędu wygrany przez Maję! Na koniec znów as serwisowy!

40-15 As serwisowy Chwalińskiej!

30-15 Kolejny błąd Sakkari, która złości się teraz na siebie

15-15 Świetna akcja Mai przy siatce

1:6, 4:2

Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Maja znów przełamuje podanie Sakkari!

40-30 Bardzo dobry serwis Greczynki

40-15 Maja ma breakpointy po świetnej akcji

30-15 As serwisowy Sakkari

30-0 Kolejny błąd Greczynki, zupełnie się pogubiła teraz

15-0 Znów długa wymiana i jeszcze raz Greczynka na koniec popełniła błąd

1:6, 3:2

Gem Chwalińska. Polka wychodzi na prowadzenie w secie. Seria błędów Greczynki, która grała cierpliwie, ale teraz brakuje w jej grze dokładności

40-0 Kolejny błąd Sakkari

30-0 Return Greczynki w siatkę

15-0 Sakkari popełnia więcej błędów. Teraz zagrała w siatkę

1:6, 2:2

Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. W ostatniej akcji Polka sprytnie wymusiła błąd Greczynki

40-30 Dobry slajs Chwalińskiej. Jest szansa na przełamanie

30-30 Dobry bekhend Sakkari po ciasnym crossie

30-15 Odważna akcja Mai przy siatce. Wymusiła błąd rywalki

15-15 Podwójny błąd serwisowy Greczynki

0-15 Sakkari znów wywierała presję i doczekała się błędy Chwalińskiej

1:6, 1:2

Gem Sakkari PRZEŁAMANIE. Greczynka gra cierpliwie w ważnych momentach. Na koniec wymusiła błąd Polki

30-40 Maja zaskoczyła rywalkę sprytnym zagraniem. Rywalka odegrała w aut

15-40 Spóźniona do uderzenia Maja zagrała w aut i bronił breakpointów

15-30 Wymuszony błąd Polki

15-15 Dobry serwis Mai. Na zewnątrz i z dużą rotacją

0-15 Autowy slajs Chwalińskiej

1:6, 1:1

Gem Sakkari. Greczynka w dobrym stylu obroniła podanie

15-40 Długa wymiana. Na koniec mocny forhend Greczynki

15-30 As serwisowy Sakkari

15-15 Po skrócie Polki Greczynka łatwo dobiegła do piłki, ale zagrała w siatkę

0-15 Chwalińska przejęła inicjatywę, ale Sakkari zaskoczyła ją bardzo dokładnym zagraniem

1:6, 1:0

Gem Chwalińska. Ważny gem. Maja obroniła breakpointa i opanowała sytuację

Przewaga Chwalińska. Maja trafiła w końcową linię i wymusiła błąd rywalki

40-40 Greczynka uderzyła w taśmę. Piłka podskoczyła i wyszła w aut

30-40 Maja po skrócie rywalka odegrała w siatkę i jeszcze do tego przewróciła się na kort. Breakpoint

30-30 Sakkari po dobrym forhendzie Chwalińskiej zagrała w aut

15-30 Maja znów po returnie rywalki odegrała w aut i złości się na siebie

15-15 Return Sakkari w siatkę

0-15 Po mocnym returnie Greczynki Polka odegrała w aut

Początek drugiego seta. Serwuje Maja Chwalińska

Maja Chwalińska korzysta z przerwy toaletowej

1:6

GEM I SET MARIA SAKKARI. Na koniec mocy forhend Greczynki

30-40 Maja pod presją zagrała w aut i jest już piłka setowa

30-30 Mała gierka na małe pola przy siatce. Na koniec dobry lob Chwalińskiej

15-30 Autowy return Polki, która zaczyna się denerwować

15-15 Błąd Polki. Autowy bekhend

15-0 Piękny bekhend Chwalińskiej po crossie

1:5

Gem Sakkari PRZEŁAMANIE. W ostatniej akcji Chwalińska atakowała przy siatce, ale po mocnym zagraniu rywalki wolej Polki był minimalnie autowy

15-40 Podwójny błąd serwisowy Mai i są breakpointy

15-30 Błąd Chwalińskiej. Autowy slajs

15-15 Błąd Sakkari

0-15 Chwalińska pod presją zagrała w aut

1:4

Gem Sakkari. Greczynka powiększa przewagę i gra bardzo dobrze. W ostatniej wymianie Polka szalała w defensywie, ale rywalce nie zabrakło cierpliwości i skończyła punkt smeczem po koźle

30-40 Maja ruszyła do przodu, chcąc zaskoczyć rywalkę i nadziała się na zagranie pod nogi

30-30 Najpierw dobry skrót Polki, a po chwili jeszcze lepszy lob. Akcja w stylu Agnieszki Radwańskiej

15-30 Po zagraniu Sakkari piłka podskoczyła na taśmie i spadła po stronie Chwalińskiej

15-15 Polka zagrała za końcową linię

15-0 Błąd Greczynki. Bekhend w siatkę

1:3

Gem Sakkari PRZEŁAMANIE. Na koniec Chwalińska pod presją zagrała w siatkę

Sakkari mocnym returnem wymusiła błąd Chwalińskiej. Znów jest breakpoint

40-40 Błąd Sakkari. Zagrała w siatkę

30-40 Potężny forhend wzdłuż linii Greczynki. Jest już breakpoint

30-30 Maja z konieczności ruszyła do siatki. Rywalka łatwo ją minęła

30-15 Mocny return Sakkari

30-0 Piękny lob Chwalińskiej. A Sakkari już miała dużą przewagę w punkcie

15-0 Autowy return Sakkari

1:2

Gem Sakkari. Greczynka znów obroniła podanie, wygrywając gema do zera

0-40 As serwisowy Sakkari

0-30 Autowy bekhend Polki

0-15 Nieudany skrót Chwalińskiej. Piłka zatrzymała się na siatce

1:1

Gem Chwalińska. Na koniec ładny forhend wzdłuż linii Polki

40-30 Mocny i precyzyjny forhend Greczynki

40-15 Bardzo długa wymiana i znów jako pierwsza pomyliła się Sakkari. Uderzyła w aut

30-15 Greczynka zagrała w siatkę

15-15 Autowy bekhend Sakkari

0-15 Dłuższa wymiana. Na koniec błąd Chwalińskiej. Slajs w siatkę

0:1

Gem Sakkari. Greczynka w dobrym stylu obroniła serwis w gemie otwarcia. 

0-40 Po mocnym forhendzie Greczynki Polka pod presją odegrała w aut

0-30 Sakkari na slajsa Chwalińskiej odpowiedziała jeszcze lepszym slajsem

0-15 Autowy return Mai

GRAMY! Serwuje Maria Sakkari

Trwa rozgrzewka

Maja wygrała losowanie i wybrała odbiór i wybrała odbiór. Zatem Greczynka zacznie

Maja Chwalińska i Maria Sakkari są już na korcie

Witamy w relacji na żywo z meczu Maja Chwalińska - Maria Sakkari w 3. rundzie Roland Garros. Początek o godzinie 11.

Maja Chwalińska awans do głównej drabinki w Roland Garros wywalczyła, wygrywając kwalifikacje, a w 1. rundzie zdemolowała słynną Qinwen Zheng (6:4, 6:0). W starciu z chińską mistrzynią olimpijską zagrała bardzo mądrze i solidnie, nękając chaotycznie grającą rywalkę głębokimi mocno rotowanymi uderzeniami.

Kolejną rywalką Mai Chwalińskiej była Elise Mertens, zupełnie inna tenisistka niż Qinwen Zheng. Doświadczona Belgijka zajmuje 21. miejsce w rankingu. Na korcie gra różnorodny i wszechstronny tenis, potrafi grać bardzo solidnie. Jest jedną z najlepszych deblistek na świecie. Chwalińska rozegrała kolejne znakomite spotkanie i po zwycięstwie 6:4, 6:0 cieszyła się z awansu do następnej rundy. To jej życiowy sukces.

Maja Chwalińska zajmuje 115. miejsce w rankingu i już na pewno zadebiutuje w Top-100, co najmniej w okolicach 90. miejsca. - Jeszcze to do mnie do dociera, szczerze mówiąc. Na pewno bardzo się cieszę - powiedziała szczęśliwa Maja Chwalińska zaraz po meczu w rozmowie z Eurosportem. - Za każdym razem jak wychodzę na kort, to nie wiem, czego się spodziewać, bo nie mam doświadczenia, jeżeli chodzi o grę z tak mocnymi rywalkami. Ale myślę, że działa to w obie strony. One też mnie nie znają i nie wiedzą, jak gram - dodała, dziękując kibicom za wsparcie.

Maja Chwalińska kolejny mecz zagra z Marią Sakkari. Greczynka to była wiceliderka rankingu WTA. Na mączce spisuje się bardzo dobrze, to półfinalistka Roland Garros 2021 (pokonała wtedy Igę Świątek). Obecnie zajmuje 49. miejsce. W poprzedniej rundzie pokonała 6:7, 6:3, 6:3 Claire Liu.

