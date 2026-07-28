Iga Świątek znów ze swoim partnerem! Potwierdzono świetne wieści przed US Open

Iga Świątek i Norweg Casper Ruud zgłosili się także do tegorocznej edycji miksta w US Open.

W zeszłym roku Polka i Norweg doszli w tym wyjątkowym turnieju o milion dolarów aż do finału.

Tegoroczna rywalizacja odbędzie się w dniach 25-26 sierpnia, jeszcze przed rozpoczęciem zmagań w singlu.

Iga Świątek i Casper Ruud znów razem. Szansa na milion dolarów

Wstępną listę zainteresowanych grą 16 par otwierają liderka kobiecego rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka i 24-krotny triumfator turniejów wielkiego szlema Serb Novak Djoković. Zgłoszenia można składać do 17 sierpnia, kiedy to sześć duetów z najlepszymi łącznymi wynikami w rankingu singlowym automatycznie zakwalifikuje się do turnieju głównego. Oznacza to, że Sabalenka, zwyciężczyni US Open w dwóch poprzednich latach, i Djoković, który w wieku 39 lat zajmuje 5. miejsce w rankingu mężczyzn, mają pewne miejsce w drabince. Nie muszą się o nie martwić również ósma na liście WTA Iga Świątek i 13. w notowaniu ATP Casper Ruud.

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Osiem par otrzyma „dzikie karty" od organizatorów, a dwie pozostałe awansują z turnieju kwalifikacyjnego, który odbędzie się 24 sierpnia. W ubiegłorocznym finale Sara Errani i Andrea Vavassori pokonali Świątek i Ruuda 6:3, 6:7, 10-6. Włosi, najlepsi także w 2024 roku w tradycyjnej formule, grali przed rokiem dzięki „dzikiej karcie" i tak będzie także w nadchodzącej edycji US Open.

Od ubiegłego roku turniej odbywa się według zmienionych zasad w dwa dni, z nagrodą główną miliona dolarów, co ma przyciągnąć do miksta czołówkę światowego tenisa. Wszystkie mecze odbędą się na stadionach Arthura Ashe i Louisa Armstronga, dwóch największych arenach US Open. Taki format był początkowo krytykowany za promowanie singlistów kosztem specjalistów od gry mieszanej, ale ubiegłoroczny turniej okazał się sukcesem. Dwudniowe zawody przyciągnęły na trybuny komplet widzów.

Wstępna lista zgłoszonych do turnieju miksta US Open 2026:

Aryna Sabalenka/Novak Djoković

Iga Świątek/Casper Ruud

Jessica Pegula/Jack Draper

Leylah Fernandez/Frances Tiafoe

Mirra Andriejewa/Andriej Rublow

Jelena Rybakina/Taylor Fritz

Diana Sznajder/Daniił Miedwiediew

Naomi Osaka/Kei Nishikori

Belinda Bencic/Flavio Cobolli

Taylor Townsend/Alexander Zverev

Amanda Anisimova/Learner Tien

Peyton Stearns/Preston Stearns

Katerina Siniakova/Henry Patten

Sara Errani/Andrea Vavassori

Elena-Gabriela Ruse/Nuno Borges

Alexandra Eala/Felix Auger-Aliassime