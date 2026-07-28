Iga Świątek znów ze swoim partnerem! Potwierdzono świetne wieści przed US Open

- Iga Świątek i Norweg Casper Ruud zgłosili się także do tegorocznej edycji miksta w US Open.
- W zeszłym roku Polka i Norweg doszli w tym wyjątkowym turnieju o milion dolarów aż do finału.
- Tegoroczna rywalizacja odbędzie się w dniach 25-26 sierpnia, jeszcze przed rozpoczęciem zmagań w singlu.
Iga Świątek i Casper Ruud znów razem. Szansa na milion dolarów
Wstępną listę zainteresowanych grą 16 par otwierają liderka kobiecego rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka i 24-krotny triumfator turniejów wielkiego szlema Serb Novak Djoković. Zgłoszenia można składać do 17 sierpnia, kiedy to sześć duetów z najlepszymi łącznymi wynikami w rankingu singlowym automatycznie zakwalifikuje się do turnieju głównego. Oznacza to, że Sabalenka, zwyciężczyni US Open w dwóch poprzednich latach, i Djoković, który w wieku 39 lat zajmuje 5. miejsce w rankingu mężczyzn, mają pewne miejsce w drabince. Nie muszą się o nie martwić również ósma na liście WTA Iga Świątek i 13. w notowaniu ATP Casper Ruud.
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Osiem par otrzyma „dzikie karty" od organizatorów, a dwie pozostałe awansują z turnieju kwalifikacyjnego, który odbędzie się 24 sierpnia. W ubiegłorocznym finale Sara Errani i Andrea Vavassori pokonali Świątek i Ruuda 6:3, 6:7, 10-6. Włosi, najlepsi także w 2024 roku w tradycyjnej formule, grali przed rokiem dzięki „dzikiej karcie" i tak będzie także w nadchodzącej edycji US Open.
Od ubiegłego roku turniej odbywa się według zmienionych zasad w dwa dni, z nagrodą główną miliona dolarów, co ma przyciągnąć do miksta czołówkę światowego tenisa. Wszystkie mecze odbędą się na stadionach Arthura Ashe i Louisa Armstronga, dwóch największych arenach US Open. Taki format był początkowo krytykowany za promowanie singlistów kosztem specjalistów od gry mieszanej, ale ubiegłoroczny turniej okazał się sukcesem. Dwudniowe zawody przyciągnęły na trybuny komplet widzów.
Wstępna lista zgłoszonych do turnieju miksta US Open 2026:
- Aryna Sabalenka/Novak Djoković
- Iga Świątek/Casper Ruud
- Jessica Pegula/Jack Draper
- Leylah Fernandez/Frances Tiafoe
- Mirra Andriejewa/Andriej Rublow
- Jelena Rybakina/Taylor Fritz
- Diana Sznajder/Daniił Miedwiediew
- Naomi Osaka/Kei Nishikori
- Belinda Bencic/Flavio Cobolli
- Taylor Townsend/Alexander Zverev
- Amanda Anisimova/Learner Tien
- Peyton Stearns/Preston Stearns
- Katerina Siniakova/Henry Patten
- Sara Errani/Andrea Vavassori
- Elena-Gabriela Ruse/Nuno Borges
- Alexandra Eala/Felix Auger-Aliassime