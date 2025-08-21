Iga Świątek i Casper Ruud mikst US Open: Relacja na żywo. Emocjonująca walka o finał. Kto wygrał turniej?

Świątek/Ruud - Pegula/Draper 0:0 (-:-;-:-)
Turniej miksta US Open
10:8
KONIEC! ŚWIĄTEK I RUUD W FINALE!!!
9:8
Pegula w siatkę! Piłka meczowa dla Świątek i Ruuda!
8:8
Jest remis! Powrót do gry Świątek i Ruuda!
7:8
Co za emocje! Kolejny punkt przy serwisie Peguli!
5:8
Błąd Drapera przy podaniu Świątek!
4:7
Myli się Ruud... Pegula/Draper coraz bliżej zwycięstwa...
4:6
Serwis Drapera. Czy uda się przełamać podanie Brytyjczyka?
3:5
As serwisowy Ruuda!
2:5
Wynik wymyka się spod kontroli...
2:4
Przypomnijmy, że do 10 punktów jest rozgrywany tie-break.
2:3
Kolejny punkt dla Świątek/Ruud!
1:3
Polsko-norweska para wraca do gry! Serwis Świątek!
0:3
Ogromna szkoda... Pierwsze trzy akcje dla pary Pegula/Draper...
1:1
SET ŚWIĄTEK/RUUD!
30:15
Bardzo długa wymiana, Pegula w pewnym momencie była wyrzucona poza kort. Ostatecznie punkt dla Świątek/Ruud!
4:3
Gem Świątek/Ruud!
30:0
Znakomicie rozpoczęty gem. Świątek/Ruud bliscy utrzymania serwisu Polki.
3:3
Gem Pegula/Draper...
40:40
Co za szkoda... Świątek/Ruud mieli ogromną szansę na przełamanie Drapera...
30:15
Co za akcja! Bardzo dobra gra w defensywie Świątek i jeszcze lepsze wykończenie Ruuda!
3:2
GEM ŚWIĄTEK/RUUD!
40:15
Fenomenalna wymiana! Znakomicie to rozegrał Ruud!
15:30
Aut Drapera! Świątek/Ruud na prowadzeniu!
2:2
GEM ŚWIĄTEK/RUUD!
40:0
Świątek/Ruud się nie poddają są bliscy przełamania serwisu Peguli!
1:2
Gem Pegula/Draper.
15:40
Wszystko wskazuje na to, że znowu zostanie przełamany serwis Świątek...
15:15
Brawo Świątek! Zaskoczyła tym zagraniem Drapera!
0:15
Na prowadzeniu Pegula/Draper przy serwisie Świątek...
1:1
Gem Pegula/Draper.
0:30
Pegula/Draper pewnie przy swoim serwisie. Zapowiada się kolejny wyrównany set.
1:0
GEM ŚWIĄTEK/RUUD!
30:0
Świetna reakcja Polki przy siatce! Draper był bez szans!
15:0
Dobrze rozpoczęty drugi set. Draper nie był w stanie zaskoczyć rywali.
Wracamy do gry! Miejmy nadzieje, że pierwszy set był tylko wypadkiem przy pracy!
0:1
Set Pegula/Draper...
30:40
Jeszcze nie wszystko stracone! Choć nie jest to najlepsza sytuacja dla Świątek i Ruuda.
15:40
Myli się Świątek. Piłka na aucie i piłki setowe dla pary Pegula/Draper.
15:15
Było naprawdę bardzo blisko powiększenia przewagi, niestety Draper w końcu zdołał skończyć tę akcję.
3:4
Niestety... Gem Pegula/Draper...
40:40
Challenge nie przyniósł punktu dla Świątek i Ruuda, ale po chwili to oni zdobyli punkt po błędzie Drapera!
30:40
Będzie challenge! Czy Pegula nie przełożyła rakiety na drugą stronę!
30:30
Znakomita akcja padła łupem pary Świątek/Ruud!
0:30
Nie wygląda to dobrze... Świątek próbowała przerzucić Drapera lobem, ale niestety piłka wylądowała na aucie...
3:3
Bez straty punktu... Gem Pegula/Draper. Gramy dalej!
0:15
Bardzo długa wymiana dla pary Pegula/Draper.
Jazda, Iga ❗️— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) August 20, 2025
Jazda, Casper ❗️
📺 Walka o finał #USOpen TERAZ w Eurosporcie 1 pic.twitter.com/0gizUtEwcS
3:2
GEM ŚWIĄTEK/RUUD!
30:15
Draper wciągnięty w tę grę! Znakomite zagranie Norwega!
15:15
Słabe zagranie Ruuda... Mamy remis w 5 gemie.
2:2
CO ZA WYMIANA! Przełamanie dla pary Świątek/Ruud!
40:30
Pegula/Draper ciągle są w grze. Dwie piłki na przełamanie.
30:15
Świetny return Świątek! To jest szansa na przełamanie!
15:15
Mordercza wymiana Peguli z Ruudem dla Norwega.
1:2
Gem Pegula/Draper...
40:40
Myli się Draper! Co za powrót!
30:40
Błąd! Jest jeszcze szansa na odwrócenie tego gema!
15:40
Robi się gorąco... Pegula i Draper bliscy przełamania serwisu Świątek.
0:15
Pierwsza akcja dla Peguli i Drapera przy podaniu Świątek.
1:1
Draper rozwiał wszelkie wątpliwości. Mamy remis w gemach!
30:40
As serwisowy Drapera...
30:30
Świetna akcja Świątek/Ruud! Szykuje się emocjonujący gem!
15:30
Znakomita gra Peguli przy siatce.
0:15
Aj... Znakomita gra w defensywie Świątek, niestety przy ostatniej akcji Polka wyrzuciła piłkę na aut...
1:0
Brawo Świątek! Polka znakomicie zakończyła tego gema!
40:40
Dobry serwis Ruuda! Pegula nie była w stanie utrzymać piłki w korcie!
30:40
Robi się niebezpiecznie... Kolejny błąd Norwega...
30:30
Co za błąd Ruuda... Mamy remis...
30:0
Draper pomylił się w tej sytuacji i piłka daleko poleciała na aut.
15:0
Pierwszy serwis Ruuda i pierwszy punkt dla polsko-norweskiej pary!
Jeszcze krótka rozgrzewka i rozpoczynamy to długo wyczekiwane spotkanie!
Obie pary już gotowe, aby wyjść na kort. Czekamy z niecierpliwością na pierwsze piłki tego spotkania!
Przed nami hymn Stanów Zjednoczonych!
Minuty dzielą nas od rozpoczęcia półfinałowego starcia Świątek/Ruud - Pegula/Draper!
Witamy w relacji na żywo z półfinału miksta na US Open. Początek spotkania Świątek/Ruud - Pegula/Draper zaplanowany jest na 1:00 czasu polskiego w nocy z 20/21 sierpnia. Zapraszamy!