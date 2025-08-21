Iga Świątek i Casper Ruud mikst US Open: Relacja na żywo. Emocjonująca walka o finał. Kto wygrał turniej?

Iga Świątek i Casper Ruud idą jak burza w turnieju miksta na US Open. Polsko-norweska para na swojej drodze pokonała w 1/8 finału duet Madison Keys/Frances Tiafoe. Natomiast w ćwierćfinale odprawili z kwitkiem parę Caty McNally/Lorenzo Musetti. W półfinale tego prestiżowego turnieju rywalami Świątek/Ruud będzie Jessica Pegula/Jack Draper. Jeśli raszynianka z 26-latkiem zdoła przebrnąć przez półfinał to w krótkim odstępie czasowym zmierzą się ze zwycięską parą meczu Danielle Collins/Christian Harrison - Sara Errani/Andrea Vavassori.

i Autor: AP Iga Świątek i Casper Ruud