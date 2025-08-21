Iga Świątek i Casper Ruud mikst US Open: Relacja na żywo. Emocjonująca walka o finał. Kto wygrał turniej?

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-08-21 2:44

Iga Świątek i Casper Ruud idą jak burza w turnieju miksta na US Open. Polsko-norweska para na swojej drodze pokonała w 1/8 finału duet Madison Keys/Frances Tiafoe. Natomiast w ćwierćfinale odprawili z kwitkiem parę Caty McNally/Lorenzo Musetti. W półfinale tego prestiżowego turnieju rywalami Świątek/Ruud będzie Jessica Pegula/Jack Draper. Jeśli raszynianka z 26-latkiem zdoła przebrnąć przez półfinał to w krótkim odstępie czasowym zmierzą się ze zwycięską parą meczu Danielle Collins/Christian Harrison - Sara Errani/Andrea Vavassori.

Iga Świątek i Casper Ruud

i

Autor: AP Iga Świątek i Casper Ruud

Świątek/Ruud - Pegula/Draper 0:0 (-:-;-:-)

Turniej miksta US Open

10:8

KONIEC! ŚWIĄTEK I RUUD W FINALE!!!

9:8

Pegula w siatkę! Piłka meczowa dla Świątek i Ruuda!

8:8

Jest remis! Powrót do gry Świątek i Ruuda!

7:8

Co za emocje! Kolejny punkt przy serwisie Peguli!

5:8

Błąd Drapera przy podaniu Świątek!

4:7

Myli się Ruud... Pegula/Draper coraz bliżej zwycięstwa...

4:6

Serwis Drapera. Czy uda się przełamać podanie Brytyjczyka?

3:5

As serwisowy Ruuda!

2:5

Wynik wymyka się spod kontroli...

2:4

Przypomnijmy, że do 10 punktów jest rozgrywany tie-break.

2:3

Kolejny punkt dla Świątek/Ruud!

1:3

Polsko-norweska para wraca do gry! Serwis Świątek!

0:3

Ogromna szkoda... Pierwsze trzy akcje dla pary Pegula/Draper...

1:1

SET ŚWIĄTEK/RUUD!

30:15

Bardzo długa wymiana, Pegula w pewnym momencie była wyrzucona poza kort. Ostatecznie punkt dla Świątek/Ruud!

4:3

Gem Świątek/Ruud!

30:0

Znakomicie rozpoczęty gem. Świątek/Ruud bliscy utrzymania serwisu Polki.

3:3

Gem Pegula/Draper...

40:40

Co za szkoda... Świątek/Ruud mieli ogromną szansę na przełamanie Drapera...

30:15

Co za akcja! Bardzo dobra gra w defensywie Świątek i jeszcze lepsze wykończenie Ruuda!

3:2

GEM ŚWIĄTEK/RUUD!

40:15

Fenomenalna wymiana! Znakomicie to rozegrał Ruud!

15:30

Aut Drapera! Świątek/Ruud na prowadzeniu!

2:2

GEM ŚWIĄTEK/RUUD!

40:0

Świątek/Ruud się nie poddają są bliscy przełamania serwisu Peguli!

1:2

Gem Pegula/Draper.

15:40

Wszystko wskazuje na to, że znowu zostanie przełamany serwis Świątek...

15:15

Brawo Świątek! Zaskoczyła tym zagraniem Drapera!

0:15

Na prowadzeniu Pegula/Draper przy serwisie Świątek...

1:1

Gem Pegula/Draper.

0:30

Pegula/Draper pewnie przy swoim serwisie. Zapowiada się kolejny wyrównany set.

1:0

GEM ŚWIĄTEK/RUUD!

30:0

Świetna reakcja Polki przy siatce! Draper był bez szans!

15:0

Dobrze rozpoczęty drugi set. Draper nie był w stanie zaskoczyć rywali.

Wracamy do gry! Miejmy nadzieje, że pierwszy set był tylko wypadkiem przy pracy!

0:1

Set Pegula/Draper...

30:40

Jeszcze nie wszystko stracone! Choć nie jest to najlepsza sytuacja dla Świątek i Ruuda.

15:40

Myli się Świątek. Piłka na aucie i piłki setowe dla pary Pegula/Draper.

15:15

Było naprawdę bardzo blisko powiększenia przewagi, niestety Draper w końcu zdołał skończyć tę akcję.

3:4

Niestety... Gem Pegula/Draper...

40:40

Challenge nie przyniósł punktu dla Świątek i Ruuda, ale po chwili to oni zdobyli punkt po błędzie Drapera!

30:40

Będzie challenge! Czy Pegula nie przełożyła rakiety na drugą stronę!

30:30

Znakomita akcja padła łupem pary Świątek/Ruud!

0:30

Nie wygląda to dobrze... Świątek próbowała przerzucić Drapera lobem, ale niestety piłka wylądowała na aucie...

3:3

Bez straty punktu... Gem Pegula/Draper. Gramy dalej!

0:15

Bardzo długa wymiana dla pary Pegula/Draper.

3:2

GEM ŚWIĄTEK/RUUD!

30:15

Draper wciągnięty w tę grę! Znakomite zagranie Norwega!

15:15

Słabe zagranie Ruuda... Mamy remis w 5 gemie.

2:2

CO ZA WYMIANA! Przełamanie dla pary Świątek/Ruud!

40:30

Pegula/Draper ciągle są w grze. Dwie piłki na przełamanie.

30:15

Świetny return Świątek! To jest szansa na przełamanie!

15:15

Mordercza wymiana Peguli z Ruudem dla Norwega.

1:2

Gem Pegula/Draper...

40:40

Myli się Draper! Co za powrót!

30:40

Błąd! Jest jeszcze szansa na odwrócenie tego gema!

15:40

Robi się gorąco... Pegula i Draper bliscy przełamania serwisu Świątek.

0:15

Pierwsza akcja dla Peguli i Drapera przy podaniu Świątek.

1:1

Draper rozwiał wszelkie wątpliwości. Mamy remis w gemach!

30:40

As serwisowy Drapera...

30:30

Świetna akcja Świątek/Ruud! Szykuje się emocjonujący gem!

15:30

Znakomita gra Peguli przy siatce.

0:15

Aj... Znakomita gra w defensywie Świątek, niestety przy ostatniej akcji Polka wyrzuciła piłkę na aut...

1:0

Brawo Świątek! Polka znakomicie zakończyła tego gema!

40:40

Dobry serwis Ruuda! Pegula nie była w stanie utrzymać piłki w korcie!

30:40

Robi się niebezpiecznie... Kolejny błąd Norwega...

30:30

Co za błąd Ruuda... Mamy remis...

30:0

Draper pomylił się w tej sytuacji i piłka daleko poleciała na aut.

15:0

Pierwszy serwis Ruuda i pierwszy punkt dla polsko-norweskiej pary!

Jeszcze krótka rozgrzewka i rozpoczynamy to długo wyczekiwane spotkanie!

Obie pary już gotowe, aby wyjść na kort. Czekamy z niecierpliwością na pierwsze piłki tego spotkania!

Przed nami hymn Stanów Zjednoczonych!

Minuty dzielą nas od rozpoczęcia półfinałowego starcia Świątek/Ruud - Pegula/Draper!

Witamy w relacji na żywo z półfinału miksta na US Open. Początek spotkania Świątek/Ruud - Pegula/Draper zaplanowany jest na 1:00 czasu polskiego w nocy z 20/21 sierpnia. Zapraszamy!

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek?
Pytanie 1 z 35
Trenerem Igi Świątek jest obecnie...
TENIS
US OPEN
WIELKI SZLEM
IGA ŚWIĄTEK