O której gra Hurkacz dzisiaj na Wimbledonie? Zacznie po tym meczu! TRANSMISJA

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Na żywo Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff Hubert Hurkacz i jego dziewczyna Hanna Walicka. Ukochana wspiera tenisistę na trybunach [ZDJĘCIA] Trwa już pierwszy set meczu Muchova - Krejcikova. Po pojedynku Czeszek na kort wyjdzie Hubert Hurkacz Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff w 4. rundzie Wimbledonu. Początek meczu ok. godziny 15.30-16.30, po zakończeniu spotkania Muchova - Krejcikova.

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Hubert Hurkacz jest już w 4. rundzie Wimbledonu po zwycięstwie 4:6, 7:6(5), 7:5, 6:2 nad Amerykaninem Tommym Paulem. Obaj tenisiści w poprzednich dwóch spotkaniach nie stracili ani jednego seta i - zgodnie z przewidywaniami - ich starcie stało na bardzo wysokim poziomie. Polak przegrał pierwszego seta i był blisko porażki w drugiej partii, ale w wielkim stylu odrobił straty w tie-breaku i rozstrzygnął go na swoją korzyść. To był przełomowy moment w tym pojedynku.

Hubert Hurkacz i jego dziewczyna Hanna Walicka. Ukochana wspiera go na trybunach [ZDJĘCIA]

Z kim gra Hurkacz kolejny mecz w 4. rundzie Wimbledonu?

Rywalem Huberta Hurkacz w 4. rundzie Wimbledonu będzie Jan-Lennard Struff (nr 74). Doświadczony 36-letni Niemiec sprawił niespodziankę, pokonując 7:6(4), 7:6(5), 7:5 Daniiła Miedwiediewa. Struff na trawie prezentuje się bardzo dobrze. Jego atutem - podobnie jak w przypadku Polaka - jest potężny serwis. Hurkacz i Struff grali ze sobą cztery razy, a bilans tej rywalizacji jest remisowy - 2-2. Ostatnie dwa pojedynki wygrał Hubi, ale w jedynym starciu na trawie górą był Niemiec.

- Struff jest bardzo niebezpiecznym graczem, a wygrana z Daniiłem to potwierdza. Ma agresywny, mocny styl gry. Czeka mnie duże wyzwanie - powiedział Hubert Hurkacz.

Kiedy mecz Hurkacz - Struff w 4. rundzie Wimbledonu?

Mecz Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff w 4. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w niedzielę 5 lipca. Początek meczu Hurkacz - Struff ok. godziny 15.30-16.30 polskiego czasu (trzeci mecz od 12 po deblu i Muchova - Krejcikova). Transmisja TV na Polsacie Sport 1.