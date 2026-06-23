Kuriozalny wydatek ministerstwa sportu. Afera wokół kasy dla Chwalińskiej i Majchrzaka! "Sposób na lans"

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-06-23 11:48

Najpierw Maja Chwalińska, a teraz Kamil Majchrzak. Nasi znakomici sportowcy zostali docenieni przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, otrzymując najwyższe możliwe stypendium. Biorąc jednak pod uwagę zarobki tenisistów, ten wydatek wygląda kuriozalnie. Wybuchła wielka afera. Do sprawy odniósł się w rozmowie z "Super Expressem" Marcin Możdżonek, były mistrz świata w siatkówce, a obecnie doradca prezydenta Karola Nawrockiego.

Uśmiechnięta tenisistka Maja Chwalińska w zielonej bluzie trzymająca mikrofon i skupiony Kamil Majchrzak w białej koszulce polo i czapce, ilustrujący kontrowersje wokół stypendiów. Więcej o aferze przeczytasz na naszym portalu.
Autor: SE

Maja Chwalińska i Kamil Majchrzak ze stypendium od ministerstwa sportu. Marcin Możdżonek komentuje

Maja Chwalińska i Kamil Majchrzak ostatnio zyskali wielką popularność, na którą bardzo mocno zapracowali. Tenisistka z Dąbrowy Górniczej zadziwiła świat, docierając - jako pierwsza tenisistka w historii - do finału Roland Garros, startując wcześniej w kwalifikacjach do turnieju. Z kolei Majchrzak w czerwcu wygrał swój pierwszy turniej cyklu ATP w karierze. Nic dziwnego zatem, że obydwoje zawodników zauważyło Ministerstwo Sportu i Turystyki i stojący na jego czele Jakub Rutnicki. Tyle że - jak to bywa przy takich okazjach - wylane zostało dziecko z kąpielą. O co chodzi? Najpierw Maja Chwalińśka otrzymała stypendium sportowe w wysokości 9600 zł miesięcznie, a potem takie samo wsparcie dostał Kamil Majchrzak. Pytanie, czy ministerstwo sportu nie mogłoby lepiej zagospodarować tych pieniędzy? Zarówno Maja Chwalińska, jak i Majchrzak obecnie raczej kłopotów finansowych nie mają. Tenisistka za awans do finału Roland Garros zainkasowała 1,4 mln euro brutto, a jej kolega w całej profesjonalnej karierze sportowej miał zarobić ponad 15 mln złotych... Do osobliwych wydatków ministerstwa sportu odniósł się Marcin Możdżonek. 

Nie neguję sukcesów sportowych Mai Chwalińskiej i Kamila Majchrzaka, ale przyznanie im stypendium wygląda jak sposób na lans... Niestety ten mechanizm działa od lat i służy wszystkim ministrom sportu do robienia polityki. Sam też takie stypendium w przeszłości otrzymałem i w rozmowach z kolegami dochodziliśmy do wniosku, że nie tędy droga

- stwierdził w rozmowie z SE doradca Karola Nawrockiego i były kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski. Zwraca on uwagę na to, że pieniądze od ministerstwa na pewno bardziej przydały się np. lekkoatletkom, które aby się utrzymać, służą w polskim wojsku. 

Marcin Możdżonek też dostał stypendium: "Propagandowy przepis"

Marcin Możdżonek już wcześniej - po tym, jak stypendium otrzymała Maja Chwalińśka - krytykował Ministerstwo Sportu i Turystyki. We wtorek, 23 czerwca, znów zabrał głos w tej sprawie, przy okazji przyznając, że sam dostał takie samo stypendium jak nasza tenisistka. 

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Jeśli ktoś zrozumiał, że ja krytykuję Maję Chwalińską, to chyba upadł na głowę. Jestem zdecydowanym krytykiem systemu, który w trakcie treningu zawodników młodszych kategorii wiekowych, rzuca jakieś ochłapy i opiera szkolenie na wkładzie finansowym rodziców, trenerów, sponsorów, a kiedy zawodnik osiąga życiowy sukces i pieniądze - wjeżdża minister na zdjęcie i daje stypendium za wyniki. Może? Oczywiście, że może. Ktoś taki propagandowy przepis wymyślił właśnie na tę okoliczność. Każdy, bez wyjątku, minister do tej pory skrzętnie z tego korzystał. Ja też mam takie zdjęcia jako zawodnik. I miałem takie stypendium.

- zaznaczył siatkarski mistrz świata z 2014 roku i doradca Karola Nawrockiego.

Naprawdę zamiast merytorycznie dyskutować o zmianach w niewydolnym systemie, wolicie jak za PRL-u szukać "w teczkach", ile dostałem stypendium i tym samym przyznawać mi rację? (Nawet tego nie zauważyliście)

- dodał Marcin Możdżonek.

Cały wpis Marcina Możdżonka znajduje się pod galerią "Maja Chwalińska w ministerstwie sportu"

Maja Chwalińska w ministerstwie sportu
Galeria zdjęć 18
Marcin Możdżonek o wzroście, hejterach i dziku Heniu
Jakub Rutnicki
KAMIL MAJCHRZAK
KAROL NAWROCKI
MARCIN MOŻDŻONEK
MAJA CHWALIŃSKA