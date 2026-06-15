Maja Chwalińska cicho siedziała, a tu takie coś! "Z tego co słyszałem, zrobiła to sama"

Maja Chwalińska po Roland Garros szykuje się na Wimbledon

Maja Chwalińska podbiła tenisowy świat na przełomie maja i czerwca. Przed startem turnieju Roland Garros plasowała się na 114. miejscu w rankingu WTA. Po tym, gdy w pięknym stylu awansowała do finału French Open, wskoczyła na 21. miejsce. Polska, aby w ogóle zagrać w turnieju głównym w Paryżu, musiała przebrnąć przez trzyetapowe kwalifikacje. Zgodnie z regulaminem w eliminacjach musi też grać przed Wimbledonem. Brzmi to jak żart, biorąc pod uwagę to, że Maja Chwalińska zaliczyła fenomenalny występ w Roland Garros. Zasady są jednak bezwzględne, chyba że... polska tenisistka otrzyma tzw. dziką kartę. Sama raczej się na to nie nastawiała. Pojawiły się jednak nowe wiadomości, które mogą zaskakiwać.

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Galeria: Maja Chwalińska w pełnym makijażu

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Maja Chwalińska jednak z dziką kartą? "Z tego co słyszałem, zrobiła to sama"

Portal Fakt.pl rozmawiał z osobą ze środowiska tenisowego, która świetnie orientuje się w kryteriach dotyczących przyznawania dzikich kart. To, co mówi ekspert, brzmi optymistycznie. Maja Chwalińska jednak dostanie przepustkę na Wimbledon?

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Chwalińska zrobiła bardzo dobre wrażenie na Brytyjczykach swoją skromnością. Tym, że poprosiła i nie naciskała. Oni zwracają na takie rzeczy uwagę i naprawdę nie lubią, kiedy ktoś się wtrąca. To trochę tak, jakby wpraszać się do kogoś na przyjęcie. Ważny jest również fakt, że Maja wzięła sprawy w swoje ręce. W przypadku Lois Boisson to francuska federacja zwróciła się z prośbą o dziką kartę. Maja, z tego co słyszałem, zrobiła to sama (oficjalnie zrobił to również w jej imieniu Polski Związek Tenisowy - red.). Napisała list do organizatorów, w którym poprosiła o dziką kartę. To też może mieć znaczenie

- stwierdził mężczyzna. Z tej strony Mai Chalińskiej raczej nie znaliśmy, Cicho siedziała, a przy tym konkretnie działała. Naszym zdaniem, dzika karta należy się Polce jak nikomu innemu.

Maja Chwalińska - quiz wiedzy o tenisistce Pytanie 1 z 10 1. W jakim mieście urodziła się Maja Chwalińska? A. Warszawa B. Kraków C. Dąbrowa Górnicza D. Katowice Następne pytanie