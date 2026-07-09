Magda Linette pożegnała Karola Stopę. Wystarczyło jedno zdanie

Zawodniczka opublikowała w mediach społecznościowych krótki wpis, oddając hołd wieloletniemu komentatorowi i doceniając jego zasługi dla polskiego tenisa.

„Panie Karolu… Wielka strata dla polskiego tenisa” – napisała Magda Linette.

Karol Stopa przez wiele lat należał do najbardziej rozpoznawalnych komentatorów tenisa w Polsce. Słynął z charakterystycznego głosu, ogromnej wiedzy i pasji, z jaką opowiadał o tej dyscyplinie. Przez dekady relacjonował najważniejsze turnieje, w tym imprezy wielkoszlemowe.

Z Eurosportem był związany od 1998 roku, czyli niemal od początku działalności polskiej redakcji stacji.

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Odszedł jeden z najważniejszych głosów tenisa...Żegnaj, Karolu pic.twitter.com/c5ICsEbTcr— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) July 9, 2026

Karol Stopa urodził się 12 marca 1948 roku w Warszawie. Był absolwentem prawa i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę zawodową rozpoczynał w „Kurierze Polskim”, skąd trafił do „Przeglądu Sportowego”. Później pracował również w Telewizji Polskiej i TVN, jak wspominaliśmy wyżej – od 1998 roku nieprzerwanie komentował mecze tenisowe w Eurosporcie.