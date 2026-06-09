Maja Chwalińska z gigantycznym wsparciem od państwa. Minister ujawnił kwotę stypendium

Maja Chwalińska, rewelacja tegorocznego Roland Garros, została uhonorowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki za swój historyczny wyczyn.

Tenisistka otrzyma najwyższe możliwe stypendium sportowe, gwarantujące wsparcie w wysokości blisko 10 tysięcy złotych miesięcznie.

Jej przełomowe osiągnięcie – dotarcie do finału Wielkiego Szlema jako kwalifikantka – to inspiracja dla całego polskiego tenisa.

Sprawdź, jak to niezwykłe wsparcie wpłynie na jej dalszą karierę i co symbolizował nietypowy upominek od ministra!

Prawie 10 tys. złotych miesięcznie. Konkretne wsparcie dla wicemistrzyni

Determinacja i ciężka praca zaprowadziły Maję Chwalińską na tenisowy szczyt, a jej sukces nie pozostał niezauważony. We wtorek, 9 czerwca, wicemistrzyni wielkoszlemowego Roland Garros była gościem w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podczas spotkania minister Jakub Rutnicki przyznał jej specjalne stypendium sportowe. Zgodnie z decyzją, tenisistka przez najbliższe 12 miesięcy będzie otrzymywać świadczenie w najwyższej możliwej wysokości, czyli 9600 zł brutto miesięcznie.

- Zasłużyła sobie pani na to. Napisała pani wspaniałą historię polskiego i światowego tenisa – podkreślił minister sportu i turystyki, Jakub Rutnicki.

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Reprezentantka Polski oprócz oficjalnej decyzji o wsparciu finansowym otrzymała również mniej formalny upominek w postaci... krzyżówek.

Historyczny wyczyn. Od kwalifikacji do finału Wielkiego Szlema

Osiągnięcie Mai Chwalińskiej na paryskich kortach to jedna z najbardziej inspirujących historii w polskim tenisie. Pochodząca z Dąbrowy Górniczej zawodniczka stała się pierwszą tenisistką w erze open, która dotarła do finału Roland Garros, przebijając się przez kwalifikacje. Jej nieustępliwość oraz nieprzewidywalny styl gry sprawiły, że w ciągu zaledwie dwóch tygodni stała się gwiazdą światowego formatu, zyskując rzesze fanów.

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Inwestycja, która się opłaciła

Macierzysty klub Chwalińskiej, Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała, od 2024 roku jest beneficjentem ministerialnego Programu KLUB PRO, w ramach którego na szkolenie młodzieży otrzymał już ponad 200 tys. zł.

Samo ministerstwo, jako główny sponsor polskiego sportu, w latach 2025-2026 przekazało Polskiemu Związkowi Tenisowemu ponad 30 mln zł dofinansowania, które przeznaczono m.in. na szkolenie kadry narodowej i udział zawodniczek w zagranicznych turniejach.

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