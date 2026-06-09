Maja Chwalińska: "dostawałam groźby śmierci od 17. roku życia". Ujawniła mroczną stronę sukcesu

Trzy mecze kwalifikacyjne i brawurowa droga do finału sprawiły, że Maję Chwalińską poznał każdy kibic sportu. Mimo porażki w finale z Mirrą Andriejewą – z pewnością wróciła do Polski szczęśliwa, bogatsza o wiele punktów do rankingu i pewniejsza siebie przed następnymi startami. Można śmiało stwierdzić, że przez moment cały kraj oszalał na punkcie tenisistki z Dąbrowy Górniczej.

Najpierw była konferencja prasowa w hotelu Regent, a następnie kilka wywiadów (indywidualnych i grupowych). Również przed naszą kamerą. Maja Chwalińska pojawiła się również w studiu programu "Dzień Dobry TVN", gdzie dostała kilka pytań daleko wykraczających poza tenisowe korty.

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Marcin Prokop zapytał hejt i groźby, z którymi sportowcy muszą mierzyć się w internecie. – Czytałem, że dostawałaś pogróżki związane ze śmiercią, co się nie mieści w głowie... – zauważył prowadzący. Chwalińska przyznała, że problem ten dotyka praktycznie wszystkich tenisistów, choć rzadko mówi się o nim publicznie. – Tak naprawdę każdy tenisista je dostaje. To po prostu nie jest tak nagłaśniane, ale każdy tenisista je dostaje, obojętnie na którym szczeblu. To się zaczęło, te pogróżki i hejty, odkąd miałam 17 lat – powiedziała.

– Teraz zdaję sobie sprawę z tego, że będzie tego więcej, bo porażek też będzie dużo. To jest nieodłączny element sportu. Mam nadzieję, że jestem już na tyle dojrzałą osobą, żeby sobie z tym poradzić i nie słuchać porad od osób, od których nigdy bym ich nie wzięła – dodała.

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