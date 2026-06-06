Roland Garros PREMIE: Ile zarobiła Maja Chwalińska w Paryżu? Ale fortuna!

Maja Chwalińska przegrała 3:6, 2:6 z Mirrą Andriejewą w finale Roland Garros.

Polska tenisistka zarobiła w Paryżu ogromne pieniądze i walczyła o jeszcze większą premie.

Sprawdź, jakie są premie w Roland Garros 2026 i ile zarobiła już Chwalińska.

Ile zarobiła Maja Chwalińska w Roland Garros?

Maja Chwalińska za awans do finału Roland Garros zarobiła 1,4 mln euro! To dużo więcej niż uzbierała z tenisowych nagród przez całą karierę (864 tys. dolarów). Mirra Andriejwa, która pokonała Polkę w finale (6:3, 6:2), zarobiła 2,8 mln euro. To oczywiście kwoty brutto, a podatki od wysokich nagród we Francji są bardzo wysokie - ok. 45 procent trzeba oddać fiskusowi. Do tego trzeba się też rozliczyć z Urzędem Skarbowym w Polsce.

Premie w Roland Garros są wysokie, ale zawodnicy walczą o jeszcze większe. Największe tenisowe gwiazdy zbuntowały się przeciwko tenisowym władzom organizującym turnieje Wielkiego Szlema. Domagają się wyższych premii finansowych, a Aryna Sabalenka groziła nawet bojkotem. Zmian domaga się również Iga Świątek, która poparła akcję protestacyjną.

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Tenisiści domagają się głównie większego udziału w zyskach, które generują cztery największe turnieje (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open). Te cały czas szybko rosną, więc zawodnicy - główni aktorzy tych widowisk - uważają, że podział dochodów jest niesprawiedliwy. Już wiosną czołowi gracze ATP i WTA wystosowali list, w którym zażądali co najmniej 22 proc. udziału w zyskach (obecnie to ok. 15 proc). Ich apel został jednak zignorowany.

Tenisiści domagają się nie tylko wyższego udziału w przychodach, ale także składek na świadczenia socjalne oraz większego wpływu na takie kwestie, jak harmonogram rozgrywek.

Premie w turniejach singla Roland Garros 2026:

Mistrzowie - 2,8 mln euro

Finaliści - 1,4 mln euro

1/2 finału - 750 tys. euro

1/4 finału - 470 tys. euro

4. runda - 285 tys. euro

3. runda - 187 tys. euro

2. runda - 130 tys. euro

1. runda - 87 tys. euro

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