Diana Sznajder naprawdę powiedziała to o Mai Chwalińskiej po przegranym półfinale!

Maja Chwalińska i Diana Sznajder stworzyły kapitalnie widowisko w półfinale Roland Garros. Obie panie potwierdziły wysoką formę, a mecz obfitował w kapitalne wymiany i widowiskowe akcje. Lepsza okazała się Polka, która po zwycięstwie 7:6(4), 6:4 awansowała do finału. Zagra w nim z Mirrą Andriejewą.

Diana Sznajder, która w poprzedniej rundzie wyrzuciła za burtę Roland Garros Arynę Sabalenkę (3:6, 7:5, 6:0), mimo rozczarowania po porażce w pięknych słowach docenila klasę Mai Chwalińskiej.

Ogólnie mecz był bardzo trudny. Cały szacunek dla Mai, zagrała niesamowicie. Mam wrażenie, że obie grałyśmy naprawdę dobry tenis. To była bardzo ciężka bitwa. Starałam się jak mogłam, próbowałam różnych rzeczy. Zostawiłam na korcie dosłownie wszystko, więc jestem dumna z tego, jak grałam i jak walczyłam. Ona zagrała nierealnie i zdecydowanie zasłużyła na to zwycięstwo dzisiaj i na awans do finału - podsumowała mecz Diana Sznajder.

Ogromny awans Mai Chwalińskiej w rankingu WTA po sukcesie w Roland Garros!

Jeden z dziennikarzy zapytał ją, jakim wyzwaniem jest gra przeciwko Polce.

Przede wszystkim porusza się niesamowicie po korcie. Bardzo dużo go kryje. Świetnie czyta grę. Nawet jeśli myślisz, że wygrałeś punkt, ona już tam jest. Odgrywa tę piłkę, i to nie byle jak – odgrywa ją w bardzo niewygodny dla ciebie sposób, więc musisz dosłownie zaczynać cały punkt od nowa i budować go od początku. Jej tenis jest bardzo różnorodny, stosuje dużo rotacji. Leworęczny forehand z rotacją, do tego bekhend z masą slajsów. Przychodzi niska piłka, a do tego świetnie działały jej skróty. Idzie do siatki i bardzo dobrze ją kryje. Jej styl gry bardzo pasuje do kortów ziemnych. Nawet gdy ją atakujesz, potrafi odwrócić punkt i nagle zamiast bronić – atakuje - dodała Rosjanka.

Kiedy finał Roland Garros Chwalińska - Andriejewa?

Mecz Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa w finale Roland Garros zostanie rozegrany w sobotę 6 maja 2026. Początek finału Chwalińska - Andriejewa o godzinie 15. Transmisja TV na antenie Eurosportu 1 oraz online na HBO Max i Player.pl.

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