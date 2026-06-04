Maja Chwalińska w finale Roland Garros! Polska Czarodziejka ograła Dianę Sznajder! RELACJA NA ŻYWO

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-06-04 19:44

Maja Chwalińska po genialnej grze pokonała 7:6(4), 6:4 Dianę Sznajder i zagra w finale Roland Garros! Jej rywalką będzie Mirra Andriejewa. Rewelacyjna Polka po wygraniu kwalifikacji w fenomenalnym stylu pokonywała kolejne rywalki. - Mam wrażenie, że to sen - mówiła po ostatniej piłce półfinału Maja. Poniżej relacja na żywo.

Maja Chwalińska - Diana Sznajder RELACJA NA ŻYWO z półfinału Roland Garros [WYNIK]

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Autor: EPA/ PAP
Na żywo

Maja Chwalińska - Diana Sznajder

Roland Garros PREMIE: Ile zarobiła Maja Chwalińska za finał w Paryżu? Fortuna!
Roland Garros PREMIE: Ile zarobiła Maja Chwalińska za finał w Paryżu? Fortuna!

Kiedy finał Roland Garros Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa? O której godzinie?
Kiedy finał Roland Garros Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa? O której godzinie?

7:6, 6:4

JEEEEESTTT!!!! MAJA CHWALIŃSKA W FINALE!!!!!!!

40-15 Maja ma piłki meczowe po błędzie rywalki!

30-15 Po skrócie rywalki Maja szybko dopadła piłki i popisała się pewnym forhendem

15-15 Błąd Sznajder. Zagrała w siatkę

0-15 Efektowny wolej Sznajder, trafiła w końcową linię

7::6, 5:4

Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE! Na koniec gema znów genialny skrót Mai! Polka będzie serwować po zwycięstwo!

40-15 Najpierw piękny skrót Mai a potem pewny wolej. Dwie szanse na przełamanie!

30-15 Maja znów poczarowała

15-15 Ładny forhend Sznajder

15-0 Niesamowita kontra Polki po smeczu rywalki!

7:6, 4:4

Gem Chwalińska. Maja wyrównuje w drugim secie

40-30 Podwójny błąd serwisowy Chwalińskiej

40-15 Długa wymiana. Na koniec Rosjanka pod presją zagrała w aut

30-15 Bardzo dobry skrót Rosjanki

30-0

15-0 Sznajder zagrała w siatkę po głębokim uderzeniu Mai

Tenisistki wracają do gry

Teraz Sznajder korzysta z przerwy medycznej. Jakieś problemy z plecami

7:6, 3:4

Gem Sznajder. Rosjanka w dobrym stylu obroniła serwis

15-40 Znów dobry mocny bekhend Sznajder. Skraca wymiany teraz

15-30

15-15 Ładny bekhend wzdłuż linii Sznajder. Wybrała dobry moment do ataku

15-0 Rosjanka zagrała w siatkę

7:6, 3:3

Gem Chwalińska. Maja pewnie obroniła podanie. Na koniec duży aut po mocnym bekhendzie rywalki

40-15 Autowy return Sznajder

30-15 Maja próbowała zagrać bekhend po linii, ale nie trafiła w kort

30-0 Ładny forhend wzdłuż linii Mai

15-0 Return Sznajder w siatkę

7:6, 2:3

Gem Sznajder. Na koniec autowy return Mai. Sznajder wraca na prowadzenie w drugim secie

15-40 Niewielki aut po lobie Polki

15-30 Zaskakujący skrót Sznajder

15-15 Maja pod presją zagrała w aut po dobrym uderzeniu po crossie rywalki

15-0

7:6, 2:2

Gem Chwalińska. Na koniec piękny forhend Mai, precyzyjny i z dużą rotacją

40-15

30-15 Błąd Polki, zagrała w siatkę

30-0 Return Rosjanki w siatkę

15-0 Autowy forhend Sznajder

Gramy dalej

Na korcie są lekarz i fizjoterapeuta. Maja przyjmie chyba jakiś lek. Polka ostatnio była przeziębiona

Maja korzysta z przerwy medycznej

7:6, 1:2

Gem Sznajder. Na koniec świetny forhend Rosjanki, która wyraźnie podkręciła tempo

30-40 Efektowny forhend Sznajder

30-30 Ładna akcja Rosjanki przy siatce

15-30 Autowe zagranie Sznajder. Dużo teraz ryzykuje

15-15 Rosjanka trafiła w końcową linię. Maja jeszcze sprawdziła ślad

0-15

7:6, 1:1

Gem Sznajder PRZEŁAMANIE. Rosjanka szybko odrobiła stratę przełamania. Na koniec ładny rotowany forhend Sznajder

30-40 Sznajder trafiła w linię i ma breakpointa

30-30 Kapitalna wymiana. Maja pokazała w niej dużo swojej magi - był skrót, lob a na koniec dokładny slajsowany bekhend

15-30 Po mocnym returnie rywalki Maja pod presją zagrała w siatkę

15-15 Return Rosjanki w siatkę

0-15 Precyzyjny bekhend wzdłuż linii Sznajder

7:6, 1:0

Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Na koniec nieudana akcja przy siatce Sznajder, wolej w siatkę!

40-15 Dokładny forhend Mai i są breakpointy

30-15  Autowy forhend Sznajder

15-15

Początek drugiego seta. Serwuje Sznajder

Rosjanka wróciła na kort po przerwie toaletowej

Ostatnia piłka pierwszego seta, który był wspaniałym widowiskiem 

7:6

GEM I SET CHWALIŃSKA. Polka gra genialnie i jeden set dzieli ją od wielkiego finału!

7-4 MAJA CHWALIŃSKA ZGARNIA PIERWSZEGO SETA! Na koniec Sznajder zagrała bekhend w aut

6-4 Cudowny lob Mai! Polka ma piłki setowe!

5-4 Mocny forhend Polki!

4-4 Przepiękny wolej Chwalińskiej!

3-4 Po dobrym bekhendzie Polki wzdłuż linii rywalka odegrała za końcową linię

2-4 Chwalińska szalała w defensywie, dokonując cudów, ale trzeba przyznać rywalce, że genialnie skończyła punkt

2-3 Po świetnym skrócie Mai rywalka dobiegła z trudem, a odegrana piłka zatańczyła na taśmie i spadła na po jej stronie!

1-3 Oj, ale błąd Mai. Miała już otwarty cały kort, ale przestrzeliła z forhendu

1-2 Maja nie dokręciła forhendu i zagrała w aut

1-1 Piękny bekhend Polki wzdłuż linii

0-1 Najpierw wymiana po crossie a potem Rosjanka zaskoczyła mocnym uderzeniem po linii

6:6

Gem Sznajder. Na koniec taśma bardzo pomogła Rosjance. Przed nami TIE-BREAK

30-40 Maja próbowała przejąć inicjatywę, ale nadziała się na mocne uderzenie po crossie

30-30 Podwójny błąd serwisowy Sznajder

15-30 Świetny mecz! Fantastyczna reklama kobiecego tenia

15-15 Po precyzyjnym zagraniu Maja ruszyła do siatki i popisała się pewnym wolejem

0-15 Efektowny forhend po crossie Sznajder

6:5

Gem Chwalińska! Maja obroniła breakpointa i wraca na prowadzenie. W ostatniej wymianie popisała się najpierw genialną defensywą, a potem niesamowitą kontrą!

Przewaga Chwalińska! Co za skrót Mai!

Równowaga. Rywalka miała inicjatywę, a Maja się świetnie broniła. I doczekała się błędu Sznajder!

Sznajder ma breakpointa po znakomitym skrócie zagranym w idealnym momencie

Równowaga. Sznajder trafiła idealnie w końcową linię

Przewaga Chwalińska. Sznajder zagrała w siatkę

Równowaga! Rosjanka próbowała zagrać w narożnik kortu, ale minimalnie przestrzeliła

Podwójny błąd serwisowy Mai. Breakpoint

40-40 Polka szalała w defensywie, ale rywalka popisała się świetnym uderzeniem

40-30 Mocny drive-volley Sznajder

40-15 Rosjanka zagrała daleko w aut

30-15 Genialny wolej Mai przy siatce, akrobatyczne zagranie

15-15 Efektowny forhend Rosjanki pod końcową linię

15-0 Sznajder zaczyna się śpieszyć z kończeniem akcji. Teraz zagrała w aut

5:5

Gem Sznajder. Rosjanka pewnie obroniła podanie i mamy znów remis

15-40 Piękny return Chwalińskiej

0-40 Pewny skrót Rosjanki zagrany na półkorcie 

0-30 Mocny forhend Sznajder

0-15 Efektowny drive-volley Rosjanki

5:4

Gem Chwalińska. Ważny gem. Maja wraca na prowadzenie. Na koniec Sznajder zagrała mocno w siatkę

40-30 Co za wymiana! Maja górą! Obie panie popisywały się genialnymi akcjami

30-30 Nieudana akcja Mai przy siatce

30-15 Podwójny błąd serwisowy Chwalińskiej

30-0 Autowy bekhend Rosjanki po zabójczym topspinie Mai

15-0 Po dokładnym zagraniu Mai rywalka odegrała w siatkę

4:4

Gem Sznajder. Rosjanka odpowiada też gemem wygranym do zera

0-40 Kolejna efektowna akcja tenisistki z Rosji

0-30 Znów mocne uderzenie Sznajder

0-15 Dwa mocne forhendy Rosjanki, ten drugi już kończący wymianę

4:3

Gem Chwalińska. Znakomity gem serwisowy Mai wygrany "na sucho" czyli do zera

40-0 A teraz genialna kontra Mai! Ale gra Polska Czarodziejka! Rywalka aż pokręciła głową z niedowierzaniem

30-0 Genialny skrót Polki!

15-0 Bekhend Sznajder w siatkę

3:3

Gem Sznajder. Polka wciąż gra wspaniale, ale Rosjanka też podniosła poziom i mamy remis

Przewaga Sznajder. Po krótszym zagraniu Chwalińskiej rywalka łatwo skończyła punkt mocnym forhendem

Równowaga. Autowy bekhend Sznajder

Przewaga Sznajder. Rosjanka trafiła mocno w końcową linię. Maja nie dała rady odegrać

Równowaga. Maja zagrała za końcową linię

Co za akcja Mai! Najpierw genialna defensywa, a potem dokładny forhend w narożnik kortu. Breakpoint

40-40 Sznajder znów zagrała za końcową linię

30-40 Autowe zagranie Rosjanki

15-40 Maja dobrze się broniła, ale na koniec pod presją zagrała w aut

15-30 Podwójny błąd serwisowy Sznajder

0-30 Maja miała inicjatywę, ale na koniec zagrała w siatkę

0-15 Po skrócie Polki rywalka łatwo skończyła punkt

3:2

Gem Sznajder PRZEŁAMANIE. Rosjanka odrabia stratę przełamania. W ostatnim punkcie mieliśmy intensywną wymianę po crossie bekhend na bekhend. Na koniec Maja chciała zmienić kierunek, ale jej slajs był autowy

30-40 Mocny ale autowy return Sznajder

15-40 Rosjanka zagrała pod samą linię. Maja nie zdołała odegrać. Breakpointy

15-30 Dobry zaskakujący skrót Rosjanki

15-15 Potężny return Sznajder

15-0 Maja mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki

3:1

Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE! Gem wygrany przez Polkę do zera przy serwisie rywalki

40-0 Kolejne genialne zagranie Mai. Slajs pod samą końcową linię. Są breakpointy!

30-0 Po skrócie Sznajder Maja odpowiedziała też skrótem. Potem był autowy lob Rosjanki

15-0 Efektowny drive-volley Mai

2:1

Gem Chwalińska. Maja wraca na prowadzenie. Polka gra wspaniale, bardzo mądrze i solidnie. Zawsze wie, jak zagrać w danej sytuacji. Tenisowa magia

40-30 Potężny return Sznajder

40-15 Znów niesamowita kontra Mai! Pięknie minęła rywalkę, zagrywając wzdłuż linii

30-15 Sznajder ruszyła do siatki, a Chwalińska popisała się efektownym minięciem po crossie

15-15 Dobry skrót Mai, ale jeszcze lepsza odpowiedź rywalki, która ładnie odegrała wzdłuż siatki

15-0 Maja otworzyła sobie kort i skończyła punkt pewnym forhendem po crossie

1:1

Gem Sznajder. Maja miała breakpointa, ale rywalka obroniła podanie po grze na przewagi. Za nami dwa długie gemy pełne ciekawych wymian

Przewaga Sznajder. Po ładnym slajsie Mai rywalka popisała się jeszcze lepszą akcją. Efektowna kontra

Równowaga. Najpierw genialny skrót Mai a potem jej piękny wolej!

Przewaga Sznajder. Minimalny aut po zagraniu Polki

40-40 Oj szkoda... Na koniec długiej wymiany Chwalińska zagrała slajsa za końcową linię

40-30 Maja ma breakpointa

30-30 Co za kontra Mai po mocnym forhendzie rywalki! Doskonale przewidziała, gdzie zagra Rosjanka

15-30 Kapitalny skrót Mai!

0-30 Świetny odwrotny forhend Sznajder

0-15 Po mocnym forhendzie Rosjanki Polka pod presją odegrała w aut

1:0

Gem Chwalińska. Po grze na przewagi Maja obroniła serwis w gemie otwarcia. Na koniec znów błąd Rosjanki

Przewaga Chwalińska. Bardzo niecelny return Sznajder

Równowaga. Po skrócie Polki Rosjanka dobiegła do piłki i skończyła pewnie punkt

Przewaga Chwalińska. Błąd Rosjanki na koniec dłuższej wymiany

40-40 Autowy forhend Mai, zagrała za końcową linię

40-30 Dłuższa wymiana. Dużo slajsów, a na koniec niecelny bekhend Sznajder

30-30 Rosjanka chciała przyśpieszyć z forhendu, ale uderzyła w siatkę

15-30 A teraz podwójny błąd serwisowy Chwalińskiej. Nerwowy początek

15-15 Po dobrym serwisie Maja niestety zagrała w siatkę

15-0 Autowy forhend Sznajder

GRAMY! Serwuje Maja Chwalińska

Za chwilę początek meczu. Głośne "Maja, Maja!" na trybunach

Trwa rozgrzewka

Maja wygrała losowanie i wybrała serwis

Dach jest wciąż zamknięty. Zobaczymy, jak w tych specyficznych warunkach poradzą sobie Maja i jej rywalka

Maja Chwalińska i Diana Sznajder są już na korcie

Polka i Rosjanka czekają już w korytarzu 

Chwalińska i Sznajder grały ze sobą raz, też na mączce, ale już bardzo dawno temu. W 2022 roku w turnieju WTA 60 w Stambule Polka przegrała z Rosjanką 4:6, 4:6. Pytana teraz o ten mecz Sznajder powiedziała, że świetnie pamięta to spotkanie

Maja Chwalińska ma szansę zastać trzecią polską finalistką turnieju Wielkiego Szlema w Erze Open - po Agnieszce Radwańskiej (bilans w finałach 0-1) i Idze Świątek (bilans 6-0)

W trakcie pierwszego półfinału nad kortem zasunięto dach. W Paryżu dziś pochmurno i deszczowo

W pierwszym półfinale Andriejewa pokonała 6:1, 6:3 Kostiuk, która nie udźwignęła presji

Trwa już pierwszy półfinał kobiet - Kostiuk - Andriejewa. Za nami pierwszy set, którego wygrała szybko 6:1 Rosjanka

Witamy w relacji na żywo z meczu Maja Chwalińska - Diana Sznajder w półfinale Roland Garros. Początek spotkania ok. godz. 17, po zakończeniu meczu Kostiuk - Andiejewa

Maja Chwalińska i Diana Sznajder grały ze sobą raz w 2022 roku. Polka i Rosjanka zmierzyły się w małym turnieju WTA 60 w Stambule, też na mączce. Górą była wtedy Sznajder, która wygrała 6:4, 6:4. Tenisistka z Rosji jest leworęczna, tak jak Polka. Gra agresywny tenis oparty na mocnych uderzeniach z głębi kortu. Jest waleczna i odważna, a jej znak rozpoznawczy to chusta, którą przykrywa głowę. - Zaczęłam ją nosić jeszcze jako dziecko i tak już zostało - zdradziła. Jej ojciec był bokserem i ma niemieckie korzenie.

Chwalińska - Sznajder NA ŻYWO. Relacja live z Roland Garros

Maja Chwalińska awans do półfinału wywalczyła, pokonując 7:6(3), 6:3 Annę Kalinską. W rankingu WTA awansuje co najmniej na 30. miejsce! - Moim celem na ten sezon był awans do czołowej setki i bardzo się cieszę, że już to osiągnęłam. Ale w tenisie człowiek zawsze jest głodny sukcesu. Wyznaczasz sobie jeden cel, a kiedy go osiągasz, chcesz więcej. Jestem bardzo wdzięczna za tę chwilę, ale zdecydowanie chcę więcej - podkreśliła Chwalińska.

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MAJA CHWALIŃSKA
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