Maja Chwalińska - Diana Sznajder
Your 2026 women’s Roland-Garros final 🤩— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
A fairy tale vs a teenage sensation 🍿#RolandGarros pic.twitter.com/Q2vIHefS1Q
FROM QUALIES TO GRAND SLAM FINAL ☄️#RolandGarros pic.twitter.com/B2gP7iHfku— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
7:6, 6:4
JEEEEESTTT!!!! MAJA CHWALIŃSKA W FINALE!!!!!!!
40-15 Maja ma piłki meczowe po błędzie rywalki!
30-15 Po skrócie rywalki Maja szybko dopadła piłki i popisała się pewnym forhendem
15-15 Błąd Sznajder. Zagrała w siatkę
0-15 Efektowny wolej Sznajder, trafiła w końcową linię
7::6, 5:4
Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE! Na koniec gema znów genialny skrót Mai! Polka będzie serwować po zwycięstwo!
40-15 Najpierw piękny skrót Mai a potem pewny wolej. Dwie szanse na przełamanie!
30-15 Maja znów poczarowała
15-15 Ładny forhend Sznajder
15-0 Niesamowita kontra Polki po smeczu rywalki!
7:6, 4:4
Gem Chwalińska. Maja wyrównuje w drugim secie
40-30 Podwójny błąd serwisowy Chwalińskiej
40-15 Długa wymiana. Na koniec Rosjanka pod presją zagrała w aut
30-15 Bardzo dobry skrót Rosjanki
30-0
15-0 Sznajder zagrała w siatkę po głębokim uderzeniu Mai
Tenisistki wracają do gry
Teraz Sznajder korzysta z przerwy medycznej. Jakieś problemy z plecami
7:6, 3:4
Gem Sznajder. Rosjanka w dobrym stylu obroniła serwis
15-40 Znów dobry mocny bekhend Sznajder. Skraca wymiany teraz
15-30
15-15 Ładny bekhend wzdłuż linii Sznajder. Wybrała dobry moment do ataku
15-0 Rosjanka zagrała w siatkę
7:6, 3:3
Gem Chwalińska. Maja pewnie obroniła podanie. Na koniec duży aut po mocnym bekhendzie rywalki
40-15 Autowy return Sznajder
30-15 Maja próbowała zagrać bekhend po linii, ale nie trafiła w kort
30-0 Ładny forhend wzdłuż linii Mai
15-0 Return Sznajder w siatkę
7:6, 2:3
Gem Sznajder. Na koniec autowy return Mai. Sznajder wraca na prowadzenie w drugim secie
15-40 Niewielki aut po lobie Polki
15-30 Zaskakujący skrót Sznajder
15-15 Maja pod presją zagrała w aut po dobrym uderzeniu po crossie rywalki
15-0
7:6, 2:2
Gem Chwalińska. Na koniec piękny forhend Mai, precyzyjny i z dużą rotacją
40-15
30-15 Błąd Polki, zagrała w siatkę
30-0 Return Rosjanki w siatkę
15-0 Autowy forhend Sznajder
Gramy dalej
Na korcie są lekarz i fizjoterapeuta. Maja przyjmie chyba jakiś lek. Polka ostatnio była przeziębiona
Maja korzysta z przerwy medycznej
7:6, 1:2
Gem Sznajder. Na koniec świetny forhend Rosjanki, która wyraźnie podkręciła tempo
30-40 Efektowny forhend Sznajder
30-30 Ładna akcja Rosjanki przy siatce
15-30 Autowe zagranie Sznajder. Dużo teraz ryzykuje
15-15 Rosjanka trafiła w końcową linię. Maja jeszcze sprawdziła ślad
0-15
7:6, 1:1
Gem Sznajder PRZEŁAMANIE. Rosjanka szybko odrobiła stratę przełamania. Na koniec ładny rotowany forhend Sznajder
30-40 Sznajder trafiła w linię i ma breakpointa
30-30 Kapitalna wymiana. Maja pokazała w niej dużo swojej magi - był skrót, lob a na koniec dokładny slajsowany bekhend
15-30 Po mocnym returnie rywalki Maja pod presją zagrała w siatkę
15-15 Return Rosjanki w siatkę
0-15 Precyzyjny bekhend wzdłuż linii Sznajder
7:6, 1:0
Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Na koniec nieudana akcja przy siatce Sznajder, wolej w siatkę!
40-15 Dokładny forhend Mai i są breakpointy
30-15 Autowy forhend Sznajder
15-15
Początek drugiego seta. Serwuje Sznajder
Rosjanka wróciła na kort po przerwie toaletowej
Ostatnia piłka pierwszego seta, który był wspaniałym widowiskiem
Chwalinska takes the (epic) first set 👊#RolandGarros pic.twitter.com/ogtLQaKujQ— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
Maja Chwalinska wins the first set 7-6(4) after a HUGE battle! 💥#RolandGarros pic.twitter.com/w4JpFuAUNj— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
7:6
GEM I SET CHWALIŃSKA. Polka gra genialnie i jeden set dzieli ją od wielkiego finału!
7-4 MAJA CHWALIŃSKA ZGARNIA PIERWSZEGO SETA! Na koniec Sznajder zagrała bekhend w aut
6-4 Cudowny lob Mai! Polka ma piłki setowe!
5-4 Mocny forhend Polki!
4-4 Przepiękny wolej Chwalińskiej!
3-4 Po dobrym bekhendzie Polki wzdłuż linii rywalka odegrała za końcową linię
2-4 Chwalińska szalała w defensywie, dokonując cudów, ale trzeba przyznać rywalce, że genialnie skończyła punkt
2-3 Po świetnym skrócie Mai rywalka dobiegła z trudem, a odegrana piłka zatańczyła na taśmie i spadła na po jej stronie!
1-3 Oj, ale błąd Mai. Miała już otwarty cały kort, ale przestrzeliła z forhendu
1-2 Maja nie dokręciła forhendu i zagrała w aut
1-1 Piękny bekhend Polki wzdłuż linii
0-1 Najpierw wymiana po crossie a potem Rosjanka zaskoczyła mocnym uderzeniem po linii
6:6
Gem Sznajder. Na koniec taśma bardzo pomogła Rosjance. Przed nami TIE-BREAK
30-40 Maja próbowała przejąć inicjatywę, ale nadziała się na mocne uderzenie po crossie
30-30 Podwójny błąd serwisowy Sznajder
15-30 Świetny mecz! Fantastyczna reklama kobiecego tenia
15-15 Po precyzyjnym zagraniu Maja ruszyła do siatki i popisała się pewnym wolejem
0-15 Efektowny forhend po crossie Sznajder
6:5
Gem Chwalińska! Maja obroniła breakpointa i wraca na prowadzenie. W ostatniej wymianie popisała się najpierw genialną defensywą, a potem niesamowitą kontrą!
Przewaga Chwalińska! Co za skrót Mai!
Równowaga. Rywalka miała inicjatywę, a Maja się świetnie broniła. I doczekała się błędu Sznajder!
Sznajder ma breakpointa po znakomitym skrócie zagranym w idealnym momencie
Równowaga. Sznajder trafiła idealnie w końcową linię
Przewaga Chwalińska. Sznajder zagrała w siatkę
Równowaga! Rosjanka próbowała zagrać w narożnik kortu, ale minimalnie przestrzeliła
Podwójny błąd serwisowy Mai. Breakpoint
40-40 Polka szalała w defensywie, ale rywalka popisała się świetnym uderzeniem
40-30 Mocny drive-volley Sznajder
40-15 Rosjanka zagrała daleko w aut
30-15 Genialny wolej Mai przy siatce, akrobatyczne zagranie
15-15 Efektowny forhend Rosjanki pod końcową linię
15-0 Sznajder zaczyna się śpieszyć z kończeniem akcji. Teraz zagrała w aut
5:5
Gem Sznajder. Rosjanka pewnie obroniła podanie i mamy znów remis
15-40 Piękny return Chwalińskiej
0-40 Pewny skrót Rosjanki zagrany na półkorcie
0-30 Mocny forhend Sznajder
0-15 Efektowny drive-volley Rosjanki
5:4
Gem Chwalińska. Ważny gem. Maja wraca na prowadzenie. Na koniec Sznajder zagrała mocno w siatkę
40-30 Co za wymiana! Maja górą! Obie panie popisywały się genialnymi akcjami
30-30 Nieudana akcja Mai przy siatce
30-15 Podwójny błąd serwisowy Chwalińskiej
30-0 Autowy bekhend Rosjanki po zabójczym topspinie Mai
15-0 Po dokładnym zagraniu Mai rywalka odegrała w siatkę
4:4
Gem Sznajder. Rosjanka odpowiada też gemem wygranym do zera
0-40 Kolejna efektowna akcja tenisistki z Rosji
0-30 Znów mocne uderzenie Sznajder
0-15 Dwa mocne forhendy Rosjanki, ten drugi już kończący wymianę
4:3
Gem Chwalińska. Znakomity gem serwisowy Mai wygrany "na sucho" czyli do zera
40-0 A teraz genialna kontra Mai! Ale gra Polska Czarodziejka! Rywalka aż pokręciła głową z niedowierzaniem
30-0 Genialny skrót Polki!
15-0 Bekhend Sznajder w siatkę
3:3
Gem Sznajder. Polka wciąż gra wspaniale, ale Rosjanka też podniosła poziom i mamy remis
Przewaga Sznajder. Po krótszym zagraniu Chwalińskiej rywalka łatwo skończyła punkt mocnym forhendem
Równowaga. Autowy bekhend Sznajder
Przewaga Sznajder. Rosjanka trafiła mocno w końcową linię. Maja nie dała rady odegrać
Równowaga. Maja zagrała za końcową linię
Co za akcja Mai! Najpierw genialna defensywa, a potem dokładny forhend w narożnik kortu. Breakpoint
40-40 Sznajder znów zagrała za końcową linię
30-40 Autowe zagranie Rosjanki
15-40 Maja dobrze się broniła, ale na koniec pod presją zagrała w aut
15-30 Podwójny błąd serwisowy Sznajder
0-30 Maja miała inicjatywę, ale na koniec zagrała w siatkę
0-15 Po skrócie Polki rywalka łatwo skończyła punkt
3:2
Gem Sznajder PRZEŁAMANIE. Rosjanka odrabia stratę przełamania. W ostatnim punkcie mieliśmy intensywną wymianę po crossie bekhend na bekhend. Na koniec Maja chciała zmienić kierunek, ale jej slajs był autowy
30-40 Mocny ale autowy return Sznajder
15-40 Rosjanka zagrała pod samą linię. Maja nie zdołała odegrać. Breakpointy
15-30 Dobry zaskakujący skrót Rosjanki
15-15 Potężny return Sznajder
15-0 Maja mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki
3:1
Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE! Gem wygrany przez Polkę do zera przy serwisie rywalki
40-0 Kolejne genialne zagranie Mai. Slajs pod samą końcową linię. Są breakpointy!
30-0 Po skrócie Sznajder Maja odpowiedziała też skrótem. Potem był autowy lob Rosjanki
15-0 Efektowny drive-volley Mai
2:1
Gem Chwalińska. Maja wraca na prowadzenie. Polka gra wspaniale, bardzo mądrze i solidnie. Zawsze wie, jak zagrać w danej sytuacji. Tenisowa magia
40-30 Potężny return Sznajder
40-15 Znów niesamowita kontra Mai! Pięknie minęła rywalkę, zagrywając wzdłuż linii
30-15 Sznajder ruszyła do siatki, a Chwalińska popisała się efektownym minięciem po crossie
15-15 Dobry skrót Mai, ale jeszcze lepsza odpowiedź rywalki, która ładnie odegrała wzdłuż siatki
15-0 Maja otworzyła sobie kort i skończyła punkt pewnym forhendem po crossie
1:1
Gem Sznajder. Maja miała breakpointa, ale rywalka obroniła podanie po grze na przewagi. Za nami dwa długie gemy pełne ciekawych wymian
Przewaga Sznajder. Po ładnym slajsie Mai rywalka popisała się jeszcze lepszą akcją. Efektowna kontra
Równowaga. Najpierw genialny skrót Mai a potem jej piękny wolej!
Przewaga Sznajder. Minimalny aut po zagraniu Polki
40-40 Oj szkoda... Na koniec długiej wymiany Chwalińska zagrała slajsa za końcową linię
40-30 Maja ma breakpointa
30-30 Co za kontra Mai po mocnym forhendzie rywalki! Doskonale przewidziała, gdzie zagra Rosjanka
15-30 Kapitalny skrót Mai!
0-30 Świetny odwrotny forhend Sznajder
0-15 Po mocnym forhendzie Rosjanki Polka pod presją odegrała w aut
1:0
Gem Chwalińska. Po grze na przewagi Maja obroniła serwis w gemie otwarcia. Na koniec znów błąd Rosjanki
Przewaga Chwalińska. Bardzo niecelny return Sznajder
Równowaga. Po skrócie Polki Rosjanka dobiegła do piłki i skończyła pewnie punkt
Przewaga Chwalińska. Błąd Rosjanki na koniec dłuższej wymiany
40-40 Autowy forhend Mai, zagrała za końcową linię
40-30 Dłuższa wymiana. Dużo slajsów, a na koniec niecelny bekhend Sznajder
30-30 Rosjanka chciała przyśpieszyć z forhendu, ale uderzyła w siatkę
15-30 A teraz podwójny błąd serwisowy Chwalińskiej. Nerwowy początek
15-15 Po dobrym serwisie Maja niestety zagrała w siatkę
15-0 Autowy forhend Sznajder
GRAMY! Serwuje Maja Chwalińska
Za chwilę początek meczu. Głośne "Maja, Maja!" na trybunach
Trwa rozgrzewka
Maja wygrała losowanie i wybrała serwis
Dach jest wciąż zamknięty. Zobaczymy, jak w tych specyficznych warunkach poradzą sobie Maja i jej rywalka
Maja Chwalińska i Diana Sznajder są już na korcie
Polka i Rosjanka czekają już w korytarzu
Chwalińska i Sznajder grały ze sobą raz, też na mączce, ale już bardzo dawno temu. W 2022 roku w turnieju WTA 60 w Stambule Polka przegrała z Rosjanką 4:6, 4:6. Pytana teraz o ten mecz Sznajder powiedziała, że świetnie pamięta to spotkanie
Maja Chwalińska ma szansę zastać trzecią polską finalistką turnieju Wielkiego Szlema w Erze Open - po Agnieszce Radwańskiej (bilans w finałach 0-1) i Idze Świątek (bilans 6-0)
W trakcie pierwszego półfinału nad kortem zasunięto dach. W Paryżu dziś pochmurno i deszczowo
W pierwszym półfinale Andriejewa pokonała 6:1, 6:3 Kostiuk, która nie udźwignęła presji
Trwa już pierwszy półfinał kobiet - Kostiuk - Andriejewa. Za nami pierwszy set, którego wygrała szybko 6:1 Rosjanka
Witamy w relacji na żywo z meczu Maja Chwalińska - Diana Sznajder w półfinale Roland Garros. Początek spotkania ok. godz. 17, po zakończeniu meczu Kostiuk - Andiejewa
Maja Chwalińska i Diana Sznajder grały ze sobą raz w 2022 roku. Polka i Rosjanka zmierzyły się w małym turnieju WTA 60 w Stambule, też na mączce. Górą była wtedy Sznajder, która wygrała 6:4, 6:4. Tenisistka z Rosji jest leworęczna, tak jak Polka. Gra agresywny tenis oparty na mocnych uderzeniach z głębi kortu. Jest waleczna i odważna, a jej znak rozpoznawczy to chusta, którą przykrywa głowę. - Zaczęłam ją nosić jeszcze jako dziecko i tak już zostało - zdradziła. Jej ojciec był bokserem i ma niemieckie korzenie.
Chwalińska - Sznajder NA ŻYWO. Relacja live z Roland Garros
Maja Chwalińska awans do półfinału wywalczyła, pokonując 7:6(3), 6:3 Annę Kalinską. W rankingu WTA awansuje co najmniej na 30. miejsce! - Moim celem na ten sezon był awans do czołowej setki i bardzo się cieszę, że już to osiągnęłam. Ale w tenisie człowiek zawsze jest głodny sukcesu. Wyznaczasz sobie jeden cel, a kiedy go osiągasz, chcesz więcej. Jestem bardzo wdzięczna za tę chwilę, ale zdecydowanie chcę więcej - podkreśliła Chwalińska.