Na żywo Maja Chwalińska - Diana Sznajder Your 2026 women’s Roland-Garros final 🤩



A fairy tale vs a teenage sensation 🍿#RolandGarros pic.twitter.com/Q2vIHefS1Q — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026 Roland Garros PREMIE: Ile zarobiła Maja Chwalińska za finał w Paryżu? Fortuna! Kiedy finał Roland Garros Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa? O której godzinie? FROM QUALIES TO GRAND SLAM FINAL ☄️#RolandGarros pic.twitter.com/B2gP7iHfku — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026 7:6, 6:4 JEEEEESTTT!!!! MAJA CHWALIŃSKA W FINALE!!!!!!! 40-15 Maja ma piłki meczowe po błędzie rywalki! 30-15 Po skrócie rywalki Maja szybko dopadła piłki i popisała się pewnym forhendem 15-15 Błąd Sznajder. Zagrała w siatkę 0-15 Efektowny wolej Sznajder, trafiła w końcową linię 7::6, 5:4 Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE! Na koniec gema znów genialny skrót Mai! Polka będzie serwować po zwycięstwo! 40-15 Najpierw piękny skrót Mai a potem pewny wolej. Dwie szanse na przełamanie! 30-15 Maja znów poczarowała 15-15 Ładny forhend Sznajder 15-0 Niesamowita kontra Polki po smeczu rywalki! 7:6, 4:4 Gem Chwalińska. Maja wyrównuje w drugim secie 40-30 Podwójny błąd serwisowy Chwalińskiej 40-15 Długa wymiana. Na koniec Rosjanka pod presją zagrała w aut 30-15 Bardzo dobry skrót Rosjanki 30-0 15-0 Sznajder zagrała w siatkę po głębokim uderzeniu Mai Tenisistki wracają do gry Teraz Sznajder korzysta z przerwy medycznej. Jakieś problemy z plecami 7:6, 3:4 Gem Sznajder. Rosjanka w dobrym stylu obroniła serwis 15-40 Znów dobry mocny bekhend Sznajder. Skraca wymiany teraz 15-30 15-15 Ładny bekhend wzdłuż linii Sznajder. Wybrała dobry moment do ataku 15-0 Rosjanka zagrała w siatkę 7:6, 3:3 Gem Chwalińska. Maja pewnie obroniła podanie. Na koniec duży aut po mocnym bekhendzie rywalki 40-15 Autowy return Sznajder 30-15 Maja próbowała zagrać bekhend po linii, ale nie trafiła w kort 30-0 Ładny forhend wzdłuż linii Mai 15-0 Return Sznajder w siatkę 7:6, 2:3 Gem Sznajder. Na koniec autowy return Mai. Sznajder wraca na prowadzenie w drugim secie 15-40 Niewielki aut po lobie Polki 15-30 Zaskakujący skrót Sznajder 15-15 Maja pod presją zagrała w aut po dobrym uderzeniu po crossie rywalki 15-0 7:6, 2:2 Gem Chwalińska. Na koniec piękny forhend Mai, precyzyjny i z dużą rotacją 40-15 30-15 Błąd Polki, zagrała w siatkę 30-0 Return Rosjanki w siatkę 15-0 Autowy forhend Sznajder Gramy dalej Na korcie są lekarz i fizjoterapeuta. Maja przyjmie chyba jakiś lek. Polka ostatnio była przeziębiona Maja korzysta z przerwy medycznej 7:6, 1:2 Gem Sznajder. Na koniec świetny forhend Rosjanki, która wyraźnie podkręciła tempo 30-40 Efektowny forhend Sznajder 30-30 Ładna akcja Rosjanki przy siatce 15-30 Autowe zagranie Sznajder. Dużo teraz ryzykuje 15-15 Rosjanka trafiła w końcową linię. Maja jeszcze sprawdziła ślad 0-15 7:6, 1:1 Gem Sznajder PRZEŁAMANIE. Rosjanka szybko odrobiła stratę przełamania. Na koniec ładny rotowany forhend Sznajder 30-40 Sznajder trafiła w linię i ma breakpointa 30-30 Kapitalna wymiana. Maja pokazała w niej dużo swojej magi - był skrót, lob a na koniec dokładny slajsowany bekhend 15-30 Po mocnym returnie rywalki Maja pod presją zagrała w siatkę 15-15 Return Rosjanki w siatkę 0-15 Precyzyjny bekhend wzdłuż linii Sznajder 7:6, 1:0 Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Na koniec nieudana akcja przy siatce Sznajder, wolej w siatkę! 40-15 Dokładny forhend Mai i są breakpointy 30-15 Autowy forhend Sznajder 15-15 Początek drugiego seta. Serwuje Sznajder Rosjanka wróciła na kort po przerwie toaletowej Ostatnia piłka pierwszego seta, który był wspaniałym widowiskiem Chwalinska takes the (epic) first set 👊#RolandGarros pic.twitter.com/ogtLQaKujQ — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026 Maja Chwalinska wins the first set 7-6(4) after a HUGE battle! 💥#RolandGarros pic.twitter.com/w4JpFuAUNj — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026 7:6 GEM I SET CHWALIŃSKA. Polka gra genialnie i jeden set dzieli ją od wielkiego finału! 7-4 MAJA CHWALIŃSKA ZGARNIA PIERWSZEGO SETA! Na koniec Sznajder zagrała bekhend w aut 6-4 Cudowny lob Mai! Polka ma piłki setowe! 5-4 Mocny forhend Polki! 4-4 Przepiękny wolej Chwalińskiej! 3-4 Po dobrym bekhendzie Polki wzdłuż linii rywalka odegrała za końcową linię 2-4 Chwalińska szalała w defensywie, dokonując cudów, ale trzeba przyznać rywalce, że genialnie skończyła punkt 2-3 Po świetnym skrócie Mai rywalka dobiegła z trudem, a odegrana piłka zatańczyła na taśmie i spadła na po jej stronie! 1-3 Oj, ale błąd Mai. Miała już otwarty cały kort, ale przestrzeliła z forhendu 1-2 Maja nie dokręciła forhendu i zagrała w aut 1-1 Piękny bekhend Polki wzdłuż linii 0-1 Najpierw wymiana po crossie a potem Rosjanka zaskoczyła mocnym uderzeniem po linii 6:6 Gem Sznajder. Na koniec taśma bardzo pomogła Rosjance. Przed nami TIE-BREAK 30-40 Maja próbowała przejąć inicjatywę, ale nadziała się na mocne uderzenie po crossie 30-30 Podwójny błąd serwisowy Sznajder 15-30 Świetny mecz! Fantastyczna reklama kobiecego tenia 15-15 Po precyzyjnym zagraniu Maja ruszyła do siatki i popisała się pewnym wolejem 0-15 Efektowny forhend po crossie Sznajder 6:5 Gem Chwalińska! Maja obroniła breakpointa i wraca na prowadzenie. W ostatniej wymianie popisała się najpierw genialną defensywą, a potem niesamowitą kontrą! Przewaga Chwalińska! Co za skrót Mai! Równowaga. Rywalka miała inicjatywę, a Maja się świetnie broniła. I doczekała się błędu Sznajder! Sznajder ma breakpointa po znakomitym skrócie zagranym w idealnym momencie Równowaga. Sznajder trafiła idealnie w końcową linię Przewaga Chwalińska. Sznajder zagrała w siatkę Równowaga! Rosjanka próbowała zagrać w narożnik kortu, ale minimalnie przestrzeliła Podwójny błąd serwisowy Mai. Breakpoint 40-40 Polka szalała w defensywie, ale rywalka popisała się świetnym uderzeniem 40-30 Mocny drive-volley Sznajder 40-15 Rosjanka zagrała daleko w aut 30-15 Genialny wolej Mai przy siatce, akrobatyczne zagranie 15-15 Efektowny forhend Rosjanki pod końcową linię 15-0 Sznajder zaczyna się śpieszyć z kończeniem akcji. Teraz zagrała w aut 5:5 Gem Sznajder. Rosjanka pewnie obroniła podanie i mamy znów remis 15-40 Piękny return Chwalińskiej 0-40 Pewny skrót Rosjanki zagrany na półkorcie 0-30 Mocny forhend Sznajder 0-15 Efektowny drive-volley Rosjanki 5:4 Gem Chwalińska. Ważny gem. Maja wraca na prowadzenie. Na koniec Sznajder zagrała mocno w siatkę 40-30 Co za wymiana! Maja górą! Obie panie popisywały się genialnymi akcjami 30-30 Nieudana akcja Mai przy siatce 30-15 Podwójny błąd serwisowy Chwalińskiej 30-0 Autowy bekhend Rosjanki po zabójczym topspinie Mai 15-0 Po dokładnym zagraniu Mai rywalka odegrała w siatkę 4:4 Gem Sznajder. Rosjanka odpowiada też gemem wygranym do zera 0-40 Kolejna efektowna akcja tenisistki z Rosji 0-30 Znów mocne uderzenie Sznajder 0-15 Dwa mocne forhendy Rosjanki, ten drugi już kończący wymianę 4:3 Gem Chwalińska. Znakomity gem serwisowy Mai wygrany "na sucho" czyli do zera 40-0 A teraz genialna kontra Mai! Ale gra Polska Czarodziejka! Rywalka aż pokręciła głową z niedowierzaniem 30-0 Genialny skrót Polki! 15-0 Bekhend Sznajder w siatkę 3:3 Gem Sznajder. Polka wciąż gra wspaniale, ale Rosjanka też podniosła poziom i mamy remis Przewaga Sznajder. Po krótszym zagraniu Chwalińskiej rywalka łatwo skończyła punkt mocnym forhendem Równowaga. Autowy bekhend Sznajder Przewaga Sznajder. Rosjanka trafiła mocno w końcową linię. Maja nie dała rady odegrać Równowaga. Maja zagrała za końcową linię Co za akcja Mai! Najpierw genialna defensywa, a potem dokładny forhend w narożnik kortu. Breakpoint 40-40 Sznajder znów zagrała za końcową linię 30-40 Autowe zagranie Rosjanki 15-40 Maja dobrze się broniła, ale na koniec pod presją zagrała w aut 15-30 Podwójny błąd serwisowy Sznajder 0-30 Maja miała inicjatywę, ale na koniec zagrała w siatkę 0-15 Po skrócie Polki rywalka łatwo skończyła punkt 3:2 Gem Sznajder PRZEŁAMANIE. Rosjanka odrabia stratę przełamania. W ostatnim punkcie mieliśmy intensywną wymianę po crossie bekhend na bekhend. Na koniec Maja chciała zmienić kierunek, ale jej slajs był autowy 30-40 Mocny ale autowy return Sznajder 15-40 Rosjanka zagrała pod samą linię. Maja nie zdołała odegrać. Breakpointy 15-30 Dobry zaskakujący skrót Rosjanki 15-15 Potężny return Sznajder 15-0 Maja mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki 3:1 Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE! Gem wygrany przez Polkę do zera przy serwisie rywalki 40-0 Kolejne genialne zagranie Mai. Slajs pod samą końcową linię. Są breakpointy! 30-0 Po skrócie Sznajder Maja odpowiedziała też skrótem. Potem był autowy lob Rosjanki 15-0 Efektowny drive-volley Mai 2:1 Gem Chwalińska. Maja wraca na prowadzenie. Polka gra wspaniale, bardzo mądrze i solidnie. Zawsze wie, jak zagrać w danej sytuacji. Tenisowa magia 40-30 Potężny return Sznajder 40-15 Znów niesamowita kontra Mai! Pięknie minęła rywalkę, zagrywając wzdłuż linii 30-15 Sznajder ruszyła do siatki, a Chwalińska popisała się efektownym minięciem po crossie 15-15 Dobry skrót Mai, ale jeszcze lepsza odpowiedź rywalki, która ładnie odegrała wzdłuż siatki 15-0 Maja otworzyła sobie kort i skończyła punkt pewnym forhendem po crossie 1:1 Gem Sznajder. Maja miała breakpointa, ale rywalka obroniła podanie po grze na przewagi. Za nami dwa długie gemy pełne ciekawych wymian Przewaga Sznajder. Po ładnym slajsie Mai rywalka popisała się jeszcze lepszą akcją. Efektowna kontra Równowaga. Najpierw genialny skrót Mai a potem jej piękny wolej! Przewaga Sznajder. Minimalny aut po zagraniu Polki 40-40 Oj szkoda... Na koniec długiej wymiany Chwalińska zagrała slajsa za końcową linię 40-30 Maja ma breakpointa 30-30 Co za kontra Mai po mocnym forhendzie rywalki! Doskonale przewidziała, gdzie zagra Rosjanka 15-30 Kapitalny skrót Mai! 0-30 Świetny odwrotny forhend Sznajder 0-15 Po mocnym forhendzie Rosjanki Polka pod presją odegrała w aut 1:0 Gem Chwalińska. Po grze na przewagi Maja obroniła serwis w gemie otwarcia. Na koniec znów błąd Rosjanki Przewaga Chwalińska. Bardzo niecelny return Sznajder Równowaga. Po skrócie Polki Rosjanka dobiegła do piłki i skończyła pewnie punkt Przewaga Chwalińska. Błąd Rosjanki na koniec dłuższej wymiany 40-40 Autowy forhend Mai, zagrała za końcową linię 40-30 Dłuższa wymiana. Dużo slajsów, a na koniec niecelny bekhend Sznajder 30-30 Rosjanka chciała przyśpieszyć z forhendu, ale uderzyła w siatkę 15-30 A teraz podwójny błąd serwisowy Chwalińskiej. Nerwowy początek 15-15 Po dobrym serwisie Maja niestety zagrała w siatkę 15-0 Autowy forhend Sznajder GRAMY! Serwuje Maja Chwalińska Za chwilę początek meczu. Głośne "Maja, Maja!" na trybunach Trwa rozgrzewka Maja wygrała losowanie i wybrała serwis Dach jest wciąż zamknięty. Zobaczymy, jak w tych specyficznych warunkach poradzą sobie Maja i jej rywalka Maja Chwalińska i Diana Sznajder są już na korcie Polka i Rosjanka czekają już w korytarzu Chwalińska i Sznajder grały ze sobą raz, też na mączce, ale już bardzo dawno temu. W 2022 roku w turnieju WTA 60 w Stambule Polka przegrała z Rosjanką 4:6, 4:6. Pytana teraz o ten mecz Sznajder powiedziała, że świetnie pamięta to spotkanie Maja Chwalińska ma szansę zastać trzecią polską finalistką turnieju Wielkiego Szlema w Erze Open - po Agnieszce Radwańskiej (bilans w finałach 0-1) i Idze Świątek (bilans 6-0) W trakcie pierwszego półfinału nad kortem zasunięto dach. W Paryżu dziś pochmurno i deszczowo W pierwszym półfinale Andriejewa pokonała 6:1, 6:3 Kostiuk, która nie udźwignęła presji Trwa już pierwszy półfinał kobiet - Kostiuk - Andriejewa. Za nami pierwszy set, którego wygrała szybko 6:1 Rosjanka Witamy w relacji na żywo z meczu Maja Chwalińska - Diana Sznajder w półfinale Roland Garros. Początek spotkania ok. godz. 17, po zakończeniu meczu Kostiuk - Andiejewa

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Maja Chwalińska i Diana Sznajder grały ze sobą raz w 2022 roku. Polka i Rosjanka zmierzyły się w małym turnieju WTA 60 w Stambule, też na mączce. Górą była wtedy Sznajder, która wygrała 6:4, 6:4. Tenisistka z Rosji jest leworęczna, tak jak Polka. Gra agresywny tenis oparty na mocnych uderzeniach z głębi kortu. Jest waleczna i odważna, a jej znak rozpoznawczy to chusta, którą przykrywa głowę. - Zaczęłam ją nosić jeszcze jako dziecko i tak już zostało - zdradziła. Jej ojciec był bokserem i ma niemieckie korzenie.

Chwalińska - Sznajder NA ŻYWO. Relacja live z Roland Garros

Maja Chwalińska awans do półfinału wywalczyła, pokonując 7:6(3), 6:3 Annę Kalinską. W rankingu WTA awansuje co najmniej na 30. miejsce! - Moim celem na ten sezon był awans do czołowej setki i bardzo się cieszę, że już to osiągnęłam. Ale w tenisie człowiek zawsze jest głodny sukcesu. Wyznaczasz sobie jeden cel, a kiedy go osiągasz, chcesz więcej. Jestem bardzo wdzięczna za tę chwilę, ale zdecydowanie chcę więcej - podkreśliła Chwalińska.