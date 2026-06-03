Na żywo Maja Chwalińska - Anna Kalinska 15-0 Przepiękny skrót Mai 0-15 Mocny forhend Anny po za krótkim zagraniu Mai, która gra teraz pod wiatr 7:6, 5:2 Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Maja znów przełamuje podanie rywalki! 40-30 Po forhendzie Anny piłka poszybowała w aut i chyba wiatr miał w tym udział 30-30 Autowy slajs Mai 30-15 Defensywny lob Chwalińskiej. Piłka spadła tuż za końcową linią 30-0 Maja precyzyjnym forhendem wymusiła błąd rywalki 15-0 Pięknie Maja przegoniła rywalkę po korcie. Na koniec było jej ładne zagranie wzdłuż linii 7:6, 4:2 Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Rosjanka teraz dużo ryzykuje. Na koniec gema trafiła mocno z forhendu, piłka spadła blisko linii 15-40 Kalinska ma breakpointy 15-30 Minimalnie niecelny bekhend Chwalińskiej po crossie 15-15 Piękny bekhend Mai wzdłuż linii. Minęła atakującą przy siatce rywalkę 0-15 7:6, 4:1 Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Na koniec piękny plasowany forhend Mai, idealnie wcelowała w narożnik kortu 40-30 Kolejny błąd Kalinskiej i Maja ma breakpointa 30-30 Teraz ładny forhend Rosjanki po crossie 30-15 Prosty błąd Kalinskiej. Wpakowała piłkę w siatkę 15-15 15-0 Kalinska próbowała zagrać forhend wzdłuż linii, ale nie trafiła w kort 7:6, 3:1 Gem Chwalińska. Na koniec Rosjanka zagrała mocno w siatkę. Teraz więcej popełnia błędów niż pod koniec pierwszego seta 40-30 Przestrzeliła Kalinska z forhendu 30-30 Dobry serwis Chwalińskiej na ciało rywalki 15-30 Maja znów zagrała skróta, a piłka wpadła w siatkę 15-15 Teraz pewny skrót Mai 0-15 Nieudany skrót Chwwalińskiej 7:6, 2:1 Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Na koniec zupełnie nieudany forhend Rosjanki, duży aut po jej zagraniu! Maja ma breakpointa po kiksie rywalki. Zagrała bardzo daleko w aut 40-40 Teraz zupełnie nieudany skrót Anny na koniec długiej wymiany 30-40 Znów bardzo dobry skrót Moskwianki. Widać, że próbuje coś zmienić w swojej grze 30-30 Kalinska pod presją zagrała w aut 15-30 Dobry skrót Kalinskiej 15-15 Rosjanka trafiła w linię. Wiatr jej teraz pomógł 15-0 Kalinska ruszyła do siatki, ale Maja łatwo ją minęła 7:6, 1:1 Gem Chwalińska. Na koniec gema piękny rotowany forhend Mai. Gem wygrany do zera 40-0 Kolejny błąd Kalinskiej 30-0 A teraz Rosjanka zagrała w siatkę 15-0 Autowy return Kalinskiej 7:6, 0:1 Gem Kalinska. Przewaga Rosjanki w gemie topniała, ale domknęła go asem serwisowym 30-40 A teraz autowy forhend Anny 15-40 Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej 0-40 Maja pod presją zagrała daleko w aut 0-30 Dobry serwis Rosjanki 0-15 Początek drugiego seta. Serwuje Anna Kalinska 7:6 Maja Chwalińska prowadziła 5:1, ale roztrwoniła przewagę. Niezrażona tym Polska Czarodziejka zachwyciła w tie-breaku i pierwszy set dla niej! 7:3 GEM I SET MAJA CHWALIŃSKA! Pięknie Polka zagrała w tie-breaku! 6-3 Piłki setowe! 5-3 Co za wymiana! Niesamowicie długa. Na koniec zmęczona Rosjanka uderzyła w siatkę. Dużo teraz pobiegała 4-3 Minimalny aut po zagraniu Rosjanki! 3-3 Maja grała teraz bardzo dokładnie, trafiając w końcową linię. Na koniec rywalka minimalnie przestrzeliła 2-3 Po skrócie Mai rywalka łatwo dobiegła do piłki i pewnie skończyła punkt 2-2 Teraz błąd Chwalińskiej. Bekhend w siatkę 2-1 Rosjanka zagrała mocno ale w siatkę! 1-1 Duży aut po forhendzie Kalinskiej 0-1 Mocny bekhend Rosjanki po crossie po za krótkim zagraniu Mai, która gra pod wiatr 6:6 Gem Kalinska. Przed nami TIE-BREAK! 30-40 Dobry serwis Anny 30-30 Dobry forhend Kalinskiej po linii. Zaskoczyła Maję kierunkiem uderzenia 30-15 Duży aut po forhendzie tenisistki z Moskwy 15-15 A teraz piękny bekhend Kalinskiej po crossie 15-0 Autowy bekhend Rosjanki 6:5 Gem Chwalińska. Maja przerywa serię rywalki! Na koniec autowy forhend Kalinskiej 40-30 Najpierw wspaniała defensywie Mai, a potem jej piękny wolej 30-30 Maja wyrzuciła rywalkę z kortu rotowanym uderzeniem. Rosjanka pod presją zagrała w siatkę 15-30 Błąd Mai 15-15 Przepiękny forhend Mai wzdłuż linii na koniec ciekawej wymiany 0-15 Maja pod presją zagrała w siatkę 5:5 Gem Kalinska. I mamy remis. Rosjanka podniosła poziom gry. Popełnia mniej błędów. 15-40 Kolejny błąd Chwalińskiej. Teraz zagrała za końcową linię 15-30 Nieudany slajs Mai. Zagrała w siatkę 15-15 Maja pod presją zagrała w aut 15-0 Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej. Wieje coraz mocniej 5:4 Kalinska PRZEŁAMANIE. W ostatniej wymianie Maja szalała w defensywie, ale po mocnym uderzeniu po crossie rywalki już nie dała rady odegrać. Maja poślizgnęła się na korcie i upadła. Breakpoint Równowaga. Dobry serwis Mai Kalinska ma breakpointa. Trafiła idealnie w boczną linię. Maja jeszcze sprawdziła ślad 40-40 Potężny bekhend Kalinskiej po linii 40-30 Maja znów się zabawiła z rywalką. Ściągnęła ją do siatki i popisała się pewnym minięciem. Piłka setowa 30-30 Ładny bekhend Kalinskiej po ciasnym crossie 30-15 Co za wymiana! A koniec klasyczna akcja Mai - świetny skrót i zaraz potem lob! 15-15 Błąd Chwalińskiej. Bekhend w siatkę 15-0 Autowy forhend Kalinskiej 5:3 Gem Kalinska. Przewaga Mai topnieje. Na koniec mocny forhend Rosjanki 30-40 Podwójny błąd serwisowy Rosjanki 15-40 Return Mai w siatkę 15-30 Pewny forhend Kalinskiej w otwarty kort 15-15 Autowy forhend Rosjanki 0-15 Polka pod presją w pełnym biegu zagrała w aut 5:2 Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Na koniec ładna wymiana i pewny bekhend Rosjanki po crossie. Minęła Maję, która z konieczności znalazła się przy siatce Kalinska znów ma breakpointa po dobrym drive-volleyu Równowaga. Maja trafiła w boczną linię Minimalnie niecelny smecz Mai i broni breakpointa 40-40 Ładny bekhend Rosjanki po crossie. Mocny i dokładny 40-30 Kalinska zagrała w siatkę i jest piłka setowa! 30-30 Dokładny serwis Chwalińskiej 15-30 Autowy forhend Rosjanki 0-30 Po woleju Kalinskiej Maja dobiegła do piłki, ale zagrała w aut 0-15 Teraz duży aut po forhendzie Mai 5:1 Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Maja bawi się z rywalką w kotka i myszkę i zagrania kolejne gemy 40-15 Pięknie teraz Maja przechytrzyła rywalkę i ma breakpointy 30-15 Po slajsie Mai piłka zatańczyła ta taśmie i spadła na stronę rywalki 15-15 Kalinska pod presją zagrała w aut 0-15 Długa wymiana, w której Rosjanka była bardziej cierpliwa i doczekała się błędu Polki 4:1 Gem Chwalińska. Maja przegrywała w gemie serwisowym 15-40, ale potem znów zaczęła czarować, a rywalka zupełnie się pogubiła Przewaga Chwalińska. Rywalka zagrała w siatkę po skrócie Polki 40-40 Ale kontra Mai! Była w trudnej sytuacji, ale pięknie minęła atakującą przy siatce rywalkę, zagrywając wzdłuż linii 30-40 15-40 Mocny forhend Rosjanki. Są breakpointy 15-30 Nieudany skrót Kalinskiej. Piłka wpadła w siatkę 0-30 Autowe zagranie Polki 0-15 Podwójny błąd serwisowy Mai 3:1 Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Maja powiększa przewagę, a rywalka zaczyna się gubić. Na koniec duży aut po forhendzie Rosjanki Cudowny skrót Mai, kolejny! Znów ma breakpointa 40-40 Świetny bekhend Kalinskiej. Ładne zagranie na półkorcie po crossie 40-30 Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej i Maja ma breakpointa 30-30 Ale skrót Mai! Cudowne zagranie! Jeszcze wykorzystała wiatr nasza Czarodziejka 15-30 Ładny wolej Rosjanki. Trafiła w boczną linię 15-15 Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej 0-15 Dobry bekhendowy drive-volley tenisistki z Moskwy Wiatr wieje coraz mocniej 2:1 Gem Chwalińska. Maja już prowadzi! Gem wygrany do zera. Błędy Rosjanki i solidna spokojna gra Polki 40-0 Po dobrym serwisie Maja łatwo skończyła punkt mocnym smeczem po koźle 30-0 Znów błąd Rosjanki. Miała inicjatywę, ale ponownie uderzyła w siatkę 15-0 Kalinska otworzyła sobie kort, ale na koniec zagrała w siatkę 1:1 Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Polka szybko odrabia straty! Na koniec duży aut po forhendzie Rosjanki Maja ma breakpointa po ciekawej wymianie. Najpierw dobra defensywa Polki, potem błąd wymuszony błąd Rosjanki przy siatce 40-40 Piękny forhend Polki. Zagrała wzdłuż linii w otwartą część kortu 30-40 Błąd Rosjanki, bekhend w siatkę 15-40 Maja zagrała ramą rakiety i piłka wylądowała za końcową linią 15-30 Kalinska zaskoczyła Chwalińską dobrym skrótem zagranym w idealnym momencie 15-15 Chwalińska świetnym bekhendem po crossie wymusiła błąd rywalki 0-15 Autowy return Mai 0:1 Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Rosjanka przełamuje podanie Polki w gemie otwarcia. Na koniec dobry return Kalinskiej. Trafiła mocno w końcową linię. Maja prowadziła 40-15, ale po grze na przewagi nie zdołała się wybronić Rosjanka znów ma breakpointa po dobrym głębokim forhendzie Równowaga. Piękna akcja Mai. Ładnie otworzyła sobie kort slajsem i skończyła wymianę pewnym forhendem Kalinska ma breakpointa. Przejęła inicjatywę, zepchnęła Chwalińską do defensywy i skończyła punkt dobrym wolejem 40-40 40-30 Dobry skrót Mai, ale jeszcze lepsza odpowiedź rywalki, która dobiegła do piłki i odegrała wzdłuż siatki 40-15 Po zagraniu Polki piłka spadła na taśmę i przetoczyła się na stronę Rosjanki 30-15 Return Rosjanki w siatkę 15-15 Niecelny drive-volley Chwalińskiej 15-0 Autowy return Kalinskiej GRAMY! Serwuje Maja Chwalińska Za chwilę początek meczu Trwa już rozgrzewka Roland Garros PREMIE: Ile zarobiła Maja Chwalińska? Rozbiła w Paryżu bank, jakie nagrody! W Paryżu dziś mocno wieje Maja Chwalińska i Anna Kalinska właśnie pojawiły się na korcie WAŻNE! Mecz rozpocznie się bez zasuniętego dachu. Dziś w Paryżu pochmurno i może padać deszcz, ale na razie prognozy są dobre. Gdyby zasunięto dach, warunki zrobiłyby się korzystniejsze dla Anny Chwalińskiej Witamy w relacji na żywo z meczu Maja Chwalińska - Anna Kalinska w ćwierćfinale Roland Garros. Początek spotkania o godzinie 11.

Odśwież relację

Maja Chwalińska walczy z Anną Kalinską w ćwierćfinale Roland Garros. To starcie finezji i bajecznej techniki "Polskiej Czarodziejki" z agresywnym i siłowym stylem gry rosyjskiej gwiazdy. - Dla mnie nie ma znaczenia, z kim gram, ponieważ i tak jestem niżej notowana w rankingu. To, co się wydarzyło, nic nie zmienia. To moje rywalki są zawsze faworytkami, a mnie nikt tak naprawdę nie zna - stwierdziła Chwalińska.

Chwalińska - Kalinska NA ŻYWO. Relacja live z Roland Garros

Prawda jest jednak taka, że popisy rewelacyjnej Polki zrobiły na wszystkich takie wrażenie, że Maja - mimo dopiero 114. miejsca w rankingu - była faworytką bukmacherów już przed starciami z Marią Sakkari (1:6, 6:3, 6:2) i Diane Parry (6:3, 6:2). Przed pojedynkiem z zajmującą 24. pozycję w notowaniu Kalinską szanse w notowaniach rozkładane są mniej więcej pół na pół! Rosjanka gra agresywny tenis oparty na mocnych i płaskich uderzeniach z głębi kortu. Ma bardzo silny forhend, ale popełnia też sporo błędów.