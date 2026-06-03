Maja Chwalińska - Anna Kalinska
15-0 Przepiękny skrót Mai
0-15 Mocny forhend Anny po za krótkim zagraniu Mai, która gra teraz pod wiatr
7:6, 5:2
Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Maja znów przełamuje podanie rywalki!
40-30 Po forhendzie Anny piłka poszybowała w aut i chyba wiatr miał w tym udział
30-30 Autowy slajs Mai
30-15 Defensywny lob Chwalińskiej. Piłka spadła tuż za końcową linią
30-0 Maja precyzyjnym forhendem wymusiła błąd rywalki
15-0 Pięknie Maja przegoniła rywalkę po korcie. Na koniec było jej ładne zagranie wzdłuż linii
7:6, 4:2
Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Rosjanka teraz dużo ryzykuje. Na koniec gema trafiła mocno z forhendu, piłka spadła blisko linii
15-40 Kalinska ma breakpointy
15-30 Minimalnie niecelny bekhend Chwalińskiej po crossie
15-15 Piękny bekhend Mai wzdłuż linii. Minęła atakującą przy siatce rywalkę
0-15
7:6, 4:1
Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Na koniec piękny plasowany forhend Mai, idealnie wcelowała w narożnik kortu
40-30 Kolejny błąd Kalinskiej i Maja ma breakpointa
30-30 Teraz ładny forhend Rosjanki po crossie
30-15 Prosty błąd Kalinskiej. Wpakowała piłkę w siatkę
15-15
15-0 Kalinska próbowała zagrać forhend wzdłuż linii, ale nie trafiła w kort
7:6, 3:1
Gem Chwalińska. Na koniec Rosjanka zagrała mocno w siatkę. Teraz więcej popełnia błędów niż pod koniec pierwszego seta
40-30 Przestrzeliła Kalinska z forhendu
30-30 Dobry serwis Chwalińskiej na ciało rywalki
15-30 Maja znów zagrała skróta, a piłka wpadła w siatkę
15-15 Teraz pewny skrót Mai
0-15 Nieudany skrót Chwwalińskiej
7:6, 2:1
Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Na koniec zupełnie nieudany forhend Rosjanki, duży aut po jej zagraniu!
Maja ma breakpointa po kiksie rywalki. Zagrała bardzo daleko w aut
40-40 Teraz zupełnie nieudany skrót Anny na koniec długiej wymiany
30-40 Znów bardzo dobry skrót Moskwianki. Widać, że próbuje coś zmienić w swojej grze
30-30 Kalinska pod presją zagrała w aut
15-30 Dobry skrót Kalinskiej
15-15 Rosjanka trafiła w linię. Wiatr jej teraz pomógł
15-0 Kalinska ruszyła do siatki, ale Maja łatwo ją minęła
7:6, 1:1
Gem Chwalińska. Na koniec gema piękny rotowany forhend Mai. Gem wygrany do zera
40-0 Kolejny błąd Kalinskiej
30-0 A teraz Rosjanka zagrała w siatkę
15-0 Autowy return Kalinskiej
7:6, 0:1
Gem Kalinska. Przewaga Rosjanki w gemie topniała, ale domknęła go asem serwisowym
30-40 A teraz autowy forhend Anny
15-40 Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej
0-40 Maja pod presją zagrała daleko w aut
0-30 Dobry serwis Rosjanki
0-15
Początek drugiego seta. Serwuje Anna Kalinska
7:6
Maja Chwalińska prowadziła 5:1, ale roztrwoniła przewagę. Niezrażona tym Polska Czarodziejka zachwyciła w tie-breaku i pierwszy set dla niej!
7:3 GEM I SET MAJA CHWALIŃSKA! Pięknie Polka zagrała w tie-breaku!
6-3 Piłki setowe!
5-3 Co za wymiana! Niesamowicie długa. Na koniec zmęczona Rosjanka uderzyła w siatkę. Dużo teraz pobiegała
4-3 Minimalny aut po zagraniu Rosjanki!
3-3 Maja grała teraz bardzo dokładnie, trafiając w końcową linię. Na koniec rywalka minimalnie przestrzeliła
2-3 Po skrócie Mai rywalka łatwo dobiegła do piłki i pewnie skończyła punkt
2-2 Teraz błąd Chwalińskiej. Bekhend w siatkę
2-1 Rosjanka zagrała mocno ale w siatkę!
1-1 Duży aut po forhendzie Kalinskiej
0-1 Mocny bekhend Rosjanki po crossie po za krótkim zagraniu Mai, która gra pod wiatr
6:6
Gem Kalinska. Przed nami TIE-BREAK!
30-40 Dobry serwis Anny
30-30 Dobry forhend Kalinskiej po linii. Zaskoczyła Maję kierunkiem uderzenia
30-15 Duży aut po forhendzie tenisistki z Moskwy
15-15 A teraz piękny bekhend Kalinskiej po crossie
15-0 Autowy bekhend Rosjanki
6:5
Gem Chwalińska. Maja przerywa serię rywalki! Na koniec autowy forhend Kalinskiej
40-30 Najpierw wspaniała defensywie Mai, a potem jej piękny wolej
30-30 Maja wyrzuciła rywalkę z kortu rotowanym uderzeniem. Rosjanka pod presją zagrała w siatkę
15-30 Błąd Mai
15-15 Przepiękny forhend Mai wzdłuż linii na koniec ciekawej wymiany
0-15 Maja pod presją zagrała w siatkę
5:5
Gem Kalinska. I mamy remis. Rosjanka podniosła poziom gry. Popełnia mniej błędów.
15-40 Kolejny błąd Chwalińskiej. Teraz zagrała za końcową linię
15-30 Nieudany slajs Mai. Zagrała w siatkę
15-15 Maja pod presją zagrała w aut
15-0 Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej. Wieje coraz mocniej
5:4
Kalinska PRZEŁAMANIE. W ostatniej wymianie Maja szalała w defensywie, ale po mocnym uderzeniu po crossie rywalki już nie dała rady odegrać.
Maja poślizgnęła się na korcie i upadła. Breakpoint
Równowaga. Dobry serwis Mai
Kalinska ma breakpointa. Trafiła idealnie w boczną linię. Maja jeszcze sprawdziła ślad
40-40 Potężny bekhend Kalinskiej po linii
40-30 Maja znów się zabawiła z rywalką. Ściągnęła ją do siatki i popisała się pewnym minięciem. Piłka setowa
30-30 Ładny bekhend Kalinskiej po ciasnym crossie
30-15 Co za wymiana! A koniec klasyczna akcja Mai - świetny skrót i zaraz potem lob!
15-15 Błąd Chwalińskiej. Bekhend w siatkę
15-0 Autowy forhend Kalinskiej
5:3
Gem Kalinska. Przewaga Mai topnieje. Na koniec mocny forhend Rosjanki
30-40 Podwójny błąd serwisowy Rosjanki
15-40 Return Mai w siatkę
15-30 Pewny forhend Kalinskiej w otwarty kort
15-15 Autowy forhend Rosjanki
0-15 Polka pod presją w pełnym biegu zagrała w aut
5:2
Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Na koniec ładna wymiana i pewny bekhend Rosjanki po crossie. Minęła Maję, która z konieczności znalazła się przy siatce
Kalinska znów ma breakpointa po dobrym drive-volleyu
Równowaga. Maja trafiła w boczną linię
Minimalnie niecelny smecz Mai i broni breakpointa
40-40 Ładny bekhend Rosjanki po crossie. Mocny i dokładny
40-30 Kalinska zagrała w siatkę i jest piłka setowa!
30-30 Dokładny serwis Chwalińskiej
15-30 Autowy forhend Rosjanki
0-30 Po woleju Kalinskiej Maja dobiegła do piłki, ale zagrała w aut
0-15 Teraz duży aut po forhendzie Mai
5:1
Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Maja bawi się z rywalką w kotka i myszkę i zagrania kolejne gemy
40-15 Pięknie teraz Maja przechytrzyła rywalkę i ma breakpointy
30-15 Po slajsie Mai piłka zatańczyła ta taśmie i spadła na stronę rywalki
15-15 Kalinska pod presją zagrała w aut
0-15 Długa wymiana, w której Rosjanka była bardziej cierpliwa i doczekała się błędu Polki
4:1
Gem Chwalińska. Maja przegrywała w gemie serwisowym 15-40, ale potem znów zaczęła czarować, a rywalka zupełnie się pogubiła
Przewaga Chwalińska. Rywalka zagrała w siatkę po skrócie Polki
40-40 Ale kontra Mai! Była w trudnej sytuacji, ale pięknie minęła atakującą przy siatce rywalkę, zagrywając wzdłuż linii
30-40
15-40 Mocny forhend Rosjanki. Są breakpointy
15-30 Nieudany skrót Kalinskiej. Piłka wpadła w siatkę
0-30 Autowe zagranie Polki
0-15 Podwójny błąd serwisowy Mai
3:1
Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Maja powiększa przewagę, a rywalka zaczyna się gubić. Na koniec duży aut po forhendzie Rosjanki
Cudowny skrót Mai, kolejny! Znów ma breakpointa
40-40 Świetny bekhend Kalinskiej. Ładne zagranie na półkorcie po crossie
40-30 Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej i Maja ma breakpointa
30-30 Ale skrót Mai! Cudowne zagranie! Jeszcze wykorzystała wiatr nasza Czarodziejka
15-30 Ładny wolej Rosjanki. Trafiła w boczną linię
15-15 Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej
0-15 Dobry bekhendowy drive-volley tenisistki z Moskwy
Wiatr wieje coraz mocniej
2:1
Gem Chwalińska. Maja już prowadzi! Gem wygrany do zera. Błędy Rosjanki i solidna spokojna gra Polki
40-0 Po dobrym serwisie Maja łatwo skończyła punkt mocnym smeczem po koźle
30-0 Znów błąd Rosjanki. Miała inicjatywę, ale ponownie uderzyła w siatkę
15-0 Kalinska otworzyła sobie kort, ale na koniec zagrała w siatkę
1:1
Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Polka szybko odrabia straty! Na koniec duży aut po forhendzie Rosjanki
Maja ma breakpointa po ciekawej wymianie. Najpierw dobra defensywa Polki, potem błąd wymuszony błąd Rosjanki przy siatce
40-40 Piękny forhend Polki. Zagrała wzdłuż linii w otwartą część kortu
30-40 Błąd Rosjanki, bekhend w siatkę
15-40 Maja zagrała ramą rakiety i piłka wylądowała za końcową linią
15-30 Kalinska zaskoczyła Chwalińską dobrym skrótem zagranym w idealnym momencie
15-15 Chwalińska świetnym bekhendem po crossie wymusiła błąd rywalki
0-15 Autowy return Mai
0:1
Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Rosjanka przełamuje podanie Polki w gemie otwarcia. Na koniec dobry return Kalinskiej. Trafiła mocno w końcową linię. Maja prowadziła 40-15, ale po grze na przewagi nie zdołała się wybronić
Rosjanka znów ma breakpointa po dobrym głębokim forhendzie
Równowaga. Piękna akcja Mai. Ładnie otworzyła sobie kort slajsem i skończyła wymianę pewnym forhendem
Kalinska ma breakpointa. Przejęła inicjatywę, zepchnęła Chwalińską do defensywy i skończyła punkt dobrym wolejem
40-40
40-30 Dobry skrót Mai, ale jeszcze lepsza odpowiedź rywalki, która dobiegła do piłki i odegrała wzdłuż siatki
40-15 Po zagraniu Polki piłka spadła na taśmę i przetoczyła się na stronę Rosjanki
30-15 Return Rosjanki w siatkę
15-15 Niecelny drive-volley Chwalińskiej
15-0 Autowy return Kalinskiej
GRAMY! Serwuje Maja Chwalińska
Za chwilę początek meczu
Trwa już rozgrzewka
W Paryżu dziś mocno wieje
Maja Chwalińska i Anna Kalinska właśnie pojawiły się na korcie
WAŻNE! Mecz rozpocznie się bez zasuniętego dachu. Dziś w Paryżu pochmurno i może padać deszcz, ale na razie prognozy są dobre. Gdyby zasunięto dach, warunki zrobiłyby się korzystniejsze dla Anny Chwalińskiej
Witamy w relacji na żywo z meczu Maja Chwalińska - Anna Kalinska w ćwierćfinale Roland Garros. Początek spotkania o godzinie 11.
Maja Chwalińska walczy z Anną Kalinską w ćwierćfinale Roland Garros. To starcie finezji i bajecznej techniki "Polskiej Czarodziejki" z agresywnym i siłowym stylem gry rosyjskiej gwiazdy. - Dla mnie nie ma znaczenia, z kim gram, ponieważ i tak jestem niżej notowana w rankingu. To, co się wydarzyło, nic nie zmienia. To moje rywalki są zawsze faworytkami, a mnie nikt tak naprawdę nie zna - stwierdziła Chwalińska.
Chwalińska - Kalinska NA ŻYWO. Relacja live z Roland Garros
Prawda jest jednak taka, że popisy rewelacyjnej Polki zrobiły na wszystkich takie wrażenie, że Maja - mimo dopiero 114. miejsca w rankingu - była faworytką bukmacherów już przed starciami z Marią Sakkari (1:6, 6:3, 6:2) i Diane Parry (6:3, 6:2). Przed pojedynkiem z zajmującą 24. pozycję w notowaniu Kalinską szanse w notowaniach rozkładane są mniej więcej pół na pół! Rosjanka gra agresywny tenis oparty na mocnych i płaskich uderzeniach z głębi kortu. Ma bardzo silny forhend, ale popełnia też sporo błędów.