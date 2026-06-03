Kiedy gra Maja Chwalińska półfinał Roland Garros? Z kim zagra kolejny mecz w 1/2 finału?

Rewelacyjna Maja Chwalińska zameldowała się w półfinale Roland Garros po zwycięstwie nad Anną Kalinską.

Po Agnieszce Radwańskiej, Idze Świątek i Magdzie Linette tenisistka z Dąbrowy Górniczej jest kolejną polską półfinalistką turnieju Wielkiego Szlema w Erze Open.

Sprawdź, kiedy i z kim Maja Chwalińska zagra w półfinale French Open.

Maja Chwalińska po wygraniu kwalifikacji ograła kolejno chińską mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng (6:4, 6:0), doświadczoną Belgijkę Elise Mertens (6:4, 6:0), słynną Greczynkę Marię Sakkari (1:6, 6:3, 6:2) oraz Francuzkę Dianne Parry (6:3, 6:2). W starciu o półfinał na drodze 24-letniej tenisistki z Dąbrowy Górniczej stanęła grająca siłowy i agresywny tenis Rosjanka Anna Kalinska. Polka pokonała również tę przeszkodę i zagra o wielki finał.

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Maja Chwalińska w rankingu WTA awansuje co najmniej na 30. miejsce! - Moim celem na ten sezon był awans do czołowej setki i bardzo się cieszę, że już to osiągnęłam. Ale w tenisie człowiek zawsze jest głodny sukcesu. Wyznaczasz sobie jeden cel, a kiedy go osiągasz, chcesz więcej. Jestem bardzo wdzięczna za tę chwilę, ale zdecydowanie chcę więcej - podkreśliła Chwalińska.

Z kim zagra Maja Chwalińska w 1/2 finału Roland Garros?

Maja Chwalińska rywalkę w półfinale Roland Garros pozna po ostatnim ćwierćfinale w turnieju kobiet. Aryna Sabalenka zagra z Dianą Sznajder. Białorusinka i Rosjanka na kort miały wyjść zaraz po meczu Chwalińskiej z Anną Kalinska.

Maja Chwalińska jest czwartą polską tenisistką w Erze Open, która zagra w półfinale turnieju Wielkiego Szlema. Poprzednio udało się to Agnieszce Radwańskiej, Idze Świątek i Magdzie Linette.

Kiedy gra Chwalińska kolejny mecz w półfinale Roland Garros?

Maja Chwalińska kolejny mecz w półfinale Roland Garros zagra już w czwartek 4 czerwca 2026. Początek półfinału Mai Chwalińskiej ok. godziny 17, po zakończeniu pierwszego półfinału, w którym zagrają Marta Kostiuk i Mirra Andriejewa (początek o godz. 15). Transmisje TV z Roland Garros na kanałach Eurosportu oraz online na HBO Max i Player.pl.

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