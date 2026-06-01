Roland Garros PREMIE: Ile zarobiła Maja Chwalińska za ćwierćfinał? Rozbiła bank!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-06-01 16:59

Trwa Roland Garros 2026, a Maja Chwalińska jest już w ćwierćfinale! Rywalizacja w Paryżu toczy się o wielkie pieniądze, ale tenisiści walczą, żeby były jeszcze większe. Mistrzowie French Open w turniejach singla zarobią po 2,8 mln euro. Sprawdź, jakie są premie w Roland Garros i ile zarobiła już Maja Chwalińska.

Roland Garros PREMIE: Ile zarobiła Maja Chwalińska? Nagrody pieniężne w Paryżu są bardzo wysokie!

i

Autor: Dimitar Dilkoff/ East News
  • Maja Chwalińska walczy o awans do ćwierćfinału Roland Garros.
  • Polska tenisistka zarobiła już w Paryżu ogromne pieniądze i walczy o jeszcze większą premie.
  • Sprawdź, jakie są premie w Roland Garros 2026 i ile zarobiła już Maja Chwalińska.

Maja Chwalińska nie przestaje zadziwiać! Filigranowa tenisistka z Dąbrowy Górniczej sprawiła w Paryżu kolejną sensację i zagra o półfinał Roland Garros. Polka do głównej drabinki przebiła się w kwalifikacjach, więc ma już w nogach aż siedem meczów. W sobotnim pojedynku z Marią Sakkari w pierwszym secie zmęczenie dało o sobie znać, ale potem czarodziejka Maja znowu użyła swojej magii. I kompletnie rozmontowała tenis coraz bardziej bezradnej Greczynki, nękając ją skrótami, lobami, slajsami i mocno rotowanymi piłkami. Wygrała 1:6, 6:3, 6:2, awansując do 4. rundy. W boju o ćwierćfinał zagrała jeszcze lepiej i ograła Francuzkę Diane Parry.

Mama Mai Chwalińskiej pęka z dumy i opisuje córkę: Jest skupiona i bardzo wrażliwa [WYWIAD]

Maja Chwalińska w ćwierćfinale Roland Garros zagra z Anną Kalinską. Rosjanka (nr 24 WTA) w 4. rundzie pokonała 6:4, 2:6, 7:6(10-7) reprezentującą od niedawna Austrię Anastazję Potapową. Będzie to pierwszy pojedynek Chwalińskiej z Kalinską

Ile zarobiła Maja Chwalińska w Roland Garros? 

Maja Chwalińska za awans do ćwierćfinału Roland Garros zarobiła już 470 tys. euro. Jeżeli awansuje do półfinału, gwarantowana premia wzrośnie do 750 tys. euro. To oczywiście kwoty brutto, a podatki od wysokich nagród we Francji są bardzo wysokie - ok. 45 procent trzeba oddać fiskusowi.

Premie w turniejach singla Roland Garros 2026:

  • Mistrzowie - 2,8 mln euro
  • Finaliści - 1,4 mln euro
  • 1/2 finału - 750 tys. euro
  • 1/4 finału - 470 tys. euro
  • 4. runda - 285 tys. euro
  • 3. runda - 187 tys. euro
  • 2. runda - 130 tys. euro
  • 1. runda - 87 tys. euro
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
MAJA CHWALIŃSKA
ROLAND GARROS