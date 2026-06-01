Kiedy gra Maja Chwalińska ćwierćfinał Roland Garros? Z kim zagra kolejny mecz w 1/4 finału?

Rewelacyjna Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału Roland Garros.

Polka poznała już kolejną rywalkę. Zobacz, z kim zagra w 1/4 finału.

Sprawdź, kiedy Maja Chwalińska zagra kolejny mecz i gdzie będzie transmisja.

Maja Chwalińska nie przestaje zadziwiać i wygrywa kolejne mecze. Rewelacyjna Polka po wygraniu kwalifikacji ograła kolejno chińską mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng (6:4, 6:0), doświadczoną Belgijkę Elise Mertens (6:4, 6:0) i słynną Greczynkę Marię Sakkari (1:6, 6:3, 6:2). W starciu o ćwierćfinał na drodze 24-letniej tenisistki z Dąbrowy Górniczej stanęła ostatnia w turnieju reprezentantka gospodarzy - Diane Parry. Maja Chwalińska pokonała również tę przeszkodę (6:3, 6:2) i jest w ćwierćfinale Roland Garros!

Jak Maja Chwalińska wytrzyma trudy tego turnieju? Filigranowa Polka ma już w nogach aż siedem meczów, a ten wysiłek się kumuluje. Już po meczu z Marią Sakkari mówiła, że w pierwszym secie czuła się "jakby była martwa". Oby udało jej się zregenerować przed kolejnym wyzwaniem.

Z kim gra Chwalińska kolejny mecz w 1/4 finału Roland Garros?

Maja Chwalińska kolejny mecz w ćwierćfinale Roland Garros zagra z Anną Kalinską. Rosjanka (nr 24 WTA) w 4. rundzie pokonała 6:4, 2:6, 7:6(10-7) reprezentującą od niedawna Austrię Anastazję Potapową. Będzie to pierwszy pojedynek Chwalińskiej z Kalinską

Maja Chwalińska za awans do ćwierćfinału Roland Garros zarobiła już 470 tys. euro. W rankingu WTA awansuje co najmniej w okolice 48. miejsca.

Kiedy gra Chwalińska kolejny mecz w ćwierćfinale Roland Garros?

Mecz Maja Chwalińska - Anna Kalinska w ćwierćfinale Roland Garros zostanie rozegrany w środę 3 czerwca 2026. Plan gier i godzinę meczu poznamy we wtorek. Transmisje TV z Roland Garros na kanałach Eurosportu oraz online na HBO Max i Player.pl.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie