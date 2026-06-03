Kim jest Diana Sznajder? Rywalka Mai Chwalińskiej ma niemieckie korzenie, też jest leworęczna

Maja Chwalińska zagra z Dianą Sznajder w półfinale Roland Garros. Rosjanka była dwie piłki od porażki z Aryną Sabalenką, ale w wielkim stylu odrobiła straty i pokonała białoruską liderkę rankingu 3:6, 7:5, 6:0. Diana Sznajder ma 22 lata. Zajmuje 23. miejsce w rankingu. Jest leworęczna, więc w półfinałowym starciu z Polką będziemy mieli starcie dwóch mańkutek.

Diana Sznajder ma niemieckie korzenie

Diana Sznajder urodziła się w Moskwie. Jest leworęczna, a to zawsze wyzwanie dla rywalki. Gra agresywny tenis oparty na mocnych uderzeniach z głębi kortu. Jest waleczna, a na korcie zawsze imponuje odwagą i świetną defensywą. Jej znak rozpoznawczy to chusta, którą przykrywa głowę. - Zaczęłam ją nosić jeszcze jako dziecko i tak już zostało - zdradziła. Jej ojciec był bokserem i ma niemieckie korzenie. Jego potomkowie to Niemcy nadwołżańscy, czyli osadnicy, którzy przybyli do Rosji jeszcze w XVIII wieku na zaproszenie Katarzyny Wielkiej.

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Diana Sznajder nie chciała zmienić obywatelstwa

Po agresji Rosji na Ukrainę Diana Sznajder była namawiana przez członków rodziny i znajomych do zmiany obywatelstwa. Jednak odmówiła. - Zostałam wychowana jako patriotka - tłumaczyła. W 2022 r. Diana Sznajder przeprowadziła się z Rosji do USA, aby studiować na Uniwersytecie w Karolinie Północnej.

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Kiedy półfinał Maja Chwalińska - Diana Sznajder?

Mecz Maja Chwalińska - Diana Sznajder w półfinale Roland Garros zostanie rozegrany w czwartek 4 czerwca 2026. Początek półfinału Chwalińska - Sznajder ok godziny 17, po zakończeniu pierwszego półfinału, w którym zagrają Marta Kostiuk i Mirra Andriejewa (początek o godz. 15). Transmisje TV z Roland Garros na kanałach Eurosportu oraz online na HBO Max i Player.pl.

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