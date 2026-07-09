Maja Chwalińska i Iga Świątek zagrają w tym samym turnieju! Tam Iga wróci do gry!

Maja Chwalińska wciąż przechodzi rehabilitację po doznanym w czasie Wimbledonu urazie stawu skokowego. Finalistka Roland Garros 2026 odpadła w Londynie już po pierwszym meczu i przykrej porażce 6:2, 5:7, 2:6 z Mananchayą Sawangkaew w Tajlandii. Do doznanej przy piłce meczowej kontuzji doszły bolesne skurcze, które pozbawiły Maję szans na awans.

Dużym rozczarowaniem był również występ Igi Świątek na trawie Wimbledonu. Broniąca tytułu Polka w kiepskim stylu odpadła już w 3. rundzie po porażce 6:7, 2:6 z Alexandrą Ealą z Filipin i w rankingu WTA spadnie z 3. na co najmniej 7. miejsce.

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Maja Chwalińska z powodu kontuzji wycofała się już z turnieju WTA 250 w Jassach (13 lipca, mączka). Wciąż są spore szanse, że do gry wróci w turnieju WTA 250 w Hamburgu (20 lipca, mączka), ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Wiadomo natomiast, w których dużych turniejach w Ameryce Północnej wystąpi Chwalińska w sierpniu. Tenisistka z Dąbrowy górniczej powalczy kolejno w Toronto (2 sierpnia), Cincinnati (13 sierpnia) i US Open (30 sierpnia).

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Iga Świątek do gry na kortach twardych wróci tradycyjnie w Kanadzie. Tak jak Maja Chwalińska powalczy w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie rok temu odpadła w 4. rundzie (6:7, 3:6 z C. Tauson). Potem Raszyniankę czeka obrona tytułu w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Zaraz potem zagra już w US Open, gdzie rok temu doszła do ćwierćfinału (4:6, 3:6 z A. Anisimovą).

Plany startowe Mai Chwalińskiej

20 lipca - WTA 250 Hamburg

2 sierpnia - WTA 1000 Toronto

13 sierpnia - WTA 1000 Cincinnati

30 sierpnia - US Open

Plany startowe Igi Świątek

2 sierpnia - WTA 1000 Toronto

13 sierpnia - WTA 1000 Cincinnati

30 sierpnia - US Open

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