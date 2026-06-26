Gwiazda i legenda tenisa w bardzo złym stanie. Natychmiastowe leczenie

Chris Evert należy do najwybitniejszych tenisistek w historii. W trakcie kariery wywalczyła 18 tytułów wielkoszlemowych w grze pojedynczej. Największe sukcesy odnosiła na kortach Rolanda Garrosa, gdzie triumfowała siedem razy. Sześciokrotnie zwyciężała w US Open, trzykrotnie w Wimbledonie oraz dwukrotnie w Australian Open. Szczyt jej kariery przypadł na lata 1974–1984, kiedy przez wiele sezonów dominowała w światowym tenisie.

71-letnia była liderka światowego rankingu poinformowała w mediach społecznościowych, że przeszła operację po wykryciu nawrotu nowotworu. W najbliższych tygodniach rozpocznie kolejną serię chemioterapii.

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"Z tego powodu nie wezmę udziału w tegorocznym Wimbledonie i na kilka miesięcy wycofam się z moich zobowiązań zawodowych, aby skupić się na swoim zdrowiu. Rak jajnika jest nieuleczalny, ale pozostanę optymistycznie nastawiona i zdeterminowana, aby kontynuować tę walkę. Jestem głęboko wdzięczna mojemu zespołowi medycznemu, rodzinie, przyjaciołom i wszystkim, którzy okazali mi życzliwość i wsparcie. Mam nadzieję, że wkrótce znów się ze wszystkimi zobaczę" – przekazała.

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