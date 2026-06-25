Iga Świątek w tarapatach! Dramatyczne wieści po porażce, nie zagra w arcyważnym turnieju?!

Iga Świątek niespodziewanie odpadła z turnieju w Bad Homburg już po pierwszym meczu, przerywając wieloletnią passę i budząc obawy o jej formę.

Ta porażka to poważny cios dla jej pozycji w rankingu WTA Race, oddalając ją od kwalifikacji do prestiżowego WTA Finals.

Sprawdź, ile punktów dzieli Polkę od czołowej ósemki i czy zdoła jeszcze wywalczyć miejsce w turnieju mistrzyń.

Zaskakująca porażka z Emmą Navarro

Iga Świątek pożegnała się z turniejem WTA 500 w Bad Homburg już w drugiej rundzie. Polka, która broniła punktów za ubiegłoroczny finał, musiała uznać wyższość Amerykanki Emmy Navarro, przegrywając 5:7, 6:2, 3:6. Mecz był pełen zwrotów akcji. 25-letnia raszynianka fatalnie rozpoczęła spotkanie, przegrywając już 0:3, jednak zdołała wrócić do gry. Mimo to liczne błędy, w tym siedem podwójnych błędów serwisowych, przesądziły o porażce w pierwszym secie.

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Druga partia to z kolei popis siły Świątek, która zdominowała rywalkę i wygrała pięć gemów z rzędu. Niestety, decydujący set był powtórką pierwszego. Navarro szybko przełamała Polkę, objęła prowadzenie 3:0 i nie oddała go już do końca, rewanżując się za wcześniejsze porażki i wyrównując bilans bezpośrednich starć na 2-2.

Koniec niesamowitej passy

Tegoroczny sezon jest dla Igi Świątek wyjątkowo trudny pod względem stabilności. Porażka w Bad Homburg to już drugi przypadek, gdy Polka kończy udział w imprezie na pierwszym rozegranym meczu. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce w marcu podczas turnieju w Miami, gdzie przegrała z Magdą Linette.

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To niepokojący sygnał, zwłaszcza że przez ostatnie lata Świątek przyzwyczaiła kibiców do imponującej serii. W sezonach 2022-2024 nie zdarzyła się jej ani jedna sytuacja, w której nie wygrałaby co najmniej jednego spotkania w turnieju. Teraz ta passa została brutalnie przerwana.

WTA Finals coraz dalej. Liczby są bezlitosne

Mizerny dorobek punktowy z Niemiec to poważny problem w kontekście walki o udział w kończącym sezon turnieju WTA Finals. Występuje w nim osiem najlepszych tenisistek roku, a kwalifikacja opiera się na rankingu WTA Race, uwzględniającym tylko punkty zdobyte w bieżącym sezonie.

Rok temu za finał w Bad Homburg Świątek zdobyła 325 punktów, w tym roku – zaledwie jeden. W efekcie jej sytuacja w rankingu Race jest dramatyczna. Z dorobkiem 1824 punktów Polka zajmuje odległe 11. miejsce. Strata do znajdującej się na ósmej, ostatniej premiowanej awansem pozycji, Ukrainki Marty Kostiuk, wynosi obecnie aż 671 punktów. Czasu na odrobienie strat jest coraz mniej, a występ w turnieju mistrzyń stoi pod ogromnym znakiem zapytania.

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Iga Świątek kontra Marta Kostiuk w Roland Garros!