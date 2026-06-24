Iga Świątek - Emma Navarro i relacja NA ŻYWO. Mistrzyni Wimbledonu wraca do gry

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-24 14:57

Po ponad trzech tygodniach przerwy od rywalizacji Iga Świątek wraca na kort. Polska tenisistka rozpocznie swój występ w turnieju WTA 500 w Bad Homburg od meczu drugiej rundy, w którym zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro. Zwyciężczyni tego pojedynku zapewni sobie miejsce w ćwierćfinale ostatniego sprawdzianu na trawie przed Wimbledonem. Zapraszamy na naszą relację NA ŻYWO. Spotkanie Świątek rozpocznie się po godz. 15:30, konkretnie po meczu Zheng - Tauson. W rywalizacji Chinki i Dunki trwa decydujący set...

Iga Świątek w fioletowej czapce i sportowym topie, wykonująca mocne uderzenie forhendem podczas meczu tenisowego. Widoczna koncentracja na twarzy zawodniczki oraz piłka tuż przed rakietą w dynamicznym ujęciu. Więcej o przygotowaniach do Wimbledonu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Christophe Ena/ Associated Press Iga Świątek

Świątek po raz kolejny postawiła na sprawdzony scenariusz przygotowań do wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Przed rokiem dotarła w Bad Homburg do finału, a następnie sięgnęła po triumf na wimbledońskich kortach. Teraz liczy na podobny przebieg wydarzeń.

Emma Navarro wystąpiła już wcześniej w turnieju w 's-Hertogenbosch, a następnie dotarła do finału zawodów w Nottingham. W Bad Homburg ma już za sobą zwycięski mecz 1. rundy, w którym pokonała Niemkę Evę Lys.

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Dla rozstawionej z numerem pierwszym Polki będzie to wymagający test, zwłaszcza w kontekście ich ostatniej konfrontacji. W październiku ubiegłego roku, podczas turnieju w Pekinie, Navarro sprawiła sporą niespodziankę, eliminując Świątek w walce o ćwierćfinał. Szczególnie bolesny był decydujący set, przegrany przez Polkę 0:6.

Niespełna rok po porażce w Pekinie Świątek ponownie zmierzy się z Navarro, a stawką będzie awans do najlepszej ósemki turnieju w Bad Homburg.

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Iga Świątek - Emma Navarro

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