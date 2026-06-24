Iga Świątek - Emma Navarro i relacja NA ŻYWO. Mistrzyni Wimbledonu wraca do gry

Świątek po raz kolejny postawiła na sprawdzony scenariusz przygotowań do wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Przed rokiem dotarła w Bad Homburg do finału, a następnie sięgnęła po triumf na wimbledońskich kortach. Teraz liczy na podobny przebieg wydarzeń.

Emma Navarro wystąpiła już wcześniej w turnieju w 's-Hertogenbosch, a następnie dotarła do finału zawodów w Nottingham. W Bad Homburg ma już za sobą zwycięski mecz 1. rundy, w którym pokonała Niemkę Evę Lys.

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Dla rozstawionej z numerem pierwszym Polki będzie to wymagający test, zwłaszcza w kontekście ich ostatniej konfrontacji. W październiku ubiegłego roku, podczas turnieju w Pekinie, Navarro sprawiła sporą niespodziankę, eliminując Świątek w walce o ćwierćfinał. Szczególnie bolesny był decydujący set, przegrany przez Polkę 0:6.

Niespełna rok po porażce w Pekinie Świątek ponownie zmierzy się z Navarro, a stawką będzie awans do najlepszej ósemki turnieju w Bad Homburg.

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Na żywo Iga Świątek - Emma Navarro

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