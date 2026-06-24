Taka wpadka pogromczyni Mai Chwalińskiej! Sensacja przed meczem Igi Świątek

Triumfatorka Roland Garros Mirra Andriejewa odpadła w 2. rundzie turnieju WTA 500 w Bad Homburg.

Rosjanka przegrała ze swoją rodaczką Jekateriną Aleksandrową 3:6, 4:6.

Rozstawiona z "2" Andriejewa była na papierze największą rywalką najwyżej rozstawionej Igi Świątek, przed którą jeszcze mecz 2. rundy z Amerykanką Emmą Navarro.

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19-letnia Andriejewa potknęła się w swoim pierwszym tegorocznym pojedynku na kortach trawiastych - w pierwszej rundzie turnieju w Bad Homburg miała wolny los. Oznacza to, że był to jedyny mecz Rosjanki na trawie przed Wimbledonem, który rozpoczyna się 29 czerwca. Dla piątej tenisistki świata był to pierwszy występ od 6 czerwca, gdy w finale Roland Garros pokonała Maję Chwalińską.

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Po zdobyciu tytułu w Paryżu Andriejewa opóźniła swój powrót do gry o siedem dni, wycofując się z ubiegłotygodniowego turnieju w Berlinie, aby dać sobie więcej czasu na odpoczynek, regenerację i lepsze przygotowanie do sezonu na trawie. 19-latka w środowym meczu z Aleksandrową miała problemy z serwisem, przegrywając trzy gemy przy swoim podaniu. Od stanu 3:3 w pierwszym secie przegrała siedem gemów z rzędu!

Następnie obroniła kilka break-pointów i zdołała wrócić do gry. Ostatecznie w drugim secie uległa 4:6. Mecz był rozgrywany w ekstremalnym upale. W południe na kortach w Bad Homburg temperatura wynosiła około 30 stopni Celsjusza. W środę w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg Iga Świątek zmierzy się jeszcze z Amerykanką Emmą Navarro. Rywalizacja rozpocznie się najwcześniej o godz. 15:30.

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W zeszłym roku, po porażce z Francuzką Lois Boisson w ćwierćfinale French Open, Andriejewa wygrała tylko jeden z trzech meczów na trawie przed Wimbledonem, a mimo to dotarła do ćwierćfinału tego wielkoszlemowego turnieju.

Mistrzyni Roland Garros poza turniejem ❌Mirra Andriejewa, która rozgrywała dzisiaj swój pierwszy w tym roku mecz na kortach trawiastych, uległa Jekaterinie Aleksandrowej po dwusetowej batalii.Tenisistka z Czelabińska zagra w ćwierćfinale WTA 500 w Bad Homburg z Naomi Osaką… pic.twitter.com/t0Zw9WrnpV— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 24, 2026