WTA Bad Homburg: O której mecz Iga Świątek - Emma Navarro? 2. runda, transmisja na żywo

Iga Świątek już dzisiaj (24 czerwca) rozegra swój pierwszy mecz od Roland Garros.

Rywalką Polki w turnieju WTA Bad Homburg będzie Amerykanka Emma Navarro.

Sprawdź, o której godzinie początek meczu 2. rundy i gdzie oglądać transmisję na żywo.

O której godzinie mecz Iga Świątek - Emma Navarro? 2. runda WTA Bad Homburg

Ponad trzy tygodnie przerwy i koniec. Iga Świątek wraca do gry po Roland Garros i powtarza zeszłoroczny plan przed Wimbledonem. Wtedy skończyło się finałem w Bad Homburg i pamiętnym triumfem w Londynie, ale czy uda się to powtórzyć? Sporym wyzwaniem jest już pierwszy mecz w niemieckim turnieju rangi WTA 500. Rywalką Polki jest Amerykanka Emma Navarro, która zdecydowanie szybciej zapoznała się z trawą. 24. obecnie tenisistka świata ma za sobą występ w holenderskim 's-Hertogenbosch, a ostatnio doszła aż do finału w Nottingham. W Bad Homburg wygrała już jeden mecz z reprezentantką gospodarzy Evą Lys w 1. rundzie.

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Rozstawioną z "1" Świątek czeka więc poważny sprawdzian, tym bardziej biorąc pod uwagę ich ostatnie starcie. W październiku w Pekinie, również w boju o ćwierćfinał, Navarro niespodziewanie ograła Polkę, demolując ją w decydującym secie 6:0! Niespełna rok później była liderka rankingu WTA tuż przed Wimbledonem ma okazję do rewanżu po tej bolesnej porażce.

Mecz Iga Świątek - Emma Navarro w 2. rundzie turnieju WTA w Bad Homburg odbędzie się w środę, 24 czerwca. Będzie to trzecie spotkanie dnia na korcie centralnym i powinno rozpocząć się o godzinie 15:30. Wcześniej zaplanowano spotkania J. Aleksandrowa - M. Andriejewa i Q. Zheng - C. Tauson. Transmisje na żywo z WTA Bad Homburg na kanale Canal+ Sport 2 oraz w płatnej usłudze Canal+ Online.