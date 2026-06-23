Zawiesili rywalkę Igi Świątek na 4 lata. Przerwała milczenie. "Nie życzę nikomu"

Czeszka Marketa Vondrousova została zawieszona na 4 lata przez Międzynarodową Agencję Integralności Tenisa.

Rywalka Igi Świątek odmówiła jednej z kontroli antydopingowych w grudniu zeszłego roku, za co została ukarana.

Po surowej decyzji władz wydała oświadczenie, w którym podkreśla, że nigdy nie stosowała dopingu, a każdy z testów przeprowadzonych w ciągu ostatnich 7 miesięcy był negatywny.

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Jak poinformowano, Vondrousova nie oddała próbki podczas próby kontrolnej przeprowadzonej poza zawodami w jej domu około godziny 20:00 dnia 3 grudnia 2025 roku. 26-latka tłumaczyła, że stres, zły stan psychiczny i obawy o bezpieczeństwo wpłynęły na jej decyzję o odmowie poddania się testowi. ITIA nie przychyliła się jednak do jej tłumaczeń i podjęła decyzję o 4-letnim zawieszeniu.

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Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku ma jeszcze prawo odwołać się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS), ale z wydanego przez nią oświadczenia bije całkowita bezsilność.

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Tak Marketa Vondrousova tłumaczy się po 4-letnim zawieszeniu

"Nigdy nie myślałam, że będę pisać coś takiego. I szczerze mówiąc, nie życzyłabym nikomu tego, przez co przeszłam w ciągu ostatnich kilku miesięcy" - zaczęła swoje oświadczenie Czeszka, cytowana przez tenisowy profil "Z kortu".

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"Budzenie się każdego dnia z niepewnością, strachem i poczuciem, że tracisz kontrolę nad własnym życiem, to coś, co trudno ubrać w słowa. To był niewiarygodnie wyczerpujący i bolesny okres, który wpłynął na mnie znacznie głębiej, niż mogłabym sobie kiedykolwiek wyobrazić.

Tenis był całym moim życiem. Od momentu, gdy po raz pierwszy wzięłam do ręki rakietę jako mała dziewczynka, przez tysiące sesji treningowych, kontuzje, powroty i momenty, o których wtedy mogłam tylko marzyć.

Dał mi wszystko. A ja oddałam mu wszystko.

Nigdy nie stosowałam dopingu. Nigdy nie miałam pozytywnego wyniku testu. Przez całą moją karierę przeszłam niezliczone kontrole antydopingowe i zawsze wychodziłam na kort z czystym sumieniem. Zaledwie trzy dni po incydencie, który ostatecznie zmienił moje życie, zostałam ponownie przebadana. Wynik był negatywny. Tak jak każdego testu przed nim.

Ostatnie siedem miesięcy było najtrudniejszymi w moim życiu. Siedem miesięcy czekania. Siedem miesięcy niepewności. Siedem miesięcy walki. Siedem miesięcy codziennej nadziei, że ostatecznie wszystko się ułoży. Zamiast tego stały się miesiącami przepełnionymi strachem, bezradnością i wyczerpaniem. Czasem, kiedy musiałam odsłonić moje życie prywatne w sposób, w jaki większość ludzi dzieliłaby się tylko z najbliższymi. Czasem, kiedy robiłam wszystko, co w mojej mocy, aby pokazać, że nie mam nic do ukrycia.

Współpracowałam. Odpowiedziałam na każde pytanie. Dostarczyłam wszystko, o co mnie poproszono. Zeznawałam przed trybunałem i starałam się jak najlepiej wyjaśnić, co się stało. Dałam z siebie wszystko. Każdą cząstkę mojej energii, siły i wiary. Nawet podczas tych siedmiu miesięcy nadal wypełniałam wszystkie moje obowiązki jako profesjonalny sportowiec. Każdego dnia aktualizowałam informacje o moim miejscu pobytu, abym mogła zostać poddana kontroli w dowolnym momencie. I byłam kontrolowana. Każdy test w tym okresie był negatywny, tak jak każdy test w całej mojej karierze.

Cały ten proces mnie zmienił. Bezsenne noce. Niepokój. Dni, kiedy trudno było normalnie funkcjonować. Momenty, kiedy czułam się całkowicie bezsilna. Jedną z najtrudniejszych rzeczy było pogodzenie się z faktem, że przyszłość kariery, na której budowanie poświęciłam całe życie, nie jest już w moich rękach. Przez cały ten czas masz nadzieję, że prawda wystarczy. Że wszystko zostanie wyjaśnione. Że jeśli jesteś szczery, współpracujesz i robisz wszystko, co możesz, to wystarczy.

Ale czasami tak nie jest. Profesjonalny sport oznacza akceptację zasad i kontroli. Zawsze je szanowałam i rozumiem, dlaczego istnieją. Chciałabym tylko, aby nigdy nie traciły swojego człowieczeństwa. I aby ci, którzy są odpowiedzialni za egzekwowanie zasad, podlegali tym samym standardom. Było wiele momentów, kiedy czułam, że nie mam już siły iść dalej. Dlatego jestem dumna, że nigdy się nie poddaliśmy i walczyliśmy do samego końca o to, w co wierzyliśmy.

Dziś jednak nie potrafię powiedzieć, co będzie dalej. Ostatnie siedem miesięcy zostawiło ślady, które nie znikną z dnia na dzień. Odebrały mi radość, pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa, które kiedyś miałam. I szczerze mówiąc, nie wiem, ile czasu zajmie mi odnalezienie tych rzeczy na nowo. Wiem jednak na pewno, że zrobiłam wszystko, co było w mojej mocy. Że przez całą moją karierę i przez te najtrudniejsze miesiące postępowałam zgodnie z moim sumieniem. I bez względu na to, co przyniesie przyszłość, zawsze będę mogła to powiedzieć.

Dziękuję mojej rodzinie. Dziękuję moim przyjaciołom. Dziękuję każdemu, kto stał przy mnie, kiedy najłatwiej byłoby odejść. Pokazaliście mi, co naprawdę liczy się w życiu. Tytuły, trofea i zwycięstwa ostatecznie blakną. Ludzie, którzy zostają przy tobie, gdy twój świat się rozpada – nie. I za to będę dozgonnie wdzięczna.

Dziś szczerze nie wiem, co będzie dalej. Po raz pierwszy w życiu nie mam planu. Po raz pierwszy w życiu nie wiem, dokąd prowadzi droga przede mną. Ostatnie siedem miesięcy zabrało mi więcej, niż kiedykolwiek przypuszczałam. Zmieniły mnie. Zostawiły rany, które nie znikną z dnia na dzień. I szczerze, nie wiem, ile czasu mi zajmie odnalezienie drogi do osoby, którą byłam przed tym wszystkim.

Ale nie zabrali mi wszystkiego. Nie zabrali tego, kim jestem. Nie zabrali wartości, w które wierzę. I nie zabrali mi ludzi, którzy przeprowadzili mnie przez najciemniejsze miesiące mojego życia. W tej chwili tego właśnie się trzymam. Ponieważ chociaż ten rozdział kończy się większym bólem, niż mogłabym sobie wyobrazić, nie wymazuje to tego, kim jestem, w co wierzę, ani wszystkiego, co dałam temu sportowi. Nadal wiem, kim jestem. I żadna decyzja nie może mi tego odebrać.

Marketa"