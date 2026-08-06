Iga Świątek zagra z Viktoriją Golubic w 3. rundzie turnieju WTA w Toronto.

Polka rywalizację w Kanadzie zaczęła od zwycięstwa nad Sarą Bejlek.

Sprawdź, kiedy Iga Świątek zagra kolejny mecz.

Iga Świątek jest już w. 3 rundzie turnieju WTA w Toronto. Awans wywalczyła, pokonując 6:0, 6:3 Czeszkę Sarę Bejlek. Do stanu 6:0, 3:0 mecz toczył się pod całkowitą kontrolą Polki, ale potem nasza gwiazda nagle zgubiła rytm, zaczęła popełniać błędy i zrobiło się nieco nerwowo. Na szczęście Iga przetrwała gorszy moment i domknęła to spotkanie.

Była liderka rankingu WTA po raz trzeci gra w Toronto, w turnieju WTA 1000, który rozgrywany jest na przemian - raz w tym mieście, raz w Montrealu. Poprzednio zagrała tam w latach 2019 i 2022. Szczególnie ten pierwszy występ Iga wspomina z sentymentem. 18-letnia wtedy Iga zajmowała 65. miejsce w rankingu. Przebiła się do głównej drabinki w kwalifikacjach, a potem sprawiła sensację, ogrywając (1:6, 6:3, 6:4) Karolinę Woźniacką. Zatrzymała ją dopiero w 1/8 finału po zaciętym meczu (7:6, 6:4) Naomi Osaka, która była wtedy numerem 2.

- Dobrze jest wrócić w miejsce, z którego mam tak świetne wspomnienia. Pamiętam rok 2019, bo to był jeden z pierwszych turniejów, na którym zagrałam dobrze i poczułam, że naprawdę pasuję do touru WTA. To był jeden z pierwszych razy, kiedy grałam na tak dużym stadionie i przy pełnych trybunach. Było dużo emocji i adrenaliny. Ten turniej na pewno pozwolił mi poczuć się już jak czołowa zawodniczka WTA i zawsze będę to doceniać - wspominała teraz Iga.

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Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w WTA Toronto?

Iga Świątek w 3. rundzie turnieju WTA w Toronto zagra ze Szwajcarką Viktoriją Golubic, która pokonała 5:7, 6:2, 6:3 Chorwatkę Donnę Vekić. Polka grała z nią trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla naszej tenisistki, ale panie ostatni raz zmierzyły się już bardzo dawno, w 2022 roku.

Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie WTA Toronto?

Mecz Iga Świątek - Viktorija Golubic w 3. rundzie turnieju WTA w Toronto zostanie rozegrany w czwartek 6 sierpnia 2026. Początek meczu o godzinie 18.30 polskiego czasu. Transmisja TV z turnieju WTA w Toronto na antenie Canal+ Sport 2.