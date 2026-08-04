Maja Chwalińska - Talia Gibson RELACJA NA ŻYWO z WTA Toronto [WYNIK]

Maja Chwalińska meczem z Talią Gibson zaczyna walkę w turnieju WTA w Toronto,. Polka wraca do gry po długiej przerwie i kontuzji, więc jej forma to duża niewiadoma. Poniżej relacja na żywo z meczu Chwalińska - Gibson.

Autor: Aurelien Morissard/ Associated Press