Maja Chwalińska - Talia Gibson
30-40 A teraz return za końcową linię
15-40 Return Australijki w siatkę
0-40 Świetny bekhend po linii Gibson. Australijka ma piłki setowe
0-30 Polka szalała w defensywie, ale rywalka grała mocno i dokładnie
0-15 Maja broniła się slajsem, ale nie trafiła w kort
5:6
Gem Gibson. Australijka skończyła go dobrym serwisem na zewnątrz
30-40 Potężny ale niecelny forhend Gibson
15-40 Pewny forhend Australijki po krótszym returnie Polki
15-30 Autowy slajs Chwalińskiej
15-15 Po skrócie rywalki Polka odegrała w aut
15-0 Błąd Gibson, forhend w siatkę
5:5
Gem Chwalińska. Maja obroniła podanie i mamy znów remis. Ważny gem
Przewaga Chwalińska. Maja ruszyła do siatki i nie był to za dobry atak, ale rywalka na szczęście zagrała w siatkę
40-40 Agresywny return Gibson po drugim serwisie Chwalińskiej
40-30 Odrzucona daleko za końcową linię Maja odegrała w siatkę
40-15 Podwójny błąd serwisowy Mai. Drugie podanie to uderzenie, które dziś u niej najgorzej funkcjonuje
40-0 Znów dobry serwis Chwalińskiej
30-0 Świetny cięty serwis leworęcznej Polki
15-0 Maja była teraz w głębokiej defensywie i dokonywała w niej cudów. Na koniec Gibson uderzyła w siatkę
4:5
Gem Gibson. Naprawdę znakomity gem serwisowy Australijki. Na koniec potężny serwis. Gem do zera
0-40 Seria dobrych akcji Australijki. Teraz mocny płaski forhend
0-30 As serwisowy Gibson
0-15 Znakomity skrót Australijki zagrany w idealnym momencie
4:4
Gem Gibson PRZEŁAMANIE. Maja znów po przełamaniu podania rywalki sama natychmiast straciła serwis. Szkoda...
30-40 Niestety błąd Mai i jest breakpoint
30-30 Szybka wymiana. Gibson tym razem do końca była solidna
30-15 Dobra reakcja Mai na mocne uderzenie rywalki
15-15 Gibson zagrała za końcową linię
0-15 Maja pod presją odegrała w siatkę
4:3
Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Na koniec świetne zagranie Mai po crossie. Polka wraca na prowadzenie i zaraz będzie serwować
Maja znów ma breakpointa. Głębokim uderzeniem wymusiła błąd rywalki
Równowaga. Błąd Australijki, bekhend w siatkę
Przewaga Gibson. As serwisowy
40-40 Oj szkoda. Ładna kontra Australijki
40-30 Maja próbowała bronić się slajsem, ale zagrała za końcową linię
40-15 Znakomity forhend Polki i są breakpointy!
30-15 Maja popracowała w defensywie i doczekała się błędu rywalki
15-15 Znakomity forhend Polki w narożnik kortu
0-15 Dobry skrót Gibson. Maja odegrała, ale rywalka miała już cały kort otwarty
3:3
Gem Chwalińska. Maja pewnie obroniła podanie i mamy znów remis
40-15 Australijka mocnym uderzeniem wymusiła błąd Polki
40-0 Wygrywający forhend Polki
Główna kamera padła i widzimy tylko Maję i to z boku
30-0 Dobry serwis Mai
15-0 Błąd Gibson
2:3
Gem Gibson. Australijka obejmuje prowadzenie. Na koniec jej precyzyjny bekhend po linii
30-40 Mocny i dokładny serwis Australijki
30-30 Gibson otworzyła sobie kort, a na koniec zagrała w siatkę
15-30 Maja znów zagrała skróta, ale piłka tym razem wpadła w siatkę
15-15 Australijka trafiła drugim podaniem w linię. Maja odegrała w siatkę
15-0 A teraz podwójny błąd serwisowy Gibson. Dziwny fragment meczu
2:2
Gem Gibson PRZEŁAMANIE. Co ten Majson? Na koniec trzeci podwójny błąd serwisowy w gemie. Mamy już remis
15-40 Kolejny podwójny błąd serwisowy Mai i są breakpointy
15-30 Ufff... Minimalnie niecelny forhend Gibson
0-30 Podwójny błąd serwisowy Chwalińskiej
0-15 Głęboki forhend Gibson. Maja nie dała rady odegrać
2:1
Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Na koniec świetny forhend Mai z dużą rotacją. Polka przełamuje podanie rywalki! Gem do zera
40-0 Znów błąd Australijki i są breakpointy!
30-0 Błąd Gibson
15-0 Długa wymiana, a na koniec zaskakujący skrót Polskiej Czarodziejki
1:1
Gem Chwalińska. Maja obroniła w nim breakpointa
Przewaga Chwalińska. Maja popracowała w defensywie i doczekała się błędu rywalki
Równowaga. Maja zagrała ramą rakiety, daleko w aut
Przewaga Chwalińska. Gibson zagrała w siatkę, próbując skończyć punkt bekhendem wzdłuż linii
40-40 Teraz Maja głębokim uderzeniem wymusiła błąd rywalki
30-40 Maja broni breakpointa. Rywalka mocnym uderzeniem wymusiła jej błąd
30-30 Gibson zagrała w taśmę, a piłka podskoczyła i spadła po stronie Mai
30-15 Mocny forhend Gibson, ale przestrzeliła Australijka
15-15 Podwójny błąd serwisowy Chwalińskiej
15-0 Ładna akcja Mai
0:1
Gem Gibson. Australijka obroniła serwis w gemie otwierającym mecz
30-40 Dobry serwis Gibson, a potem jej ładny drive-volley
30-30 Chwalińska nagle zaskoczyła rywalkę mocnym forhendem w otwartą część kortu
15-30 Autowy slajs Polki
15-15 Gibson odpowiada też świetnym skrótem
15-0 Długa wymiana, a na koniec rewelacyjny skrót Mai
GRAMY! Serwuje Talia Gibson
Trwa już rozgrzewka
Maja Chwalińska i Talia Gibson właśnie pojawiły się na korcie
Za nami już szalony mecz Igi Świątek, w którym były zwroty akcji. Tu relacja na żywo
Maja ok. godziny 20.35 pojawi się na korcie
Witamy w relacji na żywo z meczu Maja Chwalińska - Talia Gibson w 2. rundzie turnieju WTA w Toronto. Początek rywalizacji ok. godziny 20-20.30 polskiego czasu, po zakończeniu spotkania Osorio - Aleksandrowa
Maja Chwalińska po raz pierwszy gra w turnieju WTA 1000 w Toronto. Wcześniej zwyczajnie na występ w prestiżowej imprezie w Kandzie nie pozwalał jej zbyt niski ranking. Teraz po sukcesie w Roland Garros, gdzie doszła do finału i wskoczyła na 21. miejsce, czeka ją rywalizacja w największych amerykańskich turniejach i to bez konieczności grania w kwalifikacjach
Maja Chwalińska rywalizację w turnieju WTA w Toronto zaczyna w 2. rundzie. Jej rywalką jest Australijka Talia Gibson (nr 72), która pokonała (6:2, 3:2 krecz) Włoszkę Elisabettę Cocciaretto. Chwalińska, która w Toronto rozstawiona jest z numerem 18, ma już za sobą kilka treningów, a na początek trenowała z Igą Świątek. Wcześniej spokojnie przygotowywała się w Polsce. Za Chwalińską długa przerwa w grze spowodowana kontuzją, której doznała przy piłce meczowej w 1. rundzie Wimbledonu. Z powodu urazu wycofała się z dwóch mniejszych turniejów rozgrywanych na mączce. Teraz wraca do rywalizacji w Toronto, a walka na szybkich kortach twardych w Ameryce Północnej z pewnością będzie dla niej dużym wyzwaniem.