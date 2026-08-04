Maja Chwalińska - Talia Gibson RELACJA NA ŻYWO z WTA Toronto [WYNIK]

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-04 20:56

Maja Chwalińska meczem z Talią Gibson zaczyna walkę w turnieju WTA w Toronto,. Polka wraca do gry po długiej przerwie i kontuzji, więc jej forma to duża niewiadoma. Poniżej relacja na żywo z meczu Chwalińska - Gibson.

Tenisistka Maja Chwalińska uderza rakietą w piłkę podczas meczu. O turnieju WTA w Toronto przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Aurelien Morissard/ Associated Press
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Na żywo

Maja Chwalińska - Talia Gibson

30-40 A teraz return za końcową linię

15-40 Return Australijki w siatkę

0-40 Świetny bekhend po linii Gibson. Australijka ma piłki setowe

0-30 Polka szalała w defensywie, ale rywalka grała mocno i dokładnie

0-15 Maja broniła się slajsem, ale nie trafiła w kort

5:6

Gem Gibson. Australijka skończyła go dobrym serwisem na zewnątrz

30-40 Potężny ale niecelny forhend Gibson

15-40 Pewny forhend Australijki po krótszym returnie Polki

15-30 Autowy slajs Chwalińskiej

15-15 Po skrócie rywalki Polka odegrała w aut

15-0 Błąd Gibson, forhend w siatkę

5:5

Gem Chwalińska. Maja obroniła podanie i mamy znów remis. Ważny gem

Przewaga Chwalińska. Maja ruszyła do siatki i nie był to za dobry atak, ale rywalka na szczęście zagrała w siatkę

40-40 Agresywny return Gibson po drugim serwisie Chwalińskiej

40-30 Odrzucona daleko za końcową linię Maja odegrała w siatkę

40-15 Podwójny błąd serwisowy Mai. Drugie podanie to uderzenie, które dziś u niej najgorzej funkcjonuje

40-0 Znów dobry serwis Chwalińskiej

30-0 Świetny cięty serwis leworęcznej Polki

15-0 Maja była teraz w głębokiej defensywie i dokonywała w niej cudów. Na koniec Gibson uderzyła w siatkę

4:5

Gem Gibson. Naprawdę znakomity gem serwisowy Australijki. Na koniec potężny serwis. Gem do zera

0-40 Seria dobrych akcji Australijki. Teraz mocny płaski forhend

0-30 As serwisowy Gibson

0-15 Znakomity skrót Australijki zagrany w idealnym momencie

4:4

Gem Gibson PRZEŁAMANIE. Maja znów po przełamaniu podania rywalki sama natychmiast straciła serwis. Szkoda...

30-40 Niestety błąd Mai i jest breakpoint

30-30 Szybka wymiana. Gibson tym razem do końca była solidna

30-15 Dobra reakcja Mai na mocne uderzenie rywalki

15-15 Gibson zagrała za końcową linię

0-15 Maja pod presją odegrała w siatkę

4:3

Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Na koniec świetne zagranie Mai po crossie. Polka wraca na prowadzenie i zaraz będzie serwować

Maja znów ma breakpointa. Głębokim uderzeniem wymusiła błąd rywalki

Równowaga. Błąd Australijki, bekhend w siatkę

Przewaga Gibson. As serwisowy

40-40 Oj szkoda. Ładna kontra Australijki 

40-30 Maja próbowała bronić się slajsem, ale zagrała za końcową linię

40-15 Znakomity forhend Polki i są breakpointy!

30-15 Maja popracowała w defensywie i doczekała się błędu rywalki

15-15 Znakomity forhend Polki w narożnik kortu

0-15 Dobry skrót Gibson. Maja odegrała, ale rywalka miała już cały kort otwarty

3:3

Gem Chwalińska. Maja pewnie obroniła podanie i mamy znów remis

40-15 Australijka mocnym uderzeniem wymusiła błąd Polki

40-0 Wygrywający forhend Polki

Główna kamera padła i widzimy tylko Maję i to z boku

30-0 Dobry serwis Mai

15-0 Błąd Gibson

2:3

Gem Gibson. Australijka obejmuje prowadzenie. Na koniec jej precyzyjny bekhend po linii

30-40 Mocny i dokładny serwis Australijki 

30-30 Gibson otworzyła sobie kort, a na koniec zagrała w siatkę

15-30 Maja znów zagrała skróta, ale piłka tym razem wpadła w siatkę

15-15 Australijka trafiła drugim podaniem w linię. Maja odegrała w siatkę

15-0 A teraz podwójny błąd serwisowy Gibson. Dziwny fragment meczu

2:2

Gem Gibson PRZEŁAMANIE. Co ten Majson? Na koniec trzeci podwójny błąd serwisowy w gemie. Mamy już remis

15-40 Kolejny podwójny błąd serwisowy Mai i są breakpointy

15-30 Ufff... Minimalnie niecelny forhend Gibson

0-30 Podwójny błąd serwisowy Chwalińskiej

0-15 Głęboki forhend Gibson. Maja nie dała rady odegrać

2:1

Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Na koniec świetny forhend Mai z dużą rotacją. Polka przełamuje podanie rywalki! Gem do zera

40-0 Znów błąd Australijki i są breakpointy!

30-0 Błąd Gibson

15-0 Długa wymiana, a na koniec zaskakujący skrót Polskiej Czarodziejki

1:1

Gem Chwalińska. Maja obroniła w nim breakpointa 

Przewaga Chwalińska. Maja popracowała w defensywie i doczekała się błędu rywalki

Równowaga. Maja zagrała ramą rakiety, daleko w aut

Przewaga Chwalińska. Gibson zagrała w siatkę, próbując skończyć punkt bekhendem wzdłuż linii

40-40 Teraz Maja głębokim uderzeniem wymusiła błąd rywalki

30-40 Maja broni breakpointa. Rywalka mocnym uderzeniem wymusiła jej błąd

30-30 Gibson zagrała w taśmę, a piłka podskoczyła i spadła po stronie Mai

30-15 Mocny forhend Gibson, ale przestrzeliła Australijka

15-15 Podwójny błąd serwisowy Chwalińskiej

15-0 Ładna akcja Mai

0:1

Gem Gibson. Australijka obroniła serwis w gemie otwierającym mecz

30-40 Dobry serwis Gibson, a potem jej ładny drive-volley

30-30 Chwalińska nagle zaskoczyła rywalkę mocnym forhendem w otwartą część kortu

15-30 Autowy slajs Polki

15-15 Gibson odpowiada też świetnym skrótem

15-0 Długa wymiana, a na koniec rewelacyjny skrót Mai

GRAMY! Serwuje Talia Gibson

Trwa już rozgrzewka

Maja Chwalińska i Talia Gibson właśnie pojawiły się na korcie

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Maja ok. godziny 20.35 pojawi się na korcie

Witamy w relacji na żywo z meczu Maja Chwalińska - Talia Gibson w 2. rundzie turnieju WTA w Toronto. Początek rywalizacji ok. godziny 20-20.30 polskiego czasu, po zakończeniu spotkania Osorio - Aleksandrowa

Maja Chwalińska po raz pierwszy gra w turnieju WTA 1000 w Toronto. Wcześniej zwyczajnie na występ w prestiżowej imprezie w Kandzie nie pozwalał jej zbyt niski ranking. Teraz po sukcesie w Roland Garros, gdzie doszła do finału i wskoczyła na 21. miejsce, czeka ją rywalizacja w największych amerykańskich turniejach i to bez konieczności grania w kwalifikacjach

Maja Chwalińska rywalizację w turnieju WTA w Toronto zaczyna w 2. rundzie. Jej rywalką jest Australijka Talia Gibson (nr 72), która pokonała (6:2, 3:2 krecz) Włoszkę Elisabettę Cocciaretto. Chwalińska, która w Toronto rozstawiona jest z numerem 18, ma już za sobą kilka treningów, a na początek trenowała z Igą Świątek. Wcześniej spokojnie przygotowywała się w Polsce. Za Chwalińską długa przerwa w grze spowodowana kontuzją, której doznała przy piłce meczowej w 1. rundzie Wimbledonu. Z powodu urazu wycofała się z dwóch mniejszych turniejów rozgrywanych na mączce. Teraz wraca do rywalizacji w Toronto, a walka na szybkich kortach twardych w Ameryce Północnej z pewnością będzie dla niej dużym wyzwaniem.

MAJA CHWALIŃSKA