WTA Toronto PREMIE: Ile zarobiły polskie tenisistki? Nagrody pieniężne robią wrażenie

Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linette i Magdalena Fręch walczą w turnieju WTA w Toronto. To zawody rangi WTA 1000, więc rywalizacji w Kanadzie toczy się o naprawdę duże pieniądze. Linette i Fręch rozpoczęły walkę w Toronto w 1. rundzie i zgodnie wygrały pierwsze mecze. Świątek i Chwalińska jako zawodniczki rozstawione przystępują do rywalizacji w 2. rundzie (w 1. miały wolny los).

Maja Chwalińska debiutuje w turnieju WTA w Toronto. Wcześniej z powodu niskiego rankingu walczyła w tym czasie w dużo mniejszych imprezach. Po sukcesie w Roland Garros finalistka paryskiego Szlema wskoczyła do Top-30 notowania WTA i powalczy ze ścisłą światową czołówką o punkty i wysokie premie.

Szokujący wywiad o Idze Świątek zniknął z sieci. Autor przeprasza tenisistkę i jej kibiców

Iga Świątek regularne (z wyjątkami) gra w Kanadzie - raz w Toroto raz w Montrealu. Nigdy, nawet w najlepszym okresie kariery, nie udało jej się wygrać tego turnieju. Najdalej doszła do półfinału (2023 rok).

Ile zarobiły polskie tenisistki w Toronto?

Turniej w Toronto to zawody rangi WTA 1000. Mistrzyni zarobi 1 085 220 dolarów. Plus oczywiście 1000 punktów w rankingu WTA. Poniżej lista premii w turnieju WTA Toronto 2026.

Turniej WTA Toronto PREMIE

1. runda - 18 420 dolarów

2. runda - 28 425 dolarów

3. runda - 47 605 dolarów

4. runda - 81 800 dolarów

1/4 finału - 154 354 dolarów

1/2 finału - 297 315 dolarów

finał - 564 920 dolarów

zwycięstwo - 1 085 220 dolarów

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie