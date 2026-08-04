WTA Toronto: Magda Linette i Magdalena Fręch grają dalej w Kanadzie!

Magdalena Fręch pokonała Francuzkę Leolią Jeanjean 7:5, 6:3 w 1. rundzie turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Toronto. Z powodu deszczu mecz został przerwany w niedzielę przy stanie 4:4 i przełożony na poniedziałek. Pojedynek Fręch z francuską kwalifikantką trwał ponad dwie godziny, a o zwycięstwie Polki przesądziła słaba skuteczność serwisu rywalki, która przegrała aż siedem gemów przy własnym podaniu.

W 2. rundzie Magda Fręch zmierzy się z rozstawioną z numerem trzecim Jessicą Pegulą, która w minionym tygodniu wyeliminowała ją w Waszyngtonie na etapie 1/8 finału. Trzecia obecnie w klasyfikacji tenisistek Amerykanka w finale turnieju WTA 500 w Waszyngtonie przegrała z Alexandrą Ealą z Filipin 6:4, 4:6, 0:6.

Magda Linette także awansowała do 2. rundy turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Toronto, pokonując grającą z tzw. dziką kartą tenisistkę gospodarzy Carol Zhao 4:6, 6:1, 6:4. Zajmująca dopiero 620. miejsce w rankingu WTA Zhao sprawiła dużo problemów znacznie wyżej notowanej Polce. Po dwóch godzinach gry to jednak Linette zapewniła sobie awans i w drugiej rundzie spotka się z rozstawioną z numerem 13 Amerykanką Ivą Jovic.

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Iga Świątek oraz Maja Chwalińska zaczną od 2. rundy. Rywalką Świątek będzie 38. w rankingu WTA Czeszka Sara Bejlek, a Chwalińska zagra z Australijką Talią Gibson (72. WTA). Obie zagrają we wtorek wieczorem czasu polskiego (Iga o godz. 18.30, Maja ok. godz. 20).

Z turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu odpadł już niestety Kamil Majchrzak. Polski tenisista przegrał ze zbliżającym się do końca kariery 39-letnim Francuzem Gaelem Monfilsem 4:6, 4:6. Z powodu deszczu mecz Huberta Hurkacza z Amerykaninem Marcosem Gironem przeniesiono na wtorek.

Wynik meczów 1. rundy:

WTA Toronto

Magdalena Fręch (Polska) - Leolia Jeanjean (Francja) 7:5, 6:3

Magda Linette (Polska) - Carol Zhao (Kanada) 4:6, 6:1, 6:4

ATP Montreal

Gael Monfils (Francja) - Kamil Majchrzak (Polska) 6:4, 6:4