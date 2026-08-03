Zdumiewające słowa znanej ekspertki o Idze Świątek: "Jest głupiutka, wystraszona i nie rozumie, co się dzieje"

Lech Sidor znów postanowił podrążyć przyczyny kryzysy formy Igi Świątek i do swojego podcastu "Trzeci Serwis" zaprosił znaną polską psycholożkę Ewę Woydyłło. 86-latka pewnie nigdy nie miała okazji porozmawiać z sześciokrotnej mistrzyni turniejów Wielkiego Szlema, ale nie omieszkała podzielić się swoimi obserwacjami. W ostrych słowach opisała co - jej zdaniem - dzieje się z Igą Świątek.

"Ona wyskoczyła jako taka gwiazda i jeszcze wykreowała się na taką rozumną, dojrzałą, mądrą dziewczynę. A jest prawdopodobnie głupiutka, wystraszona. Sama nie rozumie tego, co się dzieje. I nawet nie wiem, czy tam da się jej wytłumaczyć, bo przecież nie tylko tam siedzi Abramowicz, ale tam siedzi trzech panów, czterech panów, ojciec, siostra. No to tam jest tyle ludzi" - stwierdziła Ewa Woydyłło.

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Psycholożka uważa, że Iga Świątek powinna teraz... pójść na studia.

"Przypuszczam, że Iga powinna teraz pójść na studia. Ona była mądrą dziewczyną, a teraz jest nieszczęśliwa…. Wypełniłaby taką część siebie, którą bardzo eksponowała. Im lepiej grała, tym więcej zajmowała się innymi rzeczami. To wszystko zgasło? Już jej się znudziło? To nie jest tak, że Iga zatraciła się w tenisie. Ona już nie uwielbia tenisa" - podzieliła się obserwacjami Ewa Woydyłło. "Przypuszczam, że ona się wypaliła, że tenis wystarczył jej na kilka lat spektakularnego wspinania się. Rozbłysła jak gwiazda, a teraz już nią nie jest, jest spadającym meteorem. I ciągle spada, spada" - dodała psycholożka"

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Ekspertka psychologii twierdzi, że problem Igi Świątek może nie leżeć we współpracy z psychologiem. Jednocześnie wbiła szpilkę Darii Abramowicz.

"Kupuje sobie pomoc trenerów, ćwiczeniowców, masażystów, całą obsługę i zatrudnia też dla siebie psychologa. Trenerów już kilku zmieniła, a psychologów nie zmienia. To znaczy, że jest zadowolona, więc prawdopodobnie problem nie jest w psychologii. Prawdopodobnie psycholog jest tam dla kasy, bo nieźle musi zarabiać. I nic nie robi, siedzi i ogląda mecze. Ja też bym tak chciała. Psycholożka dobrze zarabia i co, sama się zwolni? Podniesie dwa paluszki i powie, że jedzie do domu, do męża?" - zapytała retorycznie Ewa Woydyłło.

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