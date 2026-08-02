Kiedy gra Iga Świątek w WTA Toronto? Z kim zagra pierwszy mecz?

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA 1000 w Toronto.

Za nami losowanie turniejowej drabinki.

Sprawdź, kiedy Iga Świątek zagra pierwszy mecz w Toronto.

Iga Świątek po raz trzeci zagra w Toronto, w turnieju WTA 1000, który rozgrywany jest na przemian - raz w tym mieście, raz w Montrealu. Poprzednio była liderka rankingu zagrała tam w latach 2019 i 2022. Szczególnie ten pierwszy występ Iga wspomina z sentymentem, bo jako 18-latka pokonała wtedy Caroline Wozniacki i rozegrała bardzo wyrównany mecz z Naomi Osaką, która była wtedy wiceliderką rankingu. Teraz Świątek, uczestnicząc w ceremonii losowania, wspominała ten świetny występ w Toronto.

WTA Toronto DRABINKA. Z kim grają Iga Świątek i Maja Chwalińska? Losowanie za nami

WTA Toronto: Z kim zagra Iga Świątek pierwszy mecz?

Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA w Toronto zacznie w 2. rundzie. Jej rywalką będzie Chinka Xiju Wang albo Czeszka Sara Bejlek.

Iga Świątek ma już za sobą kilka treningów w Toronto, a na początek trenowała z Mają Chwalińską. Wcześniej spokojnie przygotowywała się w Warszawie.

- Za mną naprawdę dwa tygodnie dobrych treningów na tej nawierzchni. Priorytetem jest przede wszystkim rozwijanie mojej gry, ponieważ zaczęłam współpracę z nowym trenerem, a przygotowania do Rolanda Garrosa i później do Wimbledonu nie dały nam zbyt wiele czasu na trening. Teraz mieliśmy go dużo więcej. Moim celem jest wdrożenie wszystkich elementów, które Francisco chce wprowadzić do mojej gry - powiedziała Iga Świątek w czasie ceremonii losowania w Toronto.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Toronto?

Iga Świątek pierwszy mecz w turnieju WTA Toronto zagra we wtorek 4 sierpnia 2026. Połowa drabinki, w której jest Polka, gra wcześniej, więc wiadomo już, że nasza tenisistka zacznie rywalizację tego dnia. Transmisja TV z turnieju WTA w Toronto na antenie Canal+ Sport 2.

TUTAJ INFORMACJA KIEDY GRA MAJA CHWALIŃSKA

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie