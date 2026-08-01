Iga Świątek i Maja Chwalińska wkrótce wrócą do gry i powalczą w turnieju WTA 1000 w Toronto. Impreza zacznie się 3 sierpnia, ale obie Polki zaczną rywalizację w 2. rundzie jako zawodniczki rozstawione. Zarówno dla Mai jak i Igi będzie to pierwszy występ od londyńskiego Wimbledonu. Chwalińska leczyła kontuzję stawu skokowego i wycofała się z dwóch mniejszych turniejów na mączce, ale już trenuje na pełnych obrotach.

W najnowszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansowała z 22. na 21. miejsce, mimo, że ostatnio nie grała. Wyprzedziła Marie Bouzkovą, która nie obroniła wywalczonych rok temu punktów. Iga Świątek wciąż jest na 8. pozycji. Prowadzi Aryna Sabalenka, która wyprzedza o 494 pkt Jelenę Rybakinę. W Kanadzie powalczą także Magda Linette i Magdalena Fręch, które wcześniej walczyły w turnieju WTA 500 w Waszyngtonie.

Iga Świątek i Maja Chwalińska rywalizację zaczną w 2. rundzie. Iga zagra z Xinyu Wang lub Sarą Bejlek. Maja Chwalińska zmierzy się z Talią Gibson lub Elisabetta Cocciaretto. Magdalena Fręch zacznie od starcia z kwalifikantką, a Magda Linette zagra Carol Zhao.

W turnieju ATP w Montrealu, Kamil Majchrzak zagra z Gaelem Monfilsem, a Hubert Hurkacz zmierzy się z kwalifikantem.

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Na żywo Losowanie WTA Toronto Jeżeli Maja w 2. rundzie pokona Gibson lub Cocciaretto, to zaraz potem może wpaść na Aleksandrową czy Osorio Potencjalne rywalki Igi w 1/4 finału to m.in. Jessica Pegula, Diana Sznajder czy Anna Kalinska Iga w 3. rundzie może trafić m.in. na Donnę Vekić. Potencjalne rywalki w 4. rundzie to m.in. Madison Keys i Marta Kostiuk Tu cała drabinka, screen z transmisji na YouTube Toronto | WTA 1000 | Full Draw pic.twitter.com/TO5NV84X73 — ♥️ (@VenusGauff) July 31, 2026 Magdalena Fręch w 1. rundzie z kwalifikantką Maja Chwalińska w 3. rundzie z Gibson albo Cocciaretto Iga Świątek w 3. rundzie z Sarą Bjelek albo Xinyu Wang Magda Linette z Carol Zhao Czekamy aż pokażą całą drabinkę. Kabaret Niesamowite. Pokazali tylko jedną ćwiartkę drabinki (Polek w niej nie było), po czym zaczął się wywiad z Mirrą Andriejewą Maja Chwalińska w 4. rundzie może trafić na Arynę Sabalenkę Dość blisko Igi jest Diana Sznajder Iga Świątek w górnej połowie, razem z Aryną Sabalenką i Jessicą Pegulą najpierw zawodniczki rozstawione no dobra, losowanie się zaczyna Niestety ceremonia ma formułę tenisowego talk-show z losowaniem jako finał programu. Tak samo wyglądało losowanie ATP w Montrealu, które zaczęło się godzinę wcześniej. Trzeba jeszcze trochę poczekać na drabinkę Prowadzący rozmawiają teraz o Victorii Mboko, która rok temu triumfowała w Montrealu. Kanadyjka w Toronto nie zagra, bo wciąż leczy poważną kontuzję Teraz w studiu rozmawiają o systemie szkolenia młodych kanadyjskich tenisistów. Trzeba jeszcze uzbroić się w cierpliwość Wywiad z Igą już za nami. Coraz bliżej do losowania Iga rozmawia teraz z prowadzącymi ceremonię o wyzwaniach w czasie sezonu i jak to wygląda na co dzień w tourze Teraz Iga mówi o tym, jak dużym wyzwaniem jest wygranie turnieju Wielkiego Szlema i czym różni się od WTA 1000 Iga w czasie ceremonii W ceremonii losowania WTA Toronto uczestniczy znajoma postać 🙂 pic.twitter.com/tnyoeSpCPw — Michał Chojecki (@chechaouen) July 31, 2026 Iga opowiedziała też o współpracy z Francisco Roigiem Iga wspominała jej pierwszy występ w Toronto w 2019 roku, gdy była młodziutka. Pokonała wtedy Caroline Wozniacki i rozegrała świetny mecz z Naomi Osaką W ceremonii uczestniczy Iga Świątek Ceremonia się właśnie zaczęła Hubert Hurkacz w 1. rundzie zagra z kwalifikantem Kamil Majchrzak - Gael Monfils w 1. rundzie ATP Montreal Trwa już ceremonia losowania turnieju mężczyzn. Zmagania ATP w tym roku w Montrealu Witamy w relacji na żywo z turnieju WTA w Toronto. Początek ceremonii o godzinie 18 polskiego czasu

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