Iga Świątek gra w WTA Toronto. Kiedy losowanie? O której godzinie drabinka?

Iga Świątek i Maja Chwalińska zaczynają walkę w turnieju WTA w Toronto.

W Kanadzie powalczą też Magda Linette i Magdalena Fręch.

Sprawdź, kiedy losowanie WTA Toronto i kiedy pierwsze mecze Polek.

Iga Świątek i Maja Chwalińska wkrótce wrócą do gry i powalczą w turnieju WTA 1000 w Toronto. Impreza zacznie się 3 sierpnia, ale obie Polki zaczną rywalizację w 2. rundzie jako zawodniczki rozstawione. Zarówno dla Mai jak i Igi będzie to pierwszy występ od londyńskiego Wimbledonu. Chwalińska leczyła kontuzję stawu skokowego i wycofała się z dwóch mniejszych turniejów na mączce, ale już trenuje na pełnych obrotach.

Iga Świątek zamieszka we Włoszech? Chce kupić tam dom, wskazała minus życia w Polsce

W najnowszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansowała z 22. na 21. miejsce, mimo, że ostatnio nie grała. Wyprzedziła Marie Bouzkovą, która nie obroniła wywalczonych rok temu punktów. Iga Świątek wciąż jest na 8. pozycji. Prowadzi Aryna Sabalenka, która wyprzedza o 494 pkt Jelenę Rybakinę. W Kanadzie powalczą także Magda Linette i Magdalena Fręch, które wcześniej walczyły w turnieju WTA 500 w Waszyngtonie.

Ważne wiadomości dla Igi Świątek i Mai Chwalińskiej! Chodzi o ich najbliższy turniej w Kanadzie

Turnieje WTA w Kanadzie odbywają się co roku, ale Montreal i Toronto wymieniają się - raz w danym mieście grają panie a kolejny raz panowie. Iga Świątek nawet w najlepszych okresach kariery nie zdołała wygrać tej imprezy. Najdalej doszła do półfinału (Montreal 2023).

Kiedy losowanie WTA Toronto 2026? O której godzinie drabinka?

Losowanie turnieju WTA Toronto 2026 zaplanowano na piątek 31 lipca. Początek ceremonii losowania o godzinie 18 polskiego czasu.

Kiedy pierwsze mecze Polek w Toronto?

Iga Świątek i Maja Chwalińska pierwsze mecze w turnieju WTA w Toronto rozegrają w 2. rundzie, w dniach 4/5 sierpnia (wtorek/środa). Wcześniej, bo od 1. rundy, rywalizację zaczną Magda Linette i Magdalena Fręch. Transmisja TV z turnieju WTA w Toronto na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie