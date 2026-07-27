Maja Chwalińska awansowała w rankingu WTA! A co z Igą Świątek?

Maja Chwalińska i Iga Świątek wkrótce wrócą do gry i powalczą w turnieju WTA 1000 w Toronto. Impreza zacznie się 3 sierpnia, ale obie Polki zaczną rywalizację w 2. rundzie jako zawodniczki rozstawione. Zarówno dla Mai jak i Igi będzie to pierwszy występ od londyńskiego Wimbledonu. Chwalińska leczyła kontuzję stawu skokowego i wycofała się z dwóch mniejszych turniejów na mączce, ale już trenuje na pełnych obrotach.

Ważne wiadomości dla Igi Świątek i Mai Chwalińskiej! Chodzi o ich najbliższy turniej w Kanadzie

W najnowszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansowała z 22. na 21. miejsce, mimo, że ostatnio nie grała. Wyprzedziła Marie Bouzkovą, która nie obroniła wywalczonych rok temu punktów. Iga Świątek wciąż jest na 8. pozycji. Prowadzi Aryna Sabalenka, która wyprzedza o 494 pkt Jelenę Rybakinę.

Magdalena Fręch i Magda Linette w tym tygodniu powalczą w turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. Obie właśnie spadły w rankingu - Fręch z 43. na 48., a Linette z 51. na 65. miejsce.

Kiedy Świątek i Chwalińska grają w Toronto?

Turnieje WTA w Kanadzie odbywają się co roku, ale co rok Montreal i Toronto wymieniają się - raz grają tam panie a kolejny raz panowie. Iga Świątek nawet w najlepszych okresach kariery nie zdołała wygrać tej imprezy. Najdalej doszła do półfinału (Montreal 2023). Losowanie turniejowej drabinki odbędzie się prawdopodobnie w sobotę 1 sierpnia. Iga Świątek i Maja Chwalińska pierwsze mecze rozegrają w 2. rundzie, w dniach 4/5 sierpnia (wtorek/środa).

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