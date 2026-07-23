Ważne wiadomości dla Igi Świątek i Mai Chwalińskiej! Chodzi o ich najbliższy turniej w Kanadzie

Dla Igi Świątek i Mai Chwalińskiej turniej WTA 1000 w Toronto będzie pierwszym występem od wielkoszlemowego Wimbledonu. Na liście startowej znalazły się także Magda Linette i Magdalena Fręch, które wcześniej zagrają jeszcze w Waszyngtonie (WTA 500). Chwalińska po nieudanym starcie na londyńskiej trawie leczyła kontuzję stawu skokowego, ale z jej zdrowiem jest już wszystko w porządku.

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Tymczasem z turnieju WTA w Toronto wycofują się kolejne mocne tenisistki. Tytułu nie będzie bronić Victoria Mboko, która wciąż leczy poważną kontuzję kolana (rok temu triumfowała w Montrealu). W Kanadzie nie zobaczymy też Karoliny Muchovej. Czeska finalistka niedawnego Wimbledonu niedawno przeszła zabieg chirurgiczny, który wymusił kilka tygodni przerwy. Z turnieju w Toronto wycofała się również Jasmine Paolini. Włoszka przechodzi rehabilitację kontuzjowanej stopy. Inne nieobecne to m.in. Hailey Baptiste, Emma Raducanu i Dajana Jastremska.

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Turnieje WTA w Kanadzie odbywają się co roku, ale co rok Montreal i Toronto wymieniają się - raz grają tam panie a kolejny raz panowie. Iga Świątek nawet w najlepszych okresach kariery nie zdołała wygrać tej imprezy. Najdalej doszła do półfinału (Montreal 2023). Losowanie turniejowej drabinki odbędzie się prawdopodobnie w sobotę 1 sierpnia. Iga Świątek i Maja Chwalińska pierwsze mecze rozegrają w dniach 4/5 sierpnia (wtorek/środa).

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