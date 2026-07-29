Przegrywała już 4:0. Nagle wielki powrót Magdaleny Fręch! Co za wygrana

Kamil Heppen
Kamil Heppen
PAP
PAP
2026-07-29 7:41

Magdalena Fręch (WTA 48.) rozpoczęła turniej WTA 500 w Waszyngtonie od meczu pierwszej rundy z wyżej notowaną Ann Li (WTA 31.). Polka przegrywała już 4:0, gdy nagle w jej grze nastąpił przełom. Wygrała sześć kolejnych gemów i pierwszego seta 6:4, a w drugim potwierdziła wyższość tego dnia i awansowała do kolejnej rundy. W niej Fręch zagra z najwyżej rozstawioną, 3. tenisistką świata - Jessicą Pegulą.

Tenisistka Magdalena Fręch przygotowuje się do odbicia piłki oburęcznym bekhendem. O jej sukcesie przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Maja Smiejkowska/ Associated Press Magdalena Fręch
  • Magdalena Fręch pokonała Amerykankę Ann Li 6:4, 6:3 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Waszyngtonie.
  • Polka przegrywała 4:0, ale od tej pory wygrała wszystkie gemy rozegrane w pierwszym secie.
  • O ćwierćfinał Fręch zagra z Jessicą Pegulą, najwyżej rozstawioną zawodniczką w tym turnieju.

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Pojedynek 48. w światowym rankingu Polki z zajmującą 31. pozycję Li rozpoczął się po myśli Amerykanki, która szybko objęła prowadzenie 4:0. Punktem zwrotnym okazał się piąty gem, którego pochodząca z Łodzi Fręch wygrała w końcu przy podaniu Amerykanki po pięciu break pointach i 16 rozegranych punktach. Później, choć na korcie trwała zażarta walka, to ostatnie słowo zawsze należało do Polki, która w pierwszym secie już nie oddała przeciwniczce żadnego gema i zwyciężyła 6:4.

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Druga odsłona zaczęła się zgodnie z regułą własnego serwisu, ale w piątym gemie Fręch przełamała rywalkę, wyszła na 3:2, a za moment „poprawiła” bez straty punktu na 4:2. W dziewiątym gemie po raz drugi w tej partii była górą przy podaniu Amerykanki i wygrała 6:3, meldując się w 1/8 finału po 82 minutach gry. Było to pierwsze zwycięstwo Fręch nad Li w ich szóstym pojedynku na różnych szczeblach tenisowej rywalizacji, choćby w lutym w Dosze Amerykanka była lepsza w 2. rundzie 6:3, 6:4.

W czwartek przed Polką kolejne wyzwanie, gdyż spotka się z najwyżej rozstawioną Pegulą. Nigdy z nią nie wygrała, a w trzech dotychczasowych potyczkach nie „urwała” nawet seta. Trzecia obecnie w klasyfikacji tenisistek Amerykanka już po raz siódmy występuje w Waszyngtonie - triumfowała w edycji 2019, a w 2016 i 2023 roku była w półfinale. Przed rokiem jednak odpadła w 2. rundzie.

W poniedziałek swój mecz w stolicy USA przegrała Magda Linette, która uległa rozstawionej z numerem siódmym Kanadyjce Leylah Fernandez 1:6, 4:6.

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