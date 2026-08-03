Iga Świątek czuję oddech na plecach wielkiej rywalki. Aryna Sabalenka wykręca liczby

Aryna Sabalenka nie oddaje pierwszego miejsca w światowym rankingu WTA. Białorusinka, która od 21 października 2024 roku nieprzerwanie znajduje się na szczycie zestawienia, rozpoczęła właśnie swój 102. tydzień w roli liderki.

Tak długi pobyt na pierwszej pozycji daje jej już 10. miejsce w historycznej klasyfikacji zawodniczek z największą liczbą tygodni spędzonych na czele rankingu. Kolejnym celem Sabalenki jest wyprzedzenie Justine Henin. Do dziewiątej w zestawieniu Belgijki brakuje jej 15 tygodni dominacji.

W rankingu wszech czasów wysoko plasuje się również Iga Świątek. Polka zakończyła dotychczas 125 tygodni jako pierwsza rakieta świata, co daje jej siódmą lokatę w historycznym zestawieniu.

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Świątek zapisała się w historii polskiego tenisa 4 kwietnia 2022 roku, kiedy jako pierwsza zawodniczka z naszego kraju objęła prowadzenie w rankingu WTA. Stało się to po decyzji Ashleigh Barty o zakończeniu kariery. Raszynianka utrzymywała pozycję liderki przez 75 tygodni, po czym 11 września 2023 roku straciła ją na rzecz Sabalenki. Po ośmiu tygodniach wróciła jednak na pierwsze miejsce i pozostała na nim przez kolejnych 50 tygodni.

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Oficjalny ranking WTA jest prowadzony od 3 listopada 1975 roku przez Women’s Tennis Association, organizację zarządzającą zawodowym tenisem kobiet.

Najdłużej w historii na pozycji numer jeden pozostaje Steffi Graf. Niemka spędziła na szczycie aż 377 tygodni, co do dziś jest rekordowym wynikiem.

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Klasyfikacja liderek rankingu WTA Tour według długości prowadzenia: