Kiedy gra Maja Chwalińska w WTA Toronto? Poznała rywalkę

Maja Chwalińska zaczyna walkę w turnieju WTA 1000 w Toronto.

Za nami losowanie turniejowej drabinki.

Sprawdź, kiedy Maja Chwalińska zagra pierwszy mecz w Toronto.

Maja Chwalińska po raz pierwszy zagra w turnieju WTA 1000 w Toronto. Wcześniej zwyczajnie na występ w prestiżowej imprezie w Kandzie nie pozwalał jej zbyt niski ranking. Teraz po sukcesie w Roland Garros, gdzie doszła do finału i wskoczyła na 21. miejsce, czeka ją rywalizacja w największych amerykańskich turniejach i to bez konieczności grania w kwalifikacjach.

WTA Toronto DRABINKA. Z kim grają Iga Świątek i Maja Chwalińska? Losowanie za nami

WTA Toronto: Z kim zagra Maja Chwalińska pierwszy mecz?

Maja Chwalińska rywalizację w turnieju WTA w Toronto zacznie w 2. rundzie. Jej rywalką będzie Australijka Talia Gibson (nr 72), która pokonała (6:2, 3:2 krecz) Włoszkę Elisabettę Cocciaretto.

Maja Chwalińska, która w Toronto rozstawiona jest z numerem 18, ma już za sobą kilka treningów, a na początek trenowała z Igą Świątek. Wcześniej spokojnie przygotowywała się w Polsce. Za Chwalińską długa przerwa w grze spowodowana kontuzją, której doznała przy piłce meczowej w 1. rundzie Wimbledonu. Z powodu urazu wycofała się z dwóch mniejszych turniejów rozgrywanych na mączce. Teraz wraca do rywalizacji w Toronto, a walka na szybkich kortach twardych w Ameryce Północnej z pewnością będzie dla niej dużym wyzwaniem.

Kiedy gra Maja Chwalińska pierwszy mecz w WTA Toronto?

Mecz Maja Chwalińska - Talia Gibson w 2. rundzie turnieju WTA Toronto zostanie rozegrany we wtorek 4 sierpnia 2026. Połowa drabinki, w której jest Polka, gra wcześniej, więc wiadomo już, że nasza tenisistka zacznie rywalizację tego dnia. Czekamy na plan gier i godzinę meczu. Transmisja TV z turnieju WTA w Toronto na antenie Canal+ Sport 2.

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