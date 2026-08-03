Iga Świątek rozbawiła tysiące fanów. Wystarczyło jedno zdjęcie, jedna mina

Przed rozpoczęciem rywalizacji w turnieju WTA 1000 w Toronto Iga Świątek postanowiła wykorzystać wolny czas na poznanie miasta. Polska tenisistka podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z jednej z najpopularniejszych atrakcji, a wpis szybko wywołał lawinę reakcji. Szczególną uwagę fanów przykuł jeden z komentarzy, na który sama zawodniczka zdecydowała się odpowiedzieć.

Po zakończeniu występu na Wimbledonie, gdzie dotarła do trzeciej rundy, Świątek zrobiła sobie kilkutygodniową przerwę od startów. Teraz wraca do rywalizacji i rozpoczyna występy na kortach w Toronto. W swoim pierwszym meczu zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek.

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Jeszcze przed wyjściem na kort Polka znalazła chwilę na zwiedzanie miasta. Odwiedziła Królewskie Muzeum Ontario (Royal Ontario Museum), największe muzeum w Kanadzie, skąd opublikowała zdjęcia na swoich profilach w mediach społecznościowych.

– Odkrywam Toronto! Bądźcie czujni, aby dowiedzieć się, gdzie jestem i dlaczego tu jestem... – napisała tenisistka, zachęcając kibiców do śledzenia kolejnych wpisów.

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Na jednym ze zdjęć Świątek z uśmiechem pozuje na tle ogromnego szkieletu dinozaura, będącego jedną z najbardziej charakterystycznych ekspozycji muzeum. Na kolejnym stanęła obok naturalnej wielkości nosorożca i dla żartu przyjęła wyjątkowo poważny wyraz twarzy. To właśnie ta fotografia najbardziej przypadła do gustu internautom i błyskawicznie zaczęła zdobywać kolejne reakcje oraz komentarze.

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