Kiedy gra Iga Świątek z Sarą Bejlek? O której godzinie mecz w WTA Toronto?

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA 1000 w Toronto.

Pierwsza rywalka Polka to Czeszka Sara Bejlek.

Sprawdź, kiedy Iga Świątek zagra pierwszy mecz w Toronto.

Iga Świątek po raz trzeci zagra w Toronto, w turnieju WTA 1000, który rozgrywany jest na przemian - raz w tym mieście, raz w Montrealu. Poprzednio była liderka rankingu zagrała tam w latach 2019 i 2022. Szczególnie ten pierwszy występ Iga wspomina z sentymentem. 18-letnia wtedy Iga zajmowała 65. miejsce w rankingu. Przebiła się do głównej drabinki w kwalifikacjach, a potem sprawiła sensację, ogrywając (1:6, 6:3, 6:4) Karolinę Woźniacką. Zatrzymała ją dopiero w 1/8 finału po zaciętym meczu (7:6, 6:4) Naomi Osaka, która była wtedy numerem 2.

- Dobrze jest wrócić w miejsce, z którego mam tak świetne wspomnienia. Pamiętam rok 2019, bo to był jeden z pierwszych turniejów, na którym zagrałam dobrze i poczułam, że naprawdę pasuję do touru WTA. To był jeden z pierwszych razy, kiedy grałam na tak dużym stadionie i przy pełnych trybunach. Było dużo emocji i adrenaliny. Ten turniej na pewno pozwolił mi poczuć się już jak czołowa zawodniczka WTA i zawsze będę to doceniać - wspominała teraz Iga.

WTA Toronto DRABINKA. Z kim grają Iga Świątek i Maja Chwalińska? Losowanie za nami

Iga Świątek - Sara Bejlek w WTA Toronto

Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA w Toronto zacznie w 2. rundzie. Jej rywalką będzie Czeszka Sara Bejlek, która pokonała 6:3, 4:6, 7:5 Chinkę Xiju Wang. Świątek i Bejlek grały ze sobą raz, w tym sezonie w Roland Garros. Polka wygrała ten mecz 6:2, 6:3.

Iga Świątek ma już za sobą kilka treningów w Toronto, a na początek trenowała z Mają Chwalińską. Wcześniej spokojnie przygotowywała się w Warszawie.

- Za mną naprawdę dwa tygodnie dobrych treningów na tej nawierzchni. Priorytetem jest przede wszystkim rozwijanie mojej gry, ponieważ zaczęłam współpracę z nowym trenerem, a przygotowania do Rolanda Garrosa i później do Wimbledonu nie dały nam zbyt wiele czasu na trening. Teraz mieliśmy go dużo więcej. Moim celem jest wdrożenie wszystkich elementów, które Francisco chce wprowadzić do mojej gry - powiedziała Iga Świątek w czasie ceremonii losowania w Toronto.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Toronto?

Mecz Iga Świątek - Sara Bejlek w turnieju WTA Toronto zostanie rozegrany we wtorek 4 sierpnia 2026. Początek meczu Świątek - Bejlek o godzinie 18.30 polskiego czasu. Transmisja TV z turnieju WTA w Toronto na antenie Canal+ Sport 2.

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