Iga Świątek - Sara Bejlek RELACJA NA ŻYWO z WTA Toronto [WYNIK]

Iga Świątek walczy z Sarą Bejlek na otwarcie rywalizacji w turnieju WTA w Toronto. Pierwszego seta wygrała 6:0. Polka grała z Czeszką raz i wygrała to spotkanie bardzo pewnie, w tym sezonie na paryskiej mączce. Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Bejlek.

Autor: Andrew Medichini/ Associated Press