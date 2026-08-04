Iga Świątek - Sara Bejlek RELACJA NA ŻYWO z WTA Toronto [WYNIK]

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-04 19:21

Iga Świątek walczy z Sarą Bejlek na otwarcie rywalizacji w turnieju WTA w Toronto. Pierwszego seta wygrała 6:0. Polka grała z Czeszką raz i wygrała to spotkanie bardzo pewnie, w tym sezonie na paryskiej mączce. Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Bejlek.

Iga Świątek odbija piłkę oburęcznym bekhendem. O jej meczu z Sarą Bejlek w Toronto przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Andrew Medichini/ Associated Press
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Na żywo

Iga Świątek - Sara Bejlek

40-30 Bardzo dobry serwis Igi

30-30 Polka prowadziła grę, wywierała presję, ale na koniec zagrała w siatkę. Prosty błąd

30-15 Dobry kick-serwis Igi

15-15 Iga odpowiada pewnym smeczem

0-15 Ładna akcja Bejlek. Odważnie ruszyła do siatki i popisała się dobrym wolejem

6:0, 3:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec agresywny return Igi i wymuszony błąd rywalki. Polka zgarnia dziewiątego gema z rzędu

Iga ma kolejnego breakpointa po błędzie przeciwniczki 

Równowaga. Bardzo dobry skrót Beljek. Iga dopadła do piłki, ale odegrała w siatkę

Świątek znów ma szansę na przełamanie po błędzie rywalki

40-40 Duży aut po returnie Igi

40-30 Świetna reakcja Igi na skrót rywalki. Breakpoint

30-30 Ładna akcja serw plus wolej młodej Czeszki

30-15 Duży aut po forhendzie Bejlek

15-15 Polka wymusiła błąd Czeszki zagraniem po crossie

0-15

6:0, 2:0

Gem Świątek. Autowy return Bejlek na koniec gema

Przewaga Świątek

40-40 Seria błędów Igi. Teraz bardzo niecelny bekhend

40-30 Autowy forhend Igi

40-15 Błąd Polki, forhend w siatkę

40-0 Piękny bekhend po crossie naszej gwiazdy

30-0 Bejlek próbowała bronić się lobem, ale nie trafiła w kort

15-0 Dobry pierwszy serwis Igi

6:0, 1:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga zaczęła seta od błędów, ale potem znów grała solidnie

Dobry return Igi i jest breakpoint 

40-40 Podwójny błąd serwisowy Czeszki

30-40 Teraz błąd Bejlek

15-40 A teraz autowy forhend Igi

15-30 Minimalny aut po bekhendzie Polki

15-15 Mocny bekhend Czeszki ale w siatkę

0-15

Początek drugiego seta. Serwuje Sara Bejlek

6:0

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Bardzo dobrze gra Iga i wygrała pierwszego seta do zera!

40-30 Mocny serwis Igi po dobrym serwisie. Piłka setowa

30-30 Skuteczny skrót Bejlek

30-15 Ładny bekhend Igi

15-15 Spory aut po forhendzie Polki

15-0 Dobry serwis Igi

5:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga tego gema też nie oddała! Na koniec potężny bekhend naszej gwiazdy

Iga znów ma breakpointa. Wymusiła błąd przeciwniczki

Równowaga. Iga miała dużą przewagę w punkcie, ale na koniec zagrała w aut

Iga ma breakpointa po błędzie rywalki

40-40 Po returnie Polki Czeszka zagrała w siatkę

30-40 Długa wymiana. Iga konsekwentnie wywierała presję i doczekała się błędu rywalki

15-40 Znów autowy return Polki

15-30 Iga returnowała ramą rakiety, daleko w aut

15-15 Ale return Igi! Potężny bekhend wzdłuż linii!

0-15 Niecelny forhend Igi, próbowała zagrać po linii

4:0

Gem Świątek. Iga obroniła serwis, zgarniają kolejnego gema

Przewaga Świątek. Dobry serwis Igi

40-40 Bejlek odważnie ruszyła do siatki i dobrym wolejem wymusiła błąd Świątek

40-30 Dobra reakcja Igi na kolejny agresywny return rywalki

30-30 Dobry kick-serwis Polki

15-30 Iga forhendem po crossie wymusiła błąd rywalki

0-30 Agresywny return Bejlek

0-15 Bardzo niecelny bekhend Polki

3:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Czeszka na koniec gema popełniła podwójny błąd serwisowy. Stara się grać odważnie i agresywnie, ale mało w tym precyzji

40-15 Bejlek agresywną grą zepchnęła Świątek do defensywy i popisała się mocnym smeczem po koźle

40-0 Iga zaskakującą zmianą kierunku wymusiła błąd rywalki. Są breakpointy

30-0 Znakomity return Igi

15-0 Błąd Czeszki, bekhend w siatkę

2:0

Gem Świątek. Na koniec znów agresywny ale bardzo niecelny return Bejlek

40-0 Świetny forhend wzdłuż linii Igi Świątek

30-0 Czeszka bardzo agresywnie atakuje drugi serwis Polki, ale pudłuje

15-0 Mocny ale autowy return Bejlek

1:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec gema dokładny return Igi. Dobre otwarcie

40-15 Mocny forhend Igi. Wcześniej pomogła jej taśma. Są beakpointy

30-15 Dłuższa wymiana po crossie. Na koniec Iga pod presją zagrała w siatkę

30-0 Wymuszony błąd Czeszki

15-0 Przytomne zagranie Igi po woleju rywalki

GRAMY! Serwuje Sara Bejlek

Za chwilę początek spotkania

To drugi mecz Polki z leworęczną Czeszką. W tym sezonie łatwo ograła ją na mączce Roland Garros

Trwa już rozgrzewka

Iga Świątek i Sara Bejlek właśnie pojawiły się na korcie

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Sara Bejlek w 2. rundzie turnieju WTA w Toronto. Początek o godzinie 18.30 polskiego czasu

Iga Świątek po raz trzeci gra w Toronto, w turnieju WTA 1000, który rozgrywany jest na przemian - raz w tym mieście, raz w Montrealu. Poprzednio była liderka rankingu zagrała tam w latach 2019 i 2022. Szczególnie ten pierwszy występ Iga wspomina z sentymentem. 18-letnia wtedy Iga zajmowała 65. miejsce w rankingu. Przebiła się do głównej drabinki w kwalifikacjach, a potem sprawiła sensację, ogrywając (1:6, 6:3, 6:4) Karolinę Woźniacką. Zatrzymała ją dopiero w 1/8 finału po zaciętym meczu (7:6, 6:4) Naomi Osaka, która była wtedy numerem 2.

Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA w Toronto zaczyna w 2. rundzie. Jej rywalka to Czeszka Sara Bejlek, która pokonała 6:3, 4:6, 7:5 Chinkę Xiju Wang. Świątek i Bejlek grały ze sobą raz, w tym sezonie w Roland Garros. Polka wygrała ten mecz 6:2, 6:3.

IGA ŚWIĄTEK