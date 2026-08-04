Iga Świątek - Sara Bejlek
40-30 Bardzo dobry serwis Igi
30-30 Polka prowadziła grę, wywierała presję, ale na koniec zagrała w siatkę. Prosty błąd
30-15 Dobry kick-serwis Igi
15-15 Iga odpowiada pewnym smeczem
0-15 Ładna akcja Bejlek. Odważnie ruszyła do siatki i popisała się dobrym wolejem
6:0, 3:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec agresywny return Igi i wymuszony błąd rywalki. Polka zgarnia dziewiątego gema z rzędu
Iga ma kolejnego breakpointa po błędzie przeciwniczki
Równowaga. Bardzo dobry skrót Beljek. Iga dopadła do piłki, ale odegrała w siatkę
Świątek znów ma szansę na przełamanie po błędzie rywalki
40-40 Duży aut po returnie Igi
40-30 Świetna reakcja Igi na skrót rywalki. Breakpoint
30-30 Ładna akcja serw plus wolej młodej Czeszki
30-15 Duży aut po forhendzie Bejlek
15-15 Polka wymusiła błąd Czeszki zagraniem po crossie
0-15
6:0, 2:0
Gem Świątek. Autowy return Bejlek na koniec gema
Przewaga Świątek
40-40 Seria błędów Igi. Teraz bardzo niecelny bekhend
40-30 Autowy forhend Igi
40-15 Błąd Polki, forhend w siatkę
40-0 Piękny bekhend po crossie naszej gwiazdy
30-0 Bejlek próbowała bronić się lobem, ale nie trafiła w kort
15-0 Dobry pierwszy serwis Igi
6:0, 1:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga zaczęła seta od błędów, ale potem znów grała solidnie
Dobry return Igi i jest breakpoint
40-40 Podwójny błąd serwisowy Czeszki
30-40 Teraz błąd Bejlek
15-40 A teraz autowy forhend Igi
15-30 Minimalny aut po bekhendzie Polki
15-15 Mocny bekhend Czeszki ale w siatkę
0-15
Początek drugiego seta. Serwuje Sara Bejlek
6:0
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Bardzo dobrze gra Iga i wygrała pierwszego seta do zera!
40-30 Mocny serwis Igi po dobrym serwisie. Piłka setowa
30-30 Skuteczny skrót Bejlek
30-15 Ładny bekhend Igi
15-15 Spory aut po forhendzie Polki
15-0 Dobry serwis Igi
5:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga tego gema też nie oddała! Na koniec potężny bekhend naszej gwiazdy
Iga znów ma breakpointa. Wymusiła błąd przeciwniczki
Równowaga. Iga miała dużą przewagę w punkcie, ale na koniec zagrała w aut
Iga ma breakpointa po błędzie rywalki
40-40 Po returnie Polki Czeszka zagrała w siatkę
30-40 Długa wymiana. Iga konsekwentnie wywierała presję i doczekała się błędu rywalki
15-40 Znów autowy return Polki
15-30 Iga returnowała ramą rakiety, daleko w aut
15-15 Ale return Igi! Potężny bekhend wzdłuż linii!
0-15 Niecelny forhend Igi, próbowała zagrać po linii
4:0
Gem Świątek. Iga obroniła serwis, zgarniają kolejnego gema
Przewaga Świątek. Dobry serwis Igi
40-40 Bejlek odważnie ruszyła do siatki i dobrym wolejem wymusiła błąd Świątek
40-30 Dobra reakcja Igi na kolejny agresywny return rywalki
30-30 Dobry kick-serwis Polki
15-30 Iga forhendem po crossie wymusiła błąd rywalki
0-30 Agresywny return Bejlek
0-15 Bardzo niecelny bekhend Polki
3:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Czeszka na koniec gema popełniła podwójny błąd serwisowy. Stara się grać odważnie i agresywnie, ale mało w tym precyzji
40-15 Bejlek agresywną grą zepchnęła Świątek do defensywy i popisała się mocnym smeczem po koźle
40-0 Iga zaskakującą zmianą kierunku wymusiła błąd rywalki. Są breakpointy
30-0 Znakomity return Igi
15-0 Błąd Czeszki, bekhend w siatkę
2:0
Gem Świątek. Na koniec znów agresywny ale bardzo niecelny return Bejlek
40-0 Świetny forhend wzdłuż linii Igi Świątek
30-0 Czeszka bardzo agresywnie atakuje drugi serwis Polki, ale pudłuje
15-0 Mocny ale autowy return Bejlek
1:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec gema dokładny return Igi. Dobre otwarcie
40-15 Mocny forhend Igi. Wcześniej pomogła jej taśma. Są beakpointy
30-15 Dłuższa wymiana po crossie. Na koniec Iga pod presją zagrała w siatkę
30-0 Wymuszony błąd Czeszki
15-0 Przytomne zagranie Igi po woleju rywalki
GRAMY! Serwuje Sara Bejlek
Za chwilę początek spotkania
To drugi mecz Polki z leworęczną Czeszką. W tym sezonie łatwo ograła ją na mączce Roland Garros
Trwa już rozgrzewka
Iga Świątek i Sara Bejlek właśnie pojawiły się na korcie
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Sara Bejlek w 2. rundzie turnieju WTA w Toronto. Początek o godzinie 18.30 polskiego czasu
Iga Świątek po raz trzeci gra w Toronto, w turnieju WTA 1000, który rozgrywany jest na przemian - raz w tym mieście, raz w Montrealu. Poprzednio była liderka rankingu zagrała tam w latach 2019 i 2022. Szczególnie ten pierwszy występ Iga wspomina z sentymentem. 18-letnia wtedy Iga zajmowała 65. miejsce w rankingu. Przebiła się do głównej drabinki w kwalifikacjach, a potem sprawiła sensację, ogrywając (1:6, 6:3, 6:4) Karolinę Woźniacką. Zatrzymała ją dopiero w 1/8 finału po zaciętym meczu (7:6, 6:4) Naomi Osaka, która była wtedy numerem 2.
Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA w Toronto zaczyna w 2. rundzie. Jej rywalka to Czeszka Sara Bejlek, która pokonała 6:3, 4:6, 7:5 Chinkę Xiju Wang. Świątek i Bejlek grały ze sobą raz, w tym sezonie w Roland Garros. Polka wygrała ten mecz 6:2, 6:3.