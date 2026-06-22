Pilne! Zapadł wyrok ws. słynnej mistrzyni Wimbledonu. 4 lata zawieszenia!

Czeszka Marketa Vondrousova została zawieszona na 4 lata.

Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku odmówiła poddania się testowi antydopingowemu w grudniu.

Tenisistce przysługuje jeszcze odwołanie od decyzji ITIA do trybunału CAS.

Mistrzyni Wimbledonu Marketa Vondrousova zawieszona na 4 lata

Czeszka tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami podczas kontroli poza zawodami 3 grudnia ubiegłego roku, dlatego nie wpuszczono go do jej mieszkania. „Vondrousova nie oddała próbki podczas próby kontrolnej przeprowadzonej poza zawodami w jej domu około godziny 20.00 dnia 3 grudnia 2025 roku” – podała ITIA w oświadczeniu.

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Podczas rozprawy 26-letnia Vondrousova powiedziała, że stres, zły stan psychiczny i obawy o bezpieczeństwo wpłynęły na jej decyzję o odmowie poddania się testowi. ITIA stwierdziła jednak, że dowody nie stanowią „przekonującego uzasadnienia” dla odmowy.

„Rozumiemy, że proces testowania jest niekomfortowy i przyjmujemy do wiadomości, że stanowi on dodatkowe obciążenie dla zawodników, których praca i tak wiąże się z wysokim poziomem presji oraz nieustanną obserwacją, jednak jest on niezbędny do ochrony uczciwej rywalizacji. Nieprzewidywalne kontrole to niezbędne narzędzie do ochrony czystego sportu” – powiedziała dyrektor generalna ITIA Karen Moorhouse, cytowana w oświadczeniu organizacji.

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Zgodnie z przepisami antydopingowymi, kara nałożona na tenisistkę musi być taka sama, jak w przypadku pozytywnego wyniku testu. Ma to na celu zapewnienie, że osoba stosująca doping nie będzie mogła odbyć krótszej kary zawieszenia za samą odmowę poddania się testowi.

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Zawieszenie ma obowiązywać do 21 czerwca 2030 roku. Czeszka, najwyżej notowana na szóstym miejscu w światowym rankingu, może odwołać się od tej decyzji do Sądu Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). Vondrousova jest obecnie na 122. miejscu w światowym rankingu. Ostatni oficjalny mecz WTA z jej udziałem miał miejsce 14 stycznia, gdy oddała walkowerem mecz drugiej rundy turnieju w Adelajdzie z powodu kontuzji barku. O potencjalnym zawieszeniu poinformowała w kwietniu na serwisie iSport.cz, gdzie ona i jej prawnik Jan Exner opisali sytuację.

„Bardzo trudno mi o tym mówić, ale chcę być z wami szczera w kwestii mojego zdrowia psychicznego. Do niedawnego incydentu z kontrolą antydopingową doszło, ponieważ osiągnęłam punkt krytyczny po miesiącach stresu fizycznego i psychicznego” - napisała wówczas Czeszka na Instagramie.