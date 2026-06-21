WTA Bad Homburg: Kiedy gra Iga Świątek? Z kim pierwszy mecz?

Iga Świątek wraca do gry po porażce w 4. rundzie Roland Garros.

Występ na trawie w Bad Homburg będzie jej jedynym sprawdzianem przed Wimbledonem.

Kiedy i z kim Iga Świątek zagra pierwszy mecz w ramach niemieckiej imprezy WTA 500? Szczegóły w dalszej części tekstu.

WTA Bad Homburg: Kiedy pierwszy mecz Igi Świątek? Z kim?

Od ostatniego meczu Igi Świątek minęły 3 tygodnie, ale krótka przerwa Polki właśnie się kończy. 31 maja, w dniu swoich 25. urodzin, poniosła porażkę w 4. rundzie Roland Garros z Martą Kostiuk (5:7, 1:6). Taki wynik nie może satysfakcjonować czterokrotnej triumfatoki paryskiego Szlema, jednak przed nią jeszcze ważniejszy moment sezonu. W tym roku okres gry na trawie wiąże się z obroną wielu punktów za zeszłoroczny finał w Bad Homburg i późniejszy triumf w Wimbledonie. Skoro taki plan ostatnio zadziałał, Świątek postanowiła go nie zmieniać i jedyny występ na kortach trawiastych przed tym najważniejszym w Londynie zaliczy właśnie w Niemczech.

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Podobną drogę obrała triumfatorka Roland Garros, Mirra Andriejewa, ale najwyżej sklasyfikowaną zawodniczką zgłoszoną do turnieju w Bad Homburg jest właśnie Świątek, która została rozstawiona z "1". W pierwszej rundzie otrzymała tzw. "wolny los" przygotowany dla 4 najwyżej rozstawionych tenisistek. Oznacza to, że Świątek nie pojawi się na korcie ani w niedzielę, 21 czerwca, ani w poniedziałek, 22 czerwca, gdy zaplanowano mecze 1. rundy.

Zeszłoroczna finalistka i mistrzyni Wimbledonu wejdzie do gry we wtorek albo w środę (23/24 czerwca) w ramach 2. rundy. W wyniku losowania Świątek wie już, że jej pierwszą rywalką będzie lepsza z pary Eva Lys - Emma Navarro. Grająca przed własną publicznością Niemka otrzymała od organizatorów "dziką kartę", z kolei Amerykanka miałaby zagrać w Bad Homburg świeżo po niedzielnym finale turnieju WTA w Nottingham. Niewykluczone więc, że zrezygnuje z kolejnego występu tuż przed Wimbledonem, a jej miejsce w drabince zajmie "szczęśliwa przegrana". W razie jakichkolwiek zmian, dokonamy aktualizacji tekstu.

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