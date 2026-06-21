Pożegnanie legendy tenisa. Rozemocjonowana Iga Świątek! "Dziękuję"

Angelique Kerber rozegrała ostatni, nieoficjalny mecz w karierze.

Wszystko przed rozpoczęciem turnieju WTA 500 w Bad Homburg, którego jest dyrektorką.

Największą gwiazdą tegorocznej edycji w Niemczech jest Iga Świątek. Polka była częścią pięknego pożegnania niemieckiej mistrzyni, posiadającej polskie obywatelstwo.

Pożegnanie Angelique Kerber. Iga Świątek wprost: "Dziękuję Ci"

Ostatni oficjalny mecz Angelique Kerber odbył się w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu. Reprezentantka Niemiec, posiadająca polskie obywatelstwo, nieznacznie przegrała wtedy z Chinką Qinwen Zheng (7:6, 4:6, 6:7) - późniejszą mistrzynią, która w półfinale niespodziewanie pokonała Igę Świątek. Było to jej pożegnanie z zawodowym tenisem, ale to ostateczne odbyło się właśnie teraz, niemal dwa lata później, przy okazji turnieju WTA w niemieckim Bad Homburg. Kerber jest jego dyrektorką, a zanim na trawiaste korty wyszły obecne gwiazdy, rozegrała swój ostatni mecz przed wypełnioną publicznością.

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W pokazowym starciu trzykrotna mistrzyni Wielkiego Szlema i była liderka rankingu WTA pokonała Anę Ivanović, swoją przyjaciółkę i inną byłą światową "1", 6:3, 7:5. Było to jedno wielkie święto - po pierwszym secie Kerber zatańczyła na korcie z Andreą Petković, a w czasie meczu kilka razy zamieniała się z chłopcami do podawania piłek. Częścią tego wszystkiego była także Iga Świątek, która zasiadła na trybunach, aby pożegnać utytułowaną koleżankę.

Angie, dziękuję Ci za bycie tak wielką inspiracją - napisała później na Instagramie.

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- Chciałam pożegnać się z kibicami, to było dla mnie bardzo ważne. Dzisiaj naprawdę zakończyłam karierę. Ten rozdział jest już zamknięty i mogę rozpocząć nowy - podsumowała z kolei Kerber.

W najbliższych dniach jej obowiązki skupią się wokół głównego turnieju w Bad Homburg, w którym Świątek została rozstawiona z "1". Polka ma więc w pierwszej rundzie "wolny los", a do gry wejdzie w kolejnej fazie. Jej pierwszą rywalką będzie zwyciężczyni meczu Eva Lys - Emma Navarro.

Poniżej galeria: Andżelika Kerber, Agnieszka Radwańska, Karolina Woźniacka, Urszula Radwańska