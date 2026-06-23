Kiedy gra Iga Świątek w WTA Bad Homburg? Polka poznała rywalkę w 2. rundzie!

Iga Świątek wraca do gry i rozpoczyna swój jedyny turniej na trawie przed Wimbledonem.

W 1. rundzie rozstawiona z "1" Polka miała wolny los.

Wiadomo już, kiedy Świątek wejdzie do gry w Bad Homburg i z kim zagra o ćwierćfinał!

WTA Bad Homburg: Kiedy gra Iga Świątek w 2. rundzie? Z kim?

Dla Igi Świątek występ w niemieckim Bad Homburg jest powrotem do gry po Roland Garros. Czterokrotna triumfatorka tego wielkoszlemowego turnieju tym razem odpadła już w 4. rundzie, przegrywając w dniu swoich 25. urodzin z Ukrainką Martą Kostiuk. Po trzech tygodniach przerwy Raszynianka wraca do gry i podobnie jak przed rokiem inauguruje krótki sezon na kortach trawiastych właśnie w Bad Homburg. Już za kilka dni przystąpi do obrony tytułu w Wimbledonie (od 29 czerwca). Ostatnio skończyło się finałem w Niemczech, a później triumfem w Londynie. Czy w tym roku uda się powtórzyć tak dobre wyniki?

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Najpierw rozstawiona z "1" Iga Świątek powalczy o ćwierćfinał. W pierwszej rundzie trzecia tenisistka świata miała tzw. "wolny los", podobnie jak Mirra Andriejewa, Elina Switolina i Karolina Muchova. Ostatecznie mecze tej fazy odbyły się we wtorek (23 czerwca) - w tym ten Niemki Evy Lys z Amerykanką Emmą Navarro, który wyłonił rywalkę Świątek. Ta druga wygrała w dwóch setach 7:6(6), 6:3.

W drugiej rundzie zeszłoroczna finalistka z Bad Homburg zmierzy się z Navarro, a spotkanie to zaplanowano na środę, 24 czerwca, gdy odbędą się ostatnie boje o awans do ćwierćfinałów - te już od czwartku. Czekamy jeszcze na dokładny plan gier, aby poznać godzinę meczu Świątek - Navarro w 2. rundzie. Gdy tylko się pojawi, zaktualizujemy niniejszy artykuł.

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