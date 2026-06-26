Wimbledon: Kiedy grają Polacy? Iga Świątek, Maja Chwalińska i reszta. Jest plan gier!

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-06-26 12:46

Wimbledon 2026 rozlosowany, a od poniedziałku start wielkoszlemowego turnieju! W tym roku w głównej drabince singla zagra 6 Polaków - rozstawione Iga Świątek i Maja Chwalińska, a także Magdalena Fręch, Magda Linette, Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Kiedy mecze Polaków na Wimbledonie? Jest już plan gier na 1. rundę!

Logotyp Wimbledon Championships z rakietami i piłką tenisową, a pod nim zielone cyfry 2026, oznaczające rok turnieju, otoczone drewnianym płotem. W tle zieleń i fragmenty zabudowań. Więcej o Wimbledonie na naszym portalu.
Autor: Kin Cheung/ Associated Press Wimbledon 2026
  • Wimbledon 2026 rozpoczyna się w poniedziałek, 29 czerwca.
  • W piątek (26 czerwca) odbyło się losowanie i poznaliśmy drabinkę wielkoszlemowego turnieju.
  • Kiedy grają Polacy? Sprawdź rozpiskę meczów Igi Świątek, Mai Chwalińskiej, Magdaleny Fręch, Magdy Linette, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza.

Wimbledon 2026: Kiedy mecze Polaków? Jest już plan gier

Emocje po Roland Garros dopiero opadły, a już pora na kolejny turniej Wielkiego Szlema. W poniedziałek, 29 czerwca, rusza Wimbledon z udziałem 6 reprezentantów Polski w turnieju singla. Największe nadzieje wiążemy z udziałem Igi Świątek i Mai Chwalińskiej, które zostały rozstawione, ale historia naszej bohaterki z Paryża pokazuje, że nie wolno skreślać pozostałych - Magdaleny Fręch, Magdy Linette, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Niestety, nierozstawieni Polacy mieli pecha w losowaniu i już w 1. rundzie wszyscy zmierzą się z wyżej notowanymi rywalami.

Wimbledon 2026 DRABINKA. Z kim grają Iga Świątek, Maja Chwalińska i reszta Polaków? Trudne losowanie

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Aryna Sabalenka

W turnieju kobiet Chwalińska, Linette i Fręch trafiły do górnej części drabinki z liderką rankingu WTA, Aryną Sabalenką, z kolei grająca z "3" Świątek jest na dole obok Jeleny Rybakiny. Hurkacz i Majchrzak również zostali podzieleni w drabince. Organizatorzy zdecydowali, że zarówno turniej pań, jak i mężczyzn rozpocznie się od meczów górnej "połówki". Oznacza to, że już w poniedziałek czekają nas wielkie emocje z udziałem Polaków!

Mecze Polaków w 1. rundzie Wimbledonu:

Poniedziałek, 29 czerwca:

  • Maja Chwalińska (20) - Mananchaya Sawangkaew (Q, Tajlandia)
  • Magda Linette - Mirra Andriejewa (5)
  • Magdalena Fręch - Anna Kalinska (19)
  • Hubert Hurkacz - Casper Ruud (11, Norwegia)

Wtorek, 30 czerwca:

  • Iga Świątek (3) - Taylor Townsend (USA)
  • Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo (30, Chile)

Warto podkreślić, że zgodnie z tradycją Wimbledonu, mecz Igi Świątek jako obrończyni tytułu powinien otwierać wtorkowe zmagania na korcie centralnym. Jeśli tak się stanie, rozpocznie się o godzinie 14:30 czasu polskiego. Dzień wcześniej taki zaszczyt przypadnie najpewniej broniącemu tytułu Jannikowi Sinnerowi.

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KAMIL MAJCHRZAK
IGA ŚWIĄTEK
HUBERT HURKACZ
MAJA CHWALIŃSKA
MAGDALENA FRĘCH
MAGDA LINETTE
WIMBLEDON