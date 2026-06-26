Wimbledon: Kiedy grają Polacy? Iga Świątek, Maja Chwalińska i reszta. Jest plan gier!

Wimbledon 2026 rozpoczyna się w poniedziałek, 29 czerwca.

W piątek (26 czerwca) odbyło się losowanie i poznaliśmy drabinkę wielkoszlemowego turnieju.

Kiedy grają Polacy? Sprawdź rozpiskę meczów Igi Świątek, Mai Chwalińskiej, Magdaleny Fręch, Magdy Linette, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza.

Wimbledon 2026: Kiedy mecze Polaków? Jest już plan gier

Emocje po Roland Garros dopiero opadły, a już pora na kolejny turniej Wielkiego Szlema. W poniedziałek, 29 czerwca, rusza Wimbledon z udziałem 6 reprezentantów Polski w turnieju singla. Największe nadzieje wiążemy z udziałem Igi Świątek i Mai Chwalińskiej, które zostały rozstawione, ale historia naszej bohaterki z Paryża pokazuje, że nie wolno skreślać pozostałych - Magdaleny Fręch, Magdy Linette, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Niestety, nierozstawieni Polacy mieli pecha w losowaniu i już w 1. rundzie wszyscy zmierzą się z wyżej notowanymi rywalami.

Wimbledon 2026 DRABINKA. Z kim grają Iga Świątek, Maja Chwalińska i reszta Polaków? Trudne losowanie

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W turnieju kobiet Chwalińska, Linette i Fręch trafiły do górnej części drabinki z liderką rankingu WTA, Aryną Sabalenką, z kolei grająca z "3" Świątek jest na dole obok Jeleny Rybakiny. Hurkacz i Majchrzak również zostali podzieleni w drabince. Organizatorzy zdecydowali, że zarówno turniej pań, jak i mężczyzn rozpocznie się od meczów górnej "połówki". Oznacza to, że już w poniedziałek czekają nas wielkie emocje z udziałem Polaków!

Mecze Polaków w 1. rundzie Wimbledonu:

Poniedziałek, 29 czerwca:

Maja Chwalińska (20) - Mananchaya Sawangkaew (Q, Tajlandia)

Magda Linette - Mirra Andriejewa (5)

Magdalena Fręch - Anna Kalinska (19)

Hubert Hurkacz - Casper Ruud (11, Norwegia)

Wtorek, 30 czerwca:

Iga Świątek (3) - Taylor Townsend (USA)

Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo (30, Chile)

Warto podkreślić, że zgodnie z tradycją Wimbledonu, mecz Igi Świątek jako obrończyni tytułu powinien otwierać wtorkowe zmagania na korcie centralnym. Jeśli tak się stanie, rozpocznie się o godzinie 14:30 czasu polskiego. Dzień wcześniej taki zaszczyt przypadnie najpewniej broniącemu tytułu Jannikowi Sinnerowi.

Mecze Polaków w 1. rundzie z podziałem na dni 🇵🇱📅 Poniedziałek:Maja Chwalińska - Mananchaya SawangkaewMagda Linette - Mirra AndriejewaMagdalena Fręch - Anna KalinskaHubert Hurkacz - Casper Ruud📅 Wtorek:Iga Świątek - Taylor TownsendKamil Majchrzak - Alejandro Tabilo… https://t.co/Q6LCi5IroW— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 26, 2026

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