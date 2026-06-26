Wimbledon 2026 DRABINKA. Z kim grają Iga Świątek, Maja Chwalińska i reszta Polaków? Trudne losowanie

Wimbledon: Z kim grają Polacy? Trudne losowanie

1. runda:

Iga Świątek (3) - Taylor Townsend (USA)

Maja Chwalińska (20) - Mananchaya Sawangkaew (Q, Tajlandia)

Magdalena Fręch - Anna Kalinska (19)

Magda Linette - Mirra Andriejewa (5)

Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo (30, Chile)

Hubert Hurkacz - Casper Ruud (11, Norwegia)

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Przed nami trzecia wielkoszlemowa impreza tego sezonu. Wimbledon tradycyjnie jest rozgrywany kilka tygodni po Roland Garros, podczas którego pasjonowaliśmy się niesamowitym występem Mai Chwalińskiej. Finalistka z Paryża przez pewien czas musiała czekać, czy wystąpi w Londynie, ale ostatecznie otrzymała "dziką kartę", dzięki czemu zagra w głównej drabince jako rozstawiona z "20". Tytułu wywalczonego przed rokiem będzie bronić Iga Świątek, za którą trudny czas. W Roland Garros odpadła już w 4. rundzie, a przed Wimbledonem rozegrała tylko jeden mecz na trawie i przegrała z Emmą Navarro w Bad Homburg, gdzie rok temu była finalistką. To nie najlepszy sygnał dotyczący formy obrończyni tytułu, ale Iga i tak zawsze jest wśród faworytek turniejów, w których bierze udział.

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Wimbledon 2026: Drabinka WTA

W wyniku losowania Świątek wpadła w 1. rundzie na Amerykankę Taylor Townsend (81. WTA). Mogło być gorzej, ale w Wimbledonie nie można lekceważyć żadnej rywalki, tym bardziej że później może być już tylko trudniej. Tak prezentuje się droga Igi Świątek do obrony tytułu:

1R - Taylor Townsend (USA)

2R - Tereza Valentova/Karolina Pliskova (obie Czechy)

3R - Alexandra Eala (29, Filipiny)/Serena Williams (USA)/Maya Joint (Australia)/Renata Zarazua (Meksyk)

4R - Jasmine Paolini (13, Włochy)/Clara Tauson (24, Dania)/Maria Sakkari (Grecja)

Ćwierćfinał - Elina Switolina (8, Ukraina)/Donna Vekić (31, Chorwacja)/Emma Navarro (23, USA)/Marta Kostiuk (12, Ukraina)

Półfinał - Jelena Rybakina (2, Kazachstan), Amanda Anisimova (6, USA)/Linda Noskova (9, Czechy)/Diana Sznajder (15)

Potencjalna drabinka Igi Świątek na Wimbledonie 🏆R1: TownsendR2: Valentova/PliskovaR3: Eala/S. Williams/Joint/ZarazuaR4: Paolini/Tauson/Sakkari/Montgomery/Golibic/KalininaQF: Switolina/Kostiuk/Navarro/Vekic/Badosa/Krueger/StarodubcewaSF:… https://t.co/FUPRvvluyn pic.twitter.com/cnU62F7Xqh— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 26, 2026

Jeszcze trudniej ma rozstawiona z "20" Maja Chwalińska, która trafiła do ćwiartki z liderką rankingu Aryną Sabalenką i ostatnią rywalką w finale Roland Garros, Mirrą Andriejewą. Tak prezentuje się jej ścieżka w Wimbledonie:

1R - Mananchaya Sawangkaew (Q, Tajlandia)

2R - Alycia Parks (USA)/Alicia Dudeney (WC, Wielka Brytania)

3R - Karolina Muchova (10, Czechy)/Anastasia Zakharova/Bianca Andreescu (Q, Kanada)/Shuai Zhang (Chiny)

4R - Mirra Andriejewa (5)/Magda Linette (Polska)/Katerina Siniakova (32, Czechy)/Qinwen Zheng (Chiny)/Barbora Krejcikova (Czechy)

Ćwierćfinał - Aryna Sabalenka (1)/Emma Raducanu (30, Wielka Brytania)/Leylah Fernandez (22, Kanada)/Naomi Osaka (14, Japonia)/Jelena Ostapenko (Łotwa)

Półfinał - Jessica Pegula (4, USA)/Coco Gauff (7, USA)/Belinda Bencic (11, Szwajcaria)/Iva Jovic (16, USA)

W turnieju kobiet poza naszymi największymi gwiazdami wystąpią także Magdalena Fręch i Magda Linette. One nie są rozstawione i już w pierwszej rundzie wpadły na wysoko notowane Rosjanki - kolejno Annę Kalinską i wspomnianą Andriejewą. Poniżej prezentujemy pełną drabinkę Wimbledonu w singlu pań.

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Wimbledon: Drabinka ATP. Z kim grają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak?

Nadzieje na dobry występ w Wimbledonie mają także polscy tenisiści - Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Polacy są za nisko w rankingu, aby liczyć na rozstawienie, ale pierwszy z nich zajmuje obecnie najwyższe w karierze 46. miejsce i niedawno wygrał turniej ATP na trawie w holenderskim 's-Hertogenbosch. Przed rokiem doszedł zresztą w Londynie do 1/8 finału, a teraz walkę o obronę punktów zacznie z rozstawionym z "30" Chilijczykiem Alejandro Tabilo.

Z kolei Hurkacz od zawsze słynął z dobrej gry na kortach trawiastych - jest m.in. półfinalistą Wimbledonu 2021 - ale już na starcie czeka go pojedynek z turniejową "11", Casperem Ruudem z Norwegii. Wrocławianin trafił do ćwiartki z liderem rankingu ATP, Jannikiem Sinnerem. Majchrzaka już w 3. rundzie może spotkać rozstawiony z "5" Australijczyk Alex de Minaur.

Tak wygląda pełna drabinka w singlu mężczyzn, a pod nią relacja na żywo z losowania Wimbledonu:

Losowanie Wimbledonu 2026 Witamy w relacji na żywo z losowania Wimbledonu 2026! W turnieju głównym wystąpi 6 Polaków: Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, Magda Linette, Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Początek ceremonii o godzinie 11:00. 11:00 Ceremonia rozpoczyna się od drabinki kobiet! Iga Świątek rozstawiona z "3" trafiła do połówki drabinki z Jeleną Rybakiną. Zeszłoroczne finalistki - Świątek i Amanda Anisimova - znalazły się w jednej połówce, ale najszybciej mogą spotkać się w półfinale. W ew. ćwierćfinale Polka wpada wirtualnie na Elinę Switolinę. Maja Chwalińska w górnej części drabinki - z Aryną Sabalenką, Jessicą Pegulą i Mirrą Andriejewą! Po rozstawieniu wszystkich 32 zawodniczek rozpocznie się losowanie nierozstawionych i poznamy pary pierwszych rund. Pierwszą z rozstawionych rywalek Igi Świątek - w ew. 3. rundzie - jest grająca z "29" Alexandra Eala. Pierwsza ważna wiadomość - Jelena Ostapenko trafiła w pierwszej rundzie na niżej notowaną rywalkę w górnej części drabinki. Maja Chwalińska zagra w 1. rundzie z kwalifikantką, Tajką Mananchayą Sawangkaew! HIT! Magda Linette rozpocznie turniej od meczu z Mirrą Andriejewą! Maja Chwalińska po meczu z tajską kwalifikantką uniknie w 2. rundzie rozstawionej rywalki. W trzeciej czyha z kolei rozstawiona z "10" Karolina Muchova. Dalej jest realny rewanż za finał Roland Garros z Andriejewą lub pojedynek z Magdą Linette! Magdalena Fręch zagra w 1. rundzie z rozstawioną z "19" Anną Kalinską. Losujemy już drugą połowę drabinki, w której czeka Iga Świątek. Wciąż możliwe jest starcie z Sereną Williams. Serena Williams - Maya Joint w 1. rundzie! To potencjalne rywalki na ścieżce Igi Świątek w 3. rundzie. Iga Świątek kontra Taylor Townsend w pierwszej rundzie Wimbledonu 2026! Francuzka Lois Boisson ostatnią wylosowaną zawodniczką - zagra z Jeleną Rybakiną w 1. rundzie. Tak prezentuje się pełna drabinka turnieju kobiet. Maja Chwalińska, Magda Linette i Magdalena Fręch w górnej połówce, Iga Świątek w dolnej: Wimbledon - drabinka singla kobiet 👇#Wimbledon | #zkortu pic.twitter.com/X3QocEynh2 — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 26, 2026 Droga Igi Świątek do obrony tytułu wygląda następująco: 1R - Taylor Townsend (USA)

2R - Tereza Valentova/Karolina Pliskova (obie Czechy)

3R - Alexandra Eala (29, Filipiny)/Serena Williams (USA)/Maya Joint (Australia)/Renata Zarazua (Meksyk)

4R - Jasmine Paolini (13, Włochy)/Clara Tauson (24, Dania)/Maria Sakkari (Grecja)

Ćwierćfinał - Elina Switolina (8, Ukraina)/Donna Vekić (31, Chorwacja)/Emma Navarro (23, USA)/Marta Kostiuk (12, Ukraina)

Półfinał - Jelena Rybakina (2, Kazachstan), Amanda Anisimova (6, USA)/Linda Noskova (9, Czechy)/Diana Sznajder (15) Z kolei ścieżka Mai Chwalińskiej: 1R - Mananchaya Sawangkaew (Q, Tajlandia)

2R - Alycia Parks (USA)/Alicia Dudeney (WC, Wielka Brytania)

3R - Karolina Muchova (10, Czechy)/Anastasia Zakvarova/Bianca Andreescu (Q, Kanada)/Shuai Zheng (Chiny)

4R - Mirra Andriejewa (5)/Katerina Siniakova (32, Czechy)/Qinwen Zheng (Chiny)/Barbora Krejcikova (Czechy)

Ćwierćfinał - Aryna Sabalenka (1)/Emma Raducanu (30, Wielka Brytania)/Leylah Fernandez (22, Kanada)/Naomi Osaka (14, Japonia)/Jelena Ostapenko (Łotwa)

Półfinał - Jessica Pegula (4, USA)/Coco Gauff (7, USA)/Belinda Bencic (11, Szwajcaria)/Iva Jovic (16, USA) Rozpoczęło się już losowanie drabinki panów, a w niej Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Hubert Hurkacz kontra rozstawiony z "11" Norweg Casper Ruud w 1. rundzie! I to w górnej części drabinki z najwyżej rozstawionym Jannikiem Sinnerem. I jeszcze droga Igi w Wimbledonie 2026 w formie graficznej: Potencjalna drabinka Igi Świątek na Wimbledonie 🏆



R1: Townsend

R2: Valentova/Pliskova

R3: Eala/S. Williams/Joint/Zarazua

R4: Paolini/Tauson/Sakkari/Montgomery/Golibic/Kalinina

QF: Switolina/Kostiuk/Navarro/Vekic/Badosa/Krueger/Starodubcewa

SF:… https://t.co/FUPRvvluyn pic.twitter.com/cnU62F7Xqh — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 26, 2026 Kamil Majchrzak zagra w 1. rundzie z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, rozstawionym z "30". Tak prezentuje się pełna drabinka turnieju mężczyzn. Hubert Hurkacz w górnej części drabinki w ćwiartce z Jannikiem Sinnerem, Kamil Majchrzak w dolnej z Alexandrem Zverevem: Wimbledon - drabinka singla mężczyzn 👇#Wimbledon | #zkortu pic.twitter.com/MsAH9EHnhU — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 26, 2026 I to już koniec losowania. Przypomnijmy - początek Wimbledonu w poniedziałek, 29 czerwca.

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