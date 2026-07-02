Trwa Wimbledon, a tu nagle taka decyzja! Iga Świątek i reszta gwiazd znów musi się dostosować

Iga Świątek i inne gwiazdy tenisa rywalizują obecnie w Wimbledonie.

W trakcie wielkoszlemowego turnieju ogłoszono szczegóły tegorocznego WTA Finals.

Potwierdzono nową lokalizację turnieju dla 8 najlepszych tenisistek sezonu.

Wimbledon trwa, a tu taka decyzja w sprawie WTA Finals

Emocje związane z Wimbledonem rosną z dnia na dzień. W 3. rundzie mamy już m.in. Huberta Hurkacza, do którego spróbują dołączyć Iga Świątek i Kamil Majchrzak. W cieniu wielkoszlemowej rywalizacji pojawiła się jednak niezwykle ważna wiadomość dotycząca turnieju WTA Finals, który w ostatnich latach właściwie co roku budzi problemy natury organizacyjnej. Rozwiązaniem miał być 3-letni kontrakt z Arabią Saudyjską podpisany w 2024 roku, jednak po dwóch ostatnich edycjach w Rijadzie dojdzie do kolejnej zmiany lokalizacji.

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W trakcie Wimbledonu ogłoszono, że tegoroczna edycja WTA Finals odbędzie się w Indian Wells! W Kalifornii co roku na wiosnę rozgrywany jest turniej nazywany "piątą lewą Wielkiego Szlema", a teraz będzie to także miejsce rywalizacji 8 najlepszych zawodniczek całego sezonu.

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Tenisistki czeka więc kolejna zmiana. Tylko w ostatnich latach WTA Finals organizowano w różnych miejscach:

2024–2025: Rijad, Arabia Saudyjska

2023: Cancun, Meksyk

2022: Fort Worth, USA

2021: Guadalajara, Meksyk

Plusem jest oczywiście szybka decyzja o nowej lokalizacji. Zdarzało się, że niepewność narastała na kilka tygodni przed turniejem, który w tym roku ma odbyć się w dniach 8-15 listopada. Iga Świątek rywalizująca w WTA Finals nieprzerwanie od 2021 roku musi się postarać o kwalifikację - obecnie w obowiązującym rankingu sezonu zajmuje dopiero 11. miejsce z dorobkiem 1824 pkt. Niewiele niżej jest 16. Maja Chwalińska (1454 pkt), finalistka Roland Garros, która również liczy się w walce o występ na kortach w Indian Wells.

BREAKING:The WTA Finals will be held at Indian Wells this year. It will no longer be held in Riyadh, Saudi Arabia. This was supposed to be the final year that the event would be held in Riyadh. Welcome back to Tennis Paradise. 🌴Source:https://t.co/tJP6KOPadl pic.twitter.com/9x2wumhAr0— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 1, 2026