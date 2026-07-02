Trwa Wimbledon, a tu nagle taka decyzja! Iga Świątek i reszta gwiazd znów musi się dostosować

- Iga Świątek i inne gwiazdy tenisa rywalizują obecnie w Wimbledonie.
- W trakcie wielkoszlemowego turnieju ogłoszono szczegóły tegorocznego WTA Finals.
- Potwierdzono nową lokalizację turnieju dla 8 najlepszych tenisistek sezonu.
Wimbledon trwa, a tu taka decyzja w sprawie WTA Finals
Emocje związane z Wimbledonem rosną z dnia na dzień. W 3. rundzie mamy już m.in. Huberta Hurkacza, do którego spróbują dołączyć Iga Świątek i Kamil Majchrzak. W cieniu wielkoszlemowej rywalizacji pojawiła się jednak niezwykle ważna wiadomość dotycząca turnieju WTA Finals, który w ostatnich latach właściwie co roku budzi problemy natury organizacyjnej. Rozwiązaniem miał być 3-letni kontrakt z Arabią Saudyjską podpisany w 2024 roku, jednak po dwóch ostatnich edycjach w Rijadzie dojdzie do kolejnej zmiany lokalizacji.
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W trakcie Wimbledonu ogłoszono, że tegoroczna edycja WTA Finals odbędzie się w Indian Wells! W Kalifornii co roku na wiosnę rozgrywany jest turniej nazywany "piątą lewą Wielkiego Szlema", a teraz będzie to także miejsce rywalizacji 8 najlepszych zawodniczek całego sezonu.
Tenisistki czeka więc kolejna zmiana. Tylko w ostatnich latach WTA Finals organizowano w różnych miejscach:
- 2024–2025: Rijad, Arabia Saudyjska
- 2023: Cancun, Meksyk
- 2022: Fort Worth, USA
- 2021: Guadalajara, Meksyk
Plusem jest oczywiście szybka decyzja o nowej lokalizacji. Zdarzało się, że niepewność narastała na kilka tygodni przed turniejem, który w tym roku ma odbyć się w dniach 8-15 listopada. Iga Świątek rywalizująca w WTA Finals nieprzerwanie od 2021 roku musi się postarać o kwalifikację - obecnie w obowiązującym rankingu sezonu zajmuje dopiero 11. miejsce z dorobkiem 1824 pkt. Niewiele niżej jest 16. Maja Chwalińska (1454 pkt), finalistka Roland Garros, która również liczy się w walce o występ na kortach w Indian Wells.