Wimbledon: Kiedy mecze Polaków w 2. rundzie? O której godzinie gra Majchrzak i Iga Świątek?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-02 8:16

Trwa Wimbledon, a w drabinkach singla mieliśmy aż szóstkę Polaków. Na placu boju została trójka - Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Sprawdź, kiedy mecze Polaków na Wimbledonie.

Hubert Hurkacz w białej czapce i koszulce Adidas, wykonuje uderzenie forhendowe podczas meczu tenisa na trawiastym korcie Wimbledonu, z zielonym tłem. Śledź wyniki Polaków na naszym portalu.
Autor: Maja Smiejkowska/ Associated Press
  • Wimbledon 2026 ruszył w poniedziałek, a w drabinkach singla była aż szóstka Polaków.
  • Na londyńskiej trawie walczą jeszcze Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak
  • Sprawdź, kiedy mecze Polaków na Wimbledonie.

Broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliskovą w 2. rundzie Wimbledonu. Również tego dnia Kamil Majchrzak zmierzy się z Amerykaninem Zacharym Svajdą.

34-letnia Karolona Pliskova jest finalistką Wimbledonu z 2021 roku. W 2017 roku przez osiem tygodni była liderką rankingu, obecnie zajmuje w nim 73. miejsce. Z powodu kontuzji straciła cały sezon 2025. Iga Świątek ma z nią bilans 3-0. Ostatni raz grały ze sobą trzy lata temu w Montrealu. W 3. rundzie zwyciężczyni zagra albo z rozstawioną z numerem 29. Alexandrą Ealą z Filipin, albo z Australijka Mayą Joint.

Kamil Majchrzak po raz pierwszy zagra z 66. na liście ATP Zacharym Svajdą. Ich spotkanie zaplanowano jako drugie na korcie numer 17. O 12.00 zaczną na nim grać Amerykanka Emma Navarro i reprezentująca Hiszpanię Oksana Selekhmeteva.

To dlatego Iga Świątek popłakała się po meczu! Wszystko zdradziła, poruszające wyznanie

Kiedy mecze Polaków w Wimbledonie 2026?

2. runda

środa, 1 lipca (godz. wg polskiego czasu)

  • Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner godz. 12

czwartek 2. lipca

  • Iga Świątek - Karolina Pliskova godz. 14.30
  • Kamil Majchrzak - Zachary Svajda ok. godz. 13.30-14.00
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka

1. runda

poniedziałek, 29 czerwca (godz. wg polskiego czasu)

  • Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew godz. 12
  • Hubert Hurkacz - Casper Ruud ok. godz. 14-15
  • Magdalena Fręch - Anna Kalinska ok. godz. 18-19
  • Magda Linette - Mirra Andriejewa ok. godz. 18-19

wtorek, 30 czerwca

  • Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo godz. 12
  • Iga Świątek - Taylor Townsand godz. 14:30
CO SIĘ DZIEJE Z IGĄ ŚWIĄTEK?!
SuperSport
Czy Lewandowski wybrał dobry klub? | SuperSport
SuperSport
Mediateka.pl
WIMBLEDON