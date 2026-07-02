Wimbledon: Kiedy mecze Polaków w 2. rundzie? O której godzinie gra Majchrzak i Iga Świątek?

Wimbledon 2026 ruszył w poniedziałek, a w drabinkach singla była aż szóstka Polaków.

Na londyńskiej trawie walczą jeszcze Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak

Sprawdź, kiedy mecze Polaków na Wimbledonie.

Broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliskovą w 2. rundzie Wimbledonu. Również tego dnia Kamil Majchrzak zmierzy się z Amerykaninem Zacharym Svajdą.

34-letnia Karolona Pliskova jest finalistką Wimbledonu z 2021 roku. W 2017 roku przez osiem tygodni była liderką rankingu, obecnie zajmuje w nim 73. miejsce. Z powodu kontuzji straciła cały sezon 2025. Iga Świątek ma z nią bilans 3-0. Ostatni raz grały ze sobą trzy lata temu w Montrealu. W 3. rundzie zwyciężczyni zagra albo z rozstawioną z numerem 29. Alexandrą Ealą z Filipin, albo z Australijka Mayą Joint.

Kamil Majchrzak po raz pierwszy zagra z 66. na liście ATP Zacharym Svajdą. Ich spotkanie zaplanowano jako drugie na korcie numer 17. O 12.00 zaczną na nim grać Amerykanka Emma Navarro i reprezentująca Hiszpanię Oksana Selekhmeteva.

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Kiedy mecze Polaków w Wimbledonie 2026?

2. runda

środa, 1 lipca (godz. wg polskiego czasu)

Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner godz. 12

czwartek 2. lipca

Iga Świątek - Karolina Pliskova godz. 14.30

Kamil Majchrzak - Zachary Svajda ok. godz. 13.30-14.00

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1. runda

poniedziałek, 29 czerwca (godz. wg polskiego czasu)

Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew godz. 12

Hubert Hurkacz - Casper Ruud ok. godz. 14-15

Magdalena Fręch - Anna Kalinska ok. godz. 18-19

Magda Linette - Mirra Andriejewa ok. godz. 18-19

wtorek, 30 czerwca

Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo godz. 12

Iga Świątek - Taylor Townsand godz. 14:30

CO SIĘ DZIEJE Z IGĄ ŚWIĄTEK?!