Kiedy gra Iga Świątek z Karoliną Pliskovą? Jest godzina meczu w 2. rundzie Wimbledonu!

Iga Świątek zameldowała się w 2. rundzie Wimbledonu po zwycięstwie nad Taylor Townsend.

Broniąca tytułu Polka zagra teraz z Czeszką Karoliną Pliskovą, byłą liderką rankingu WTA.

Sprawdź, kiedy Iga Świątek zagra kolejny mecz.

Iga Świątek jest już w 2. rundzie Wimbledonu. Awans wywalczyła, pokonując 6:1, 2:6, 6:3 Amerykankę Taylor Townsend. Polka broni tytułu, ale od blisko roku nie doszła do finału żadnego turnieju, a tydzień temu szybko odpadła z turnieju WTA w Bad Homburg. Dlatego jej forma była dużą niewiadomą. Mecz z Townsend kosztował ją mnóstwo stresu. Grała bardzo nierówno i nerwowo. Ważne, że opanowała sytuację. Po ostatniej piłce popłakała się, odreagowując emocje.

- To była mieszanina różnych emocji. Generalnie po prostu cieszyłam się ze zwycięstwa i że jeszcze zagram na tym korcie - komentowała Iga Świątek. - Nie jest łatwo wracać tutaj jako obrończyni tytułu, dlatego cieszę się, że przebrnęłam przez ten mecz. Mam wrażenie, że w pierwszym i trzecim secie zagrałam naprawdę solidnie i bardzo dobrze. Cieszę się, że przebrnęłam przez ten mecz - powiedziała Iga Świątek, której grę z loży królewskiej oglądali jej tata i siostra.

Iga Świątek - Karolina Pliskova w 2. rundzie Wimbledonu

Iga Świątek kolejny mecz w 2. rundzie Wimbledonu zagra z Czeszką Karoliną Pliskovą, która pokonała 6:3, 6:4 swoją rodaczkę Terezę Valentovą. 34-letnia tenisistka słynie z potężnego serwisu. Uderza piłki mocno i płasko, co pasuje do kortów trawiastych. To była liderka rankingu WTA (obecnie nr 73). W 2021 roku zagrała w finale Wimbledonu (porażka z A. Barty w trzech setach). Iga Świątek grała z Pliskovą trzy razy i wszystkie mecze wygrała.

Kiedy gra Iga Świątek w 2. rundzie Wimbledonu?

Mecz Iga Świątek - Karolina Pliskova w 2. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w czwartek 2 lipca. Początek meczu Świątek - Pliskova o godzinie 14.30 polskiego czasu. Transmisje TV z Wimbledonu na sportowych kanałach Polsatu.

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